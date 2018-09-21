Evrenselden yÃ¶resele Bedri Rahmi EyÃ¼boÄŸlu

Ressam GÃ¼lseren SÃ¼dor, ardÄ±ndan binlerce resim, ÅŸiir, yazÄ± bÄ±rakan Bedri Rahmi EyÃ¼boÄŸlu'yu yazdÄ±.

Gülseren SÜDOR

Ressam

“Biz ölünce toprak kardeÅŸ

DoÄŸru eÅŸek cennetine

Acele etmeyiÅŸimiz bundan ötürü

En akÄ±llÄ±larÄ±mÄ±z buyurdular ki

Cennetin en alasÄ± yeryüzünde

Ama bizim en akÄ±llÄ±larÄ±mÄ±z

Yeryüzündeki eÅŸek cennetinde”

Ölümü böylesine alaya alan ve “Sevmek güzel meslek” diyecek kadar yaÅŸamÄ±, resmi, ÅŸiiri ve kadÄ±nlarÄ± seven Bedri Rahmi EyüboÄŸlu; 21 Eylül 1975’de ardÄ±nda binlerce resim, ÅŸiir, yazÄ± bÄ±rakarak hayata veda etmiÅŸtir. Bedri Rahmi; sanatÄ±n evrensel unsurlarÄ±nÄ± yöresele taÅŸÄ±yan, Cumhuriyet kültürü içindeki yerine oturtan, kendi yapÄ±tlarÄ± yanÄ±nda yetiÅŸtirdiÄŸi öÄŸrencileri ile görsel sanat tarihimizdeki yerini çoktan almÄ±ÅŸtÄ±r.

AÄŸabeyi Sabahattin EyüboÄŸlu ile birlikte çok genç yaÅŸlarda Fransa’da aldÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim sayesinde BatÄ± kültürünü beyninde yoÄŸurmuÅŸtur. Bu sayede üzerinden elliden fazla medeniyetin gelip geçtiÄŸi Anadolu’nun kültürel mirasÄ±nÄ±, BatÄ± sanat anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± yöresel elemanlarla kaynaÅŸtÄ±rarak Türk resim sanatÄ±nda yeni bir akÄ±ma öncülük etmiÅŸtir.

HEM RESSAM HEM ÅžAÄ°R

Bedri Rahmi kendini hem ressam hem ÅŸair diye tanÄ±tÄ±rdÄ±. “Benim hayatÄ±m ikiye bölünmüÅŸ. BazÄ±larÄ± beni yazar, ÅŸair diye tanÄ±yor, bazÄ±larÄ± ressam diye. Ressamlara sorsalar ‘NasÄ±l bir ressamdÄ±r.’ Onlar ressamlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyoruz ama ÅŸairler iyi ÅŸiir yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar. Åžairlere soruyorlar onlar da aynÄ± ÅŸekilde ‘Åžiiri hakkÄ±nda bir ÅŸey söylemeyiz ama ressamlar iyi ressam olduÄŸunu söylerler’.” diyordu. Bence Bedri Bey tüm bu söylenenlerin bir senteziydi. Hepsiydi! Ne resim yapmadan ne de yazmadan durabiliyordu.

MayÄ±s 1957’de yazdÄ±ÄŸÄ± bir yazÄ±da; “Yirmi yÄ±l günde en az on dört saat resme çalÄ±ÅŸtÄ±m. Gece sabaha kadar çalÄ±ÅŸmalar en verimli çalÄ±ÅŸmalar oldu. ÇalÄ±ÅŸtÄ±m demeyi anlamam. Ancak günün yarÄ±sÄ± dünya ise öteki yarÄ±sÄ± sanat kesilir. Meslek hayatÄ±nda bu tür çalÄ±ÅŸmalara katlanamayanlar amatörlükten öteye geçemez.” diyen Bedri Rahmi öÄŸrencilerine eÄŸer sanatçÄ± olmak istiyorlar ise yapacaklarÄ± iÅŸin gereÄŸinin bu olduÄŸunu hiç durmadan tekrarlardÄ±.

Bu gün hâlâ halka sorsanÄ±z, “Sizce en tanÄ±nmÄ±ÅŸ Türk ressamÄ± kimdir?” diye; alacaÄŸÄ±nÄ±z yanÄ±t büyük ihtimal Bedri Rahmi’dir. Åžairler içinde de, “Karadut”, ÅŸiirinden dolayÄ± yine ilk akla gelen isimlerden biri olacaktÄ±r.

KALAMIÅž’TAKÄ° SANAT YUVASI

Ben Hocam Bedri Rahmi’yi 43’üncü ölüm yÄ±l dönümünde saygÄ± ve özlem ile anarken, aziz hatÄ±rasÄ± önünde eÄŸiliyorum. Ancak bu acÄ± günde onu anarken; kendisinin ancak on yedi yÄ±l çok severek yaÅŸayabildiÄŸi, eÅŸi Ressam Eren EyüboÄŸlu’nun 1988’e, oÄŸlu Mehmet Hamdi EyüboÄŸlu’nun ise 2009’a kadar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±; KalamÄ±ÅŸ’taki sanat yuvasÄ± olan evlerine reva görülenleri anlatmadan geçemeyeceÄŸim.

EyüboÄŸlu çiftinin tek çocuÄŸu olan Mehmet EyüboÄŸlu’nun 2009’da vefatÄ±ndan sonra torun Rahmi EyüboÄŸlu’ya kalan Ä°stanbul’un en güzide semti olan KalmÄ±ÅŸ’taki bu sanat yuvasÄ±nÄ±; aile hiçbir zaman çok sayÄ±da müteahhittin kapÄ±larÄ±nÄ± aÅŸÄ±ndÄ±rmasÄ±na raÄŸmen maddi çÄ±kar ve rant uÄŸruna kimselere vermemiÅŸlerdir. 1958 yÄ±lÄ±nda zamanÄ±n tanÄ±nan MimarÄ± Turgut Cansever’in çizimleri ile hayat bulmuÅŸ iki kuÅŸak EyüboÄŸlularÄ±n eserleri ile donanmÄ±ÅŸ, süslenmiÅŸ, giyinmiÅŸ ve kendisi de bir sanat eseri haline gelmiÅŸ olan ev, 2009 yÄ±lÄ±nda AnÄ±tlar Kurulu 5. Dairesi tarafÄ±ndan ikinci derece korunmasÄ± gereken tarihi eserler durumuna getirilmiÅŸtir.

Ä°ÅŸte ben sizlere bundan sonraki olanlarÄ± ve olabilecekleri anlatmak istiyorum. Torun Rahmi EyüboÄŸlu, babasÄ±nÄ±n vefatÄ±ndan sonra Türk resim tarihinin iki çok önemli sanatçÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mekanÄ±, bugün antikacÄ±larÄ±n iÅŸtahÄ±nÄ± kabartacak denli deÄŸerli olan objeleri, dört bine yakÄ±n tabloyu, gecesini gündüzüne katarak korumaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Ama 60 yÄ±llÄ±k yaÅŸamÄ±nda yangÄ±n dahil birçok deprem atlatmÄ±ÅŸ olan bina, 1999 yÄ±lÄ±nda genel bir bakÄ±mdan geçmesine raÄŸmen doÄŸanÄ±n, zamanÄ±n etkilerine karÅŸÄ± korunamaz hale gelmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

AÄ°LE MÜZE OLMASINI Ä°STÄ°YOR

Ä°çindeki eserleri, eÅŸyalarÄ± korumak bir yana giderek kendini de koruyamaz hale gelirken tadilat, tamirat, Ä±sÄ±tma elektrik vs. masraflarÄ± çok büyük rakamlara varmÄ±ÅŸtÄ±r. Ailenin dostu Mimar Cengiz BektaÅŸ’Ä±n binayÄ± restore edecek çizimine ise AnÄ±tlar Kurulu onay vermemiÅŸtir. “Pekiyi o halde ne yapÄ±lmalÄ±?” sorusunu Rahmi EyüboÄŸlu’ya sorduÄŸumda; onun tek isteÄŸinin bu binanÄ±n, yazma atölyesinin ve bahçenin ivedilikle bir müze kompleksine dönüÅŸmesini çok vakit kaybetmeden görmek olduÄŸunu söyledi. Bu merkezin, dedesinin çok önemsediÄŸi halkÄ±nÄ±n, kültürel, sanatsal olarak aydÄ±nlanmasÄ± yolunda bir sanat merkezi halinde hizmet vermesini arzu ettiÄŸini içtenlikle söylerken umudunu yitirmediÄŸini de belirtti. KadÄ±köy halkÄ±nÄ±n ve KadÄ±köy Belediyesinin bu konuda kendisine yardÄ±m ederek, ilçeye layÄ±k, iÅŸlevsel bir sanat merkezi haline gelebileceÄŸi inancÄ±nÄ± gönlünde hep saklÄ± tuttuÄŸunu dile getirdi.

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