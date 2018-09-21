EÄŸitime merhaba 1980 lira

Ä°stanbulâ€™dan bir veli, ÃœskÃ¼dar sÄ±nÄ±rlarÄ±nda bulunan bir okulda 'baÄŸÄ±ÅŸ' adÄ± altÄ±nda para alÄ±nmasÄ±nÄ± yazdÄ±.

Ä°stanbul’dan bir veli

Her eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸlarken Milli EÄŸitim BakanÄ± ve diÄŸer hükümet yetkilileri eÄŸitimin parasÄ±z olduÄŸunu, okullardan baÄŸÄ±ÅŸ alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±p durur. Gazete ve televizyonlar da bol bol haberini yaparlar. GerçeÄŸin farklÄ± olduÄŸunu bizzat yaÅŸayan bir veli olarak yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ± sizlerle paylaÅŸmak istiyorum.

Ne kendi ismimi ne de okulun ismini yazmÄ±yorum -yazamÄ±yorum-. EÄŸer yetkililer dinlemek isterlerse bana Evrensel aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile ulaÅŸabilirler....

AnlattÄ±ÄŸÄ±m okul Ä°stanbul Üsküdar sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde. Tek çocuÄŸumuzu okula yazdÄ±rmak için okula gittiÄŸimizde müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±k. KayÄ±t yaptÄ±rmamÄ±zda bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve okulun özelliklerini anlattÄ±. ÇocuÄŸumuzun ‘iyi’ bir öÄŸretmende okumasÄ±nÄ± istediÄŸimizi söyleyince iÅŸler deÄŸiÅŸti. Tüm öÄŸretmenlerin iyi olduÄŸunu ancak E, öÄŸretmenin sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± istersek okula baÄŸÄ±ÅŸ yapmamÄ±z gerektiÄŸini söyledi. Ne kadar olduÄŸunu sorunca bayramdan sonra tekrar gelmemizi söyledi. Bayram sonu tekrar görüÅŸtüÄŸümüzde 500 lira verirsek çocuÄŸumuzun ‘iyi’ öÄŸretmenin sÄ±nÄ±fÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendik. PazarlÄ±k yapmamÄ±za raÄŸmen indirim olmadÄ±. Okul açÄ±lÄ±nca bazÄ± velilerden 1000 ya da 1500 lira alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendik.

KayÄ±t süreciyle beraber dolarÄ±n nerelere geldiÄŸini ve peÅŸi sÄ±ra gelen zamlarla beraber okul araç gereçlerine gelen zamlar biz velileri de vurdu. Okul kÄ±yafetlerinin mahallede sadece 1 yerde satÄ±lmasÄ±na ‘izin’ verilmiÅŸ. Geçen yÄ±l 120 liraya alÄ±nan okul kÄ±yafetlerini 270 liraya aldÄ±k. Okul çantasÄ± beslenme çantasÄ± ve suluk için verdiÄŸimiz 100 lira da var bu arada. Okulun açÄ±lmasÄ±ndan 2 gün sonra yapÄ±lan veli toplantÄ±sÄ±nda ise daha yolun baÅŸÄ±nda olduÄŸumuzu gördük. YardÄ±mcÄ± kitaplar için 300 lira vermemiz gerektiÄŸi söylendi. Ä°ngilizce öÄŸretecek öÄŸretmen için yÄ±llÄ±k 600 lira, beden eÄŸitimi öÄŸretmeni için de ayda 10 lira vereceÄŸimizi söylediler. KÄ±rtasiye listesinin tamamÄ± için de 200 lira verdik bu arada. Önümüzdeki günlerde nelerle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± merakla bekliyoruz! EÄŸitimin parasÄ±z olduÄŸu memleketimde 10 günde 1980 lira ödedik. Asgari ücret kaç liraydÄ± bu arada sayÄ±n yetkililer biliyor mu acaba...

Biz, hala, amca, dayÄ±, dede dayanÄ±ÅŸmasÄ±yla bu süreci atlattÄ±k. Yeni istekler için ne gibi taktikler göstereceÄŸimizi tartÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ama ÅŸunu söylemeliyim ki birçok veli süreci borçlanarak ya da çocuÄŸunun ihtiyaçlarÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± alarak geçirdi. Bizzat birebir görüÅŸtüÄŸüm veliler tepkili ama ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyorlar. Muhalefet partilerinin eÄŸitim sendikalarÄ±nÄ±n ve derneklerinin sessizliÄŸi okullarÄ±n paralÄ± hale gelmesine neden oluyor. Hükümetin eÄŸitim politikasÄ±nÄ±n altÄ±nda veliler eziliyor. ParasÄ± olanÄ±n çocuÄŸu ‘iyi’ eÄŸitim alÄ±rken fakirin, asgari ücretlinin çocuÄŸuna ise iÅŸçilik yolu daha 1. sÄ±nÄ±fta açÄ±lÄ±yor...

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