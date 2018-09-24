BeÅŸiktaÅŸ, derbide ilk yarÄ±yÄ± FenerbehÃ§e'ye karÅŸÄ± 1-0 Ã¶nde tamamlandÄ±

KadÄ±kÃ¶y'de oynan FenerbahÃ§e-BeÅŸiktaÅŸ derbisinde ilk yarÄ±, siyah-beyazlÄ± ekibin 1 gollÃ¼ Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle tamamlandÄ±.

Süper Lig'in 6. haftasÄ±nda KadÄ±köy, Fenerbahçe-BeÅŸiktaÅŸ derbisine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Seyircilere heyacanlÄ± dakikalar yaÅŸatan haftanÄ±n son maÅŸÄ±nda ilk yarÄ± BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 1-0'lÄ±k üstünlüÄŸüyle tamamlandÄ±.

Fenerbahçe ile BeÅŸiktaÅŸ, 2018-2019 sezonun ilk derbisinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Ülker StadÄ±'nda oynanan derbiyi hakem FÄ±rat AydÄ±nus yönetiyor. AydÄ±nus'un yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Serkan Ok ve Aleks TaÅŸçÄ±oÄŸlu yapÄ±yor. MüsabakanÄ±n dördüncü hakemlik görevini ise Alper Ulusoy üstleniyor.

HeyecanlÄ± pozisyonlara ve son anda kaçan fÄ±rsatlara sahne olan maçta BeÅŸiktaÅŸ, 40. dakikada Babel'in golüyle 1-0 öne geçti. Ä°lk yarÄ± bu skorla tamamlandÄ±.

Ä°LK 11'LER

MaçÄ±n ilk 11'leri ise ÅŸöyle:

Fenerbahçe: Harun Tekin, Åžener ÖzbayraklÄ±, Neustaedter, Reyes, Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Chahechouhe, Benzia, Slimani

BeÅŸiktaÅŸ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Tolgay Arslan, OÄŸuzhan Özyakup, Quaresma, Lens, Babel

MAÇ ÖNCESÄ° GERGÄ°NLÄ°K

Fenerbahçe-BeÅŸiktaÅŸ derbisi öncesinde tribünde gerginlik yaÅŸandÄ±. Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Fenerbahçeli taraftarlar, BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlarÄ±n bulunduÄŸu tribüne doÄŸru hamle yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±nca, polis tribüne girdi ve taraftarlara engel oldu. Bir süre süren gerginlik daha sonra yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Öte yandan haftaya lider giren Galatasaray, Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek zirveyi BaÅŸakÅŸehir'e bÄ±raktÄ±. Akhisarspor ise ilk galibiyetini aldÄ±.

6. hafta cuma günü BB Erzurumspor-Ankaragücü, Bursaspor-BaÅŸakÅŸehir maçlarÄ±yla baÅŸladÄ±. Bursa-BaÅŸakÅŸehir maçÄ±ndan gol sesi çÄ±kmazken Ankaragücü, Erzurumspor'u tek golle geçti.

BURSASPOR-BAÅžAKÅžEHÄ°R 0-0

Ä°lk 5 haftada 4 galibiyet 1 yenilgi alan ve lider Galatasaray'Ä± gol averajÄ±yla takip eden BaÅŸakÅŸehir, zorlu Bursa deplasmanÄ±nda tek puanla yetindi.

BaÅŸakÅŸehir, 52'de Emmanuel Adebayor'la penaltÄ± vuruÅŸundan yararlanamadÄ±.

BaÅŸakÅŸehir, Bursa karÅŸÄ±sÄ±nda üst üste beÅŸinci maçÄ±nda gol kaydÄ±na muvaffak olamazken Bursaspor, 6 hafta sonunda 3 puanla tanÄ±ÅŸamayan takÄ±mlardan biri olmayÄ± sürdürdü. YeÅŸil-beyazlÄ±arÄ±n 5 puanÄ± bulunuyor. BaÅŸakÅŸehir ise 13 puanda.

BB ERZURUMSPOR-ANKARAGÜCÜ 0-1

Lige yeni yükselen iki takÄ±mÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren müsabaka KazÄ±m Karabekir Stadyumu'nda oynandÄ±.

8. dakikada Bakary Kone'nin gördüÄŸü kÄ±rmÄ±zÄ± kartla 10 kiÅŸi kalan Ankaragücü'de 3 puanÄ± getiren gol 90'da Kenan Özer tarafÄ±ndan kaydedildi.

Ankaragücü bu golle puanÄ±nÄ± 10'a çÄ±kardÄ±, Erzurumspor ise 2 puanda kaldÄ±.

YENÄ° MALATYASPOR-ÇAYKUR RÄ°ZESPOR 1-0

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u 43. dakikada Danijel Aleksic'in golüyle maÄŸlup etti. Rize'de Matic Fink, 61. dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gördü. Yeni Malatyaspor, puanÄ±nÄ± 10'a çÄ±karÄ±rken Rizespor 2 puanda kaldÄ±.

KAYSERÄ°SPOR-KONYASPOR 0-2

Konyaspor, Kayseri deplasmanÄ±nda 36'da Mustapha Yatabare, 45'te Jens Jonsson'un golleriyle 2-0 yenerek 3 puanÄ± aldÄ±. Konyaspor 11 puana yükselirken Kayserispor 8 puanda kaldÄ±.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE 1-2

Göztepe, Yasin Öztekin'in 9 ve 28. dakikada attÄ±ÄŸÄ± gollerle 2-0 öne geçtiÄŸi maçta sahadan 2-1 galip ayrÄ±ldÄ±. Ev sahibinin tek golü 66'da Burak YÄ±lmaz'dan geldi. Göztepe puanÄ±nÄ± 9'a yükseltirken Trabzonspor 7 puanda kaldÄ±.

KASIMPAÅžA-ALANYASPOR 1-2

Alanyaspor, KasÄ±mpaÅŸa deplasmanÄ±nda Papiss Cisse'nin 45 ve 87'de attÄ±ÄŸÄ± gollerle kazandÄ±. KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n tek golünü 89'da Mbaye Diagne kaydetti. Üst üste 2. galibiyetini alan Akdeniz ekibi puanÄ±nÄ± 9'a çÄ±kardÄ±. KasÄ±mpaÅŸa ise üst üste ikinci kez yenildi ve 12 puanda kaldÄ±.

ANTALYASPOR-SÄ°VASSPOR 2-1

10. dakikada Arouna Kone'nin penaltÄ± golüyle öne geçen Sivasspor, 35'te Mevlüt Erdinç, 45'te Souleymane Doukara'nÄ±n penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± gole engel olamadÄ±. Antalyaspor böylece 10 puana yükselirken Sivasspor 5 puanda kaldÄ±.

AKHÄ°SARSPOR-GALATASARAY 3-0

Akhisarspor, haftaya lider giren Galatasaray'Ä± 51'de Elvis Manu, 80'de Güray Vural (penaltÄ±dan), 84'te Mustafa Yumlu'nun golleriyle 3-0 yendi ve ilk galibiyetini aldÄ±. Galatasaray'da Garry Rodrigues 42. dakikada penaltÄ± kaçÄ±rdÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar 12 puanda kalÄ±rken Akhisarspor, 5 puana yükseldi. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 22:13

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