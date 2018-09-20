    • GENÃ‡ HAYAT - 20 EylÃ¼l 2018
    5 Dakikada GÃ¼ndem - AdanalÄ± genÃ§ iÅŸÃ§i ile iÅŸÃ§i genÃ§ler Ã¼zerine

    AdanalÄ± genÃ§ iÅŸÃ§i Muhammet YÃ¼rek; iÅŸÃ§i genÃ§lerin yaÅŸamÄ±nÄ±, taleplerini, mÃ¼cadelelerini anlattÄ±.

    20 EylÃ¼l 2018 21:00

    AdanalÄ± genç iÅŸçi Muhammet Yürek ile iÅŸçi gençlerin yaÅŸamÄ±nÄ±, taleplerini, mücadelelerini konuÅŸtuk. (GENÇ HAYAT)

    5 Dakikada GÃ¼ndem | Nilay UlaÅŸ ile Ã¶ÄŸrencilerin barÄ±nma sorunu Ã¼zerine

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 20:31
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