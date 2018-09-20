ABD'de silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 3 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

ABD'nin Maryland eyaletinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

ABD'nin Maryland eyaletine baÄŸlÄ± Harford bölgesinde düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

Harford Åžerifi'nin resmi Twitter hesabÄ±ndan, "Spesutia Yolu ile Perryman Yolu arasÄ±ndaki alanda bir silahlÄ± saldÄ±rÄ± olduÄŸunu teyit edebiliriz. Çok sayÄ±da kurban var." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Bu arada, bir saldÄ±rganÄ±n yaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AdÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir yetkili, Associated Press'e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.

BazÄ± kaynaklar da basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 2 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.

OlayÄ±n ilaç firmasÄ± Rite Aid'in daÄŸÄ±tÄ±m deposunda meydana geldiÄŸi belirtilirken, ÅŸirket sözcüsü Susan Henderson yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Åžu anda güvenlik saÄŸlanmÄ±ÅŸ gibi. Burada yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸi çalÄ±ÅŸÄ±yor." dedi.

Maryland Valisi Larry Hogan da olayÄ± yakÄ±ndan takip ettiklerini her türlü yardÄ±ma açÄ±k olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Harford, baÅŸkent Washington DC'nin yaklaÅŸÄ±k 115 kilometre kuzeydoÄŸusunda yer alÄ±yor. (AA)

FotoÄŸraf: Epa-Efe / Scott Serio / Pool (AA aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 19:44

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