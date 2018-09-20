ABD'de silahlÄ± saldÄ±rÄ±: Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi vuruldu

ABD'nin Maryland eyaletinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi vuruldu.

ABD'nin Maryland eyaletine baÄŸlÄ± Harford bölgesinde düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da çok sayÄ±da kiÅŸinin vurulduÄŸu bildirildi.

Harford Åžerifi'nin resmi Twitter hesabÄ±ndan, "Spesutia Yolu ile Perryman Yolu arasÄ±ndaki alanda bir silahlÄ± saldÄ±rÄ± olduÄŸunu teyit edebiliriz. Çok sayÄ±da kurban var." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Polis, saldÄ±rÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü ve olaya müdahale edildiÄŸini belirterek, çevredekilere olay yerine yaklaÅŸmama uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Harford, baÅŸkent Washington DC'nin yaklaÅŸÄ±k 115 kilometre kuzeydoÄŸusunda yer alÄ±yor. (AA)

FotoÄŸraf: Epa-Efe / Scott Serio / Pool (AA aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 18:52

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