Tasarruf tedbirleri Ã¶ÄŸrencileri nasÄ±l etkiledi?

KYK yurtlarÄ±nda kalan Ã¶ÄŸrenciler, BakanlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶ÄŸrencilerin barÄ±nma hakkÄ±na yÃ¶nelik uyguladÄ±ÄŸÄ± tasarruf tedbirlerini ve yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±.

Mersin ve Adana’da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurtlarda kalan öÄŸrenciler, Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n öÄŸrencilerin barÄ±nma hakkÄ±na yönelik uyguladÄ±ÄŸÄ± tasarruf tedbirlerini ve yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±.

YURT KARMAÅžASI ÇÄ°LEYE DÖNDÜ?

Öncelikle merhaba,

Bu sene hem kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mdan dolayÄ± hastaneye gidip tedavi görmek hem de çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m yerde iÅŸime devam edebilmek maksadÄ±yla okullar açÄ±lmadan 3 hafta önce geldim. Her sene olduÄŸu gibi bu sene de yurda erken yerleÅŸme konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± çÄ±karan KYK, sebeplerimi söylememe raÄŸmen yurtta kalabilmem için geçerli sebeplerimin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek beni geri çevirdi. Doktordan aldÄ±ÄŸÄ±m raporlar ve aÅŸÄ±rÄ± Ä±srarÄ±m sonucu yurtta kalabilmek için yönetimi ikna ettim. Üstelik eylül ayÄ±nda yurt ücreti ödeyecek ve yurt öÄŸrencisi olmama raÄŸmen benden ek olarak misafir öÄŸrenci ücreti de istediler. Madem tasarruf edemiyoruz parayÄ± ver de açÄ±ÄŸÄ± kapatalÄ±m der gibi!

Yurt ücretlerine zam yapÄ±lmayÄ±nca yurdu geç açarak ‘OlmadÄ± sudan, elektrikten tasarruf ederiz’ anlayÄ±ÅŸÄ±yla hareket ediliyor. Hem eÄŸitimde bütçe kÄ±sÄ±tlamasÄ± yapÄ±lÄ±yor hem yurtlar geç açÄ±lÄ±yor hem de her ÅŸeye zam geliyor. Üstüne de eÄŸitim sistemini çok iyiymiÅŸ gibi göstermeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bizler de bu ÅŸartlarda bir yandan gelecek kaygÄ±sÄ±yla boÄŸuÅŸup bir yandan da okulu bitirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Sonunda iÅŸsiz mezun oluyoruz. Olur da iÅŸ bulamam diye açÄ±ktan baÅŸka bir bölüme de baÅŸlÄ±yorum bu sene. Bir de bunun masraflarÄ±yla cebelleÅŸmek zorunda kalacaÄŸÄ±m.

Öncelikli talebimiz içinde bulunduÄŸumuz bizi her yerden sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p hayatÄ±mÄ±zÄ± daha da zorlaÅŸtÄ±ran bu koÅŸullarÄ±n bir an önce deÄŸiÅŸmesidir.

* Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 3. SÄ±nÄ±f ÖÄŸrencisi Mersin KÄ±z ÖÄŸrenci Yurdu

ZAM GELMEDÄ° AMA TASARRUFLAR DÄ°Z BOYU*

Åžu günlerde açÄ±kça görmekteyiz ki Türkiye ciddi bir ekonomik kriz içerisinde. Krizin faturasÄ±nÄ± halka çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸanlar iÄŸneden ipliÄŸe her ÅŸeye zam yapmakla yetinmedi üstüne kemer sÄ±kma politikasÄ± uygulanacak diyerek halkÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu zorlu koÅŸullarÄ± daha da zorlaÅŸtÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±. Bu politikalardan öÄŸrenciler hatta üniversite öÄŸrencileri de nasibini almazsa olmazdÄ±. Öyle ki boyutlarÄ± da biraz ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± oldu. ‘BakÄ±n biz eÄŸitimde bütçe kÄ±sÄ±tlamasÄ± yaptÄ±k ama yurtlara zam gelmedi. Sadece biraz geç açÄ±lacak.’ Burada öÄŸrenciyi düÅŸünen yok elbette. Madem zam yok o zaman tasarruf devri.

Öncelikle KYK yurtlarÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ± 24 Eylül gibi geç bir tarihe alÄ±ndÄ±. Gelen büyük tepki sonucu 1 hafta geriye çektiler. Tabii, bu geç açÄ±lma meselesinin yarattÄ±ÄŸÄ± sonuçlarÄ±n üstü de misafirhanelerin varlÄ±ÄŸÄ± gibi bir seçenek sunularak kapatÄ±ldÄ±. OkullarÄ± çok daha erken açÄ±lan birçok öÄŸrenci arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara tanÄ±klÄ±k ettim. ‘ÖÄŸrenci maÄŸdur olmuÅŸ, dÄ±ÅŸarÄ±da kalmÄ±ÅŸ kime ne biz onlardan ne kadar alabildiÄŸimize bakarÄ±z’ mantÄ±ÄŸÄ± bu kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n asÄ±l anlamÄ±.

EÄŸitim gibi hassas bir konuda bile kÄ±sÄ±tlama getirilmesi ve bunun sonuçlarÄ± gösteriyor ki gerçekten ekonomik bir buhranÄ±n içerisinde savruluyoruz. Gözümüzün önündeki sis bulutundan sÄ±yrÄ±lÄ±p eÄŸitimdeki bu baltalanmaya karÅŸÄ± taleplerimizi ortak bir paydada haykÄ±rmak zorundayÄ±z.

* Mersin Üniversitesi MimarlÄ±k Bölümü 2. SÄ±nÄ±f ÖÄŸrencisi Mersin KÄ±z ÖÄŸrenci Yurdu

ÖÄžRENCÄ°LERÄ°N TEPKÄ°SÄ°NDEN KORKUYORLAR*

YÄ±llardÄ±r tartÄ±ÅŸÄ±lan yazÄ±n yurt ücretlerini ödeyip ödememe meselesi bu yaz baÅŸlangÄ±cÄ±nda olumlu bir karara baÄŸlanÄ±p bize de hafiften bir oh çektirmiÅŸti. Tatilin bitimine doÄŸru ekonomik kriz sebebiyle zamlanan eÄŸitim harcamalarÄ±, eÄŸitimde bütçe kÄ±sÄ±tlamasÄ±, üstüne KYK yurtlarÄ±nÄ±n tasarruf etmek amacÄ±yla geç açÄ±lmasÄ± her ÅŸeyi kursaÄŸÄ±mÄ±zda bÄ±raktÄ± ve tepkilere de yol açtÄ±. YurtlarÄ±n geç açÄ±lmasÄ±yla maÄŸdur olan öÄŸrencilerin sosyal medyada buna büyük tepki göstermesiyle yurtlar için 17 Eylül’de açÄ±lma kararÄ± alÄ±ndÄ±. Elbette KYK, bu kararÄ±nÄ± öÄŸrencileri düÅŸündüÄŸü için deÄŸil aldÄ±ÄŸÄ± tepkinin devamÄ±ndan korktuÄŸu için deÄŸiÅŸtirdi.

Bunun yanÄ±nda hükümet ileride yapacaÄŸÄ± yüksek zamlar ve öÄŸrencilere ülkede ekonomik kriz yokmuÅŸ gibi göstermek için ÅŸimdilik yurt ücretlerine zam yapmama yoluna baÅŸvurmuÅŸ gibi görünüyor. Sanki öÄŸrenciler yaÅŸananlarÄ±n farkÄ±nda deÄŸilmiÅŸ gibi. Fakat sadece farkÄ±nda olmak yetmiyor. ÖÄŸrencilerin en önemli meselesi olan eÄŸitimi kendi çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda deÄŸiÅŸtiren, kendi çÄ±kardÄ±klarÄ± krizin faturasÄ±nÄ± eÄŸitim alanÄ±ndaki kÄ±sÄ±tlamalarla tasarruflarla hafifletmeye çalÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ± parasÄ±z ve bilimsel eÄŸitimi savunmalÄ±yÄ±z.

* Çukurova Üniversitesi Türkçe ÖÄŸretmenliÄŸi Bölümü ÖÄŸrencisi Adana Erkek ÖÄŸrenci Yurdu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 21:43

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