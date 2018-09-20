KESKâ€™liler direniÅŸteki Ä°mar AÅž iÅŸÃ§ilerini ziyaret etti

KESK AydÄ±n Åžubeler Platformu, AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™nde sendikaya Ã¼ye olduÄŸu iÃ§in iÅŸten atÄ±lan iÅŸÃ§ilere destek ziyaretinde bulundu.

AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesi’ne baÄŸlÄ± Ä°mar AÅž’de çalÄ±ÅŸÄ±rken, Sosyal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 9 iÅŸçinin direniÅŸi sürüyor. KESK AydÄ±n Åžubeler Platformu, direniÅŸçi iÅŸçileri destek ziyaretinde bulundu. Ä°ÅŸçilerin karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± platform üyeleri, iÅŸçilerle dayanÄ±ÅŸma duygularÄ±nÄ± ifade etti.

KESK Åžubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve BES AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Musa Ekici “9 iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Sosyal-Ä°ÅŸ’e üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lmalarÄ±nÄ±n üzerinden tam 74 gün geçti. Sosyal-Ä°ÅŸ sorunun müzakere yoluyla çözülmesi için her düzeyde giriÅŸimlerde bulunmuÅŸ, ancak bu giriÅŸimlerin hepsi taÅŸeronu öne sürmekten baÅŸka bir ÅŸey yapÄ±lmayarak 9 iÅŸçi iÅŸsizliÄŸe mahkum edilmiÅŸtir” dedi.

KESK’LÄ°LERDEN CHP’YE ÇAÄžRI

CHP’ye yapÄ±lan çaÄŸrÄ±larÄ± da hatÄ±rlatan Ekici, “ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan atÄ±lan iÅŸçilerle ilgili müfettiÅŸ görevlendirildiÄŸini biliyoruz. Buradan AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, CHP Genel Merkez yöneticilerine bir kez daha çaÄŸrÄ±da bulunuyoruz. Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler derhal geri alÄ±nsÄ±n, daha fazla maÄŸdur edilmesin, açlÄ±ÄŸa yoksulluÄŸa son verilsin. Ä°ÅŸçilerin anayasal haklarÄ± önündeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, 74 günlük maddi kayÄ±plarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± ve iÅŸlerine baÅŸlatÄ±lmalarÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin tutuklanmasÄ±na da deÄŸinen Ekici, “Ülkemizin her yanÄ±nda yürütülen iÅŸçilerin haklÄ± mücadelesine desteÄŸimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Flormar iÅŸçilerini, Gebze’ye ulaÅŸarak Flormar iÅŸçileri ile buluÅŸan Cargill iÅŸçilerinin yükselttikleri sÄ±nÄ±f mücadelesini selamlÄ±yor, son olarak 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerine yapÄ±lanlarÄ± kÄ±nÄ±yoruz. HaklÄ± ve meÅŸru taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±, tutuklanan 24 iÅŸçinin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz” diyerek sözlerini sonlandÄ±rdÄ±. (AydÄ±n/EVRENSEL)

AydÄ±nâ€™da iÅŸten atÄ±lan 9 ÅŸofÃ¶r iÅŸini geri istiyor

AydÄ±nâ€™da iÅŸÃ§iler 72 gÃ¼ndÃ¼r eylemde

CHP'li AydÄ±n Belediyesinin iÅŸÃ§i dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± harekete geÃ§iliyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 23:11

www.evrensel.net