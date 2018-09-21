Vietnam Devlet BaÅŸkanÄ± Tran Dai Quang hayatÄ±nÄ± kaybetti

Vietnam Devlet BaÅŸkanÄ± Tran Dai Quang 61 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Vietnam Devlet BaÅŸkanÄ± Tran Dai Quang'Ä±n, geçirdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k sonucu 61 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, 2016 yÄ±lÄ±nda devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevine gelen Quang'Ä±n, Hanoi'deki bir askeri hastanede yerel saatle 10.00 sularÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

Son zamanlarda saÄŸlÄ±k durumu aÄŸÄ±rlaÅŸan Devlet BaÅŸkanÄ±nÄ±n, yurt içinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda tedavi gördüÄŸünü belirten hastane yetkilileri, Quang'Ä±n rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda bilgi paylaÅŸmadÄ±.

Quang'Ä±n en son Komünist Parti'nin bir Politbüro toplantÄ±sÄ±nda ve Çinli bir delege için verilen resepsiyonda halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Quang, devlet baÅŸkanÄ± olmadan önce kamu güvenliÄŸi bakanÄ±ydÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 09:14

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