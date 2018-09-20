â€˜Ginkoâ€™ kadar uzun yaÅŸamayÄ± hedefleyen yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ilk adÄ±mÄ± atÄ±ldÄ±

AdÄ±nÄ± dinozorlar çaÄŸÄ±ndan beri yaÅŸayan, barÄ±ÅŸÄ±n, umudun ve aklÄ±n simgesi olan Ginko aÄŸacÄ±ndan alan Ginko Bilim, Ä°stanbul BeyoÄŸlu'daki Cezayir ToplantÄ± Salonunda düzenlediÄŸi tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±yla açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ginko Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kerem Cankoçak’Ä±n sunumuyla tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lan Ginko Bilim, beÅŸeri bilimlerle doÄŸa bilimleri arasÄ±ndaki ayrÄ±mÄ± azaltarak bilimi halka ve emekçi sÄ±nÄ±fa yaymayÄ± amaçlÄ±yor. Türkiye’nin bilim kitabÄ± yayÄ±ncÄ±lÄ±k tarihinin çok eskiye dayanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Cankoçak, Ginko Bilim'in üçüncü kültürü hedeflediÄŸini söyledi. Cankoçak üçüncü kültürü ÅŸöyle tanÄ±mladÄ±:

“C.P.Snow ‘Ä°ki Kültür’ kitabÄ±nÄ±n 1963 yÄ±lÄ±ndaki ikinci baskÄ±sÄ±na ‘Üçüncü Kültür’ün ortaya çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± umut ettiÄŸi yeni bir yazÄ± eklemiÅŸti. Üçüncü kültür, iki kültürün arasÄ±ndaki boÅŸluÄŸu dolduracaktÄ±; edebi ve bilimsel entelektüeller birbirleri ile konuÅŸabilecekti. Ancak, edebi entelektüeller ile bilim adamlarÄ± arasÄ±ndaki kültür ve anlayÄ±ÅŸ farkÄ± günümüzde de devam etmekte. Genel olarak entelektüel denilince edebiyatçÄ±lar ya da kimi felsefeciler anlaÅŸÄ±lÄ±r. Oysa insanlÄ±k tarihinde bu tuhaf bir durumdur. Öyle ya, Pisagor’a ya da ArÅŸimet’e entelektüel dememek olur mu? Ya da Galilei’ye? Ya Einstein’a ne demeli? Kültür çok geniÅŸ bir yelpazedir.”

HEDEFÄ°, FARKLI SENTEZLERÄ° HALKA AKTARMAK

Bilim ilerledikçe kültürün de deÄŸiÅŸtiÄŸine dikkat çeken Cankoçak, “Ginko Bilim’in amacÄ± üçüncü kültür ekolü doÄŸrultusunda bilim ile halk arasÄ±ndaki aracÄ±yÄ± kaldÄ±rarak en yeni ve derin düÅŸünceleri meraklÄ± okur kesimine ulaÅŸabilir tarzda ifade etmektir. AydÄ±nÄ±n toplumdaki rolü iletiÅŸimi de içerir. AydÄ±nlar sadece bir ÅŸeyler bilen kiÅŸiler deÄŸil, farklÄ± görüÅŸleri sentezleyen ve nesillerinin düÅŸüncelerini ÅŸekillendiren insanlardÄ±r. Ginko Bilim’in hedefinde bu sentezlerini halka aktarmak da vardÄ±r; onlar yeni kamu aydÄ±nlarÄ±dÄ±r. Günümüzde artÄ±k entelektüeller kaos kuramÄ±ndan, fizikten, moleküler biyolojiden, yapay zekadan, yapay yaÅŸamdan, büyük patlamadan, evrenin kaderinden, biyoçeÅŸitlilikten, nanoteknolojiden habersiz kalma lüksüne sahip deÄŸildir. Bunlar, gezegendeki herkesin hayatÄ±nÄ± etkileyecek konular. Bu konulardan habersiz kalan aydÄ±nlar topluma bir ÅŸey aktaramaz, fikir üretemez” dedi.

EVRENSEL BASIM YAYIN’IN BÄ°LÄ°M SERÄ°SÄ° YENÄ°DEN BASILACAK

Cankoçak, Ginko Bilim'in daha önce Evrensel BasÄ±m YayÄ±n’da basÄ±lmÄ±ÅŸ kitaplarÄ± yeniden yayÄ±nlayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Her ay yeni kitaplarÄ± okuyucuyla buluÅŸturacaklarÄ± müjdesini veren Cankoçak, aralarÄ±nda evrim ve kozmoloji kitaplarÄ±nÄ±n olduÄŸu çok sayÄ±da kitabÄ±n basÄ±mÄ±nÄ± yapacaklarÄ±nÄ± duyurdu. Ginko Bilim bünyesinde çÄ±kan yeni yayÄ±nlar ise ÅŸöyle: Einstein/YaÅŸamÄ±mdan Notlar, Lynn Margulis/Ä°syankar Bilimcinin YaÅŸamÄ± ve MirasÄ±, Dazzle Gradually/Reflections On The Nature Of Nature. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 21:41

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