SÃ¼per Lig'de 6. hafta: FenerbahÃ§e-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± pazartesi gÃ¼nÃ¼

FenerbahÃ§e-BeÅŸiktaÅŸ derbisine de ev sahipliÄŸi yapacak olan SÃ¼per Lig'in 6. haftasÄ± baÅŸlÄ±yor.

Süper Lig'de 6. hafta cuma günü saat 20.00'de oynanacak BB Erzurumspor-Ankaragücü, Bursaspor-BaÅŸakÅŸehir maçlarÄ±yla baÅŸlÄ±yor.

BURSASPOR-BAÅžAKÅžEHÄ°R

Ä°lk 5 haftada 4 galibiyet 1 yenilgi alan ve lider Galatasaray'Ä± gol averajÄ±yla takip eden BaÅŸakÅŸehir, zorlu Bursa deplasmanÄ±nda 3 puan arayacak.

Süper Lig'de rakibini 4 maçtÄ±r maÄŸlup eden BaÅŸakÅŸehir, bu maçlarda gol yemedi.

Lige 4 beraberlik ve 1 maÄŸlubiyetle baÅŸlayan ve henüz 3 puan sevinci yaÅŸayamayan 4 takÄ±mdan biri olan Bursaspor, geçtiÄŸimiz sezondan kalan 3 maçlÄ±k yenilgi serisi de eklendiÄŸinde son 8 maçÄ±nda galibiyet alamamÄ±ÅŸ durumda.

Bursa BüyükÅŸehir Belediye Stadyumu'ndaki müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak.

BB ERZURUMSPOR-ANKARAGÜCÜ

Lige yeni yükselen iki takÄ±mÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren müsabaka KazÄ±m Karabekir Stadyumu'nda oynanacak ve mücadeleyi Serkan ÇÄ±nar yönetecek.

Erzurumspor, ligdeki ilk 5 maçÄ±nda 2 beraberlik ve 3 maÄŸlubiyet aldÄ±. 2 puanla 17. sÄ±rada bulunan Mehmet AltÄ±parmak'Ä±n öÄŸrencileri, baÅŸkent ekibi karÅŸÄ±sÄ±nda ilk galibiyetini tatmak istiyor.

5 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 7 puan toplayan Ä°smail Kartal'Ä±n öÄŸrencileri ise lige yaptÄ±ÄŸÄ± iyi baÅŸlangÄ±cÄ± sürdürme niyetinde.

Ä°ki takÄ±m, bu müsabakayla Süper Lig tarihindeki ilk maçlarÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸ olacak. Geçen yÄ±l iki takÄ±m arasÄ±nda 1. Lig'de oynanan maçlardan gol sesi çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de haftanÄ±n geri kalan maçlarÄ± ÅŸöyle:

Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

16.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor

19.00 Trabzonspor-Göztepe

Pazar

16.00 KasÄ±mpaÅŸa-Alanyaspor

19.00 Akhisarspor-Galatasaray

19.00 Antalyaspor-Sivasspor

Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-BeÅŸiktaÅŸ. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 09:50

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