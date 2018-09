â€˜Ginkoâ€™ kadar uzun yaÅŸamayÄ± hedefleyen yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ilk adÄ±mÄ± atÄ±ldÄ±

Adını dinozorlar çağından beri yaşayan, barışın, umudun ve aklın simgesi olan Ginko ağacından alan Ginko Bilim, İstanbul Beyoğlu'daki Cezayir Toplantı Salonunda düzenlediği tanıtım toplantısıyla açılışını duyurdu.

Ginko Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kerem Cankoçak’ın sunumuyla tanıtımı yapılan Ginko Bilim, beşeri bilimlerle doğa bilimleri arasındaki ayrımı azaltarak bilimi halka ve emekçi sınıfa yaymayı amaçlıyor. Türkiye’nin bilim kitabı yayıncılık tarihinin çok eskiye dayanmadığını belirten Cankoçak, Ginko Bilim'in üçüncü kültürü hedeflediğini söyledi. Cankoçak üçüncü kültürü şöyle tanımladı:

“C.P.Snow ‘İki Kültür’ kitabının 1963 yılındaki ikinci baskısına ‘Üçüncü Kültür’ün ortaya çıkacağını umut ettiği yeni bir yazı eklemişti. Üçüncü kültür, iki kültürün arasındaki boşluğu dolduracaktı; edebi ve bilimsel entelektüeller birbirleri ile konuşabilecekti. Ancak, edebi entelektüeller ile bilim adamları arasındaki kültür ve anlayış farkı günümüzde de devam etmekte. Genel olarak entelektüel denilince edebiyatçılar ya da kimi felsefeciler anlaşılır. Oysa insanlık tarihinde bu tuhaf bir durumdur. Öyle ya, Pisagor’a ya da Arşimet’e entelektüel dememek olur mu? Ya da Galilei’ye? Ya Einstein’a ne demeli? Kültür çok geniş bir yelpazedir.”

HEDEFİ, FARKLI SENTEZLERİ HALKA AKTARMAK

Bilim ilerledikçe kültürün de değiştiğine dikkat çeken Cankoçak, “Ginko Bilim’in amacı üçüncü kültür ekolü doğrultusunda bilim ile halk arasındaki aracıyı kaldırarak en yeni ve derin düşünceleri meraklı okur kesimine ulaşabilir tarzda ifade etmektir. Aydının toplumdaki rolü iletişimi de içerir. Aydınlar sadece bir şeyler bilen kişiler değil, farklı görüşleri sentezleyen ve nesillerinin düşüncelerini şekillendiren insanlardır. Ginko Bilim’in hedefinde bu sentezlerini halka aktarmak da vardır; onlar yeni kamu aydınlarıdır. Günümüzde artık entelektüeller kaos kuramından, fizikten, moleküler biyolojiden, yapay zekadan, yapay yaşamdan, büyük patlamadan, evrenin kaderinden, biyoçeşitlilikten, nanoteknolojiden habersiz kalma lüksüne sahip değildir. Bunlar, gezegendeki herkesin hayatını etkileyecek konular. Bu konulardan habersiz kalan aydınlar topluma bir şey aktaramaz, fikir üretemez” dedi.

EVRENSEL BASIM YAYIN’IN BİLİM SERİSİ YENİDEN BASILACAK

Cankoçak, Ginko Bilim'in daha önce Evrensel Basım Yayın’da basılmış kitapları yeniden yayınlayacağını söyledi. Her ay yeni kitapları okuyucuyla buluşturacakları müjdesini veren Cankoçak, aralarında evrim ve kozmoloji kitaplarının olduğu çok sayıda kitabın basımını yapacaklarını duyurdu. Ginko Bilim bünyesinde çıkan yeni yayınlar ise şöyle: Einstein/Yaşamımdan Notlar, Lynn Margulis/İsyankar Bilimcinin Yaşamı ve Mirası, Dazzle Gradually/Reflections On The Nature Of Nature. (İstanbul/EVRENSEL)

