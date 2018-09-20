Yol TV iÃ§in baÅŸlatÄ±lan destek kampanyasÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Astra uydusundan, Youtube ve sosyal medya kanallarÄ±ndan yayÄ±nlarÄ±na devam eden Yol TV, maddi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n ardÄ±ndan destek kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

2016 yÄ±lÄ±nda RTÜK'ün 'yayÄ±n yasaÄŸÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan yoluna uydu üzerinden devam eden Yol TV, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maddi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n ardÄ±ndan bir destek kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. Kampanya kapsamÄ±nda seyircilere kendi bütçeleri uyarÄ±nca kanala destek olmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

KampanyanÄ±n internet sitesinde yer alan hesap numaralarÄ±na da herkes istediÄŸi kadar katkÄ±da bulunabiliyor. Kampanya kapsamÄ±nda sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± #yoltvicin etiketiyle yapÄ±lÄ±yor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 22:26

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