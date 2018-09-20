KornayÄ± duymayan iÅŸitme engelli kadÄ±nÄ± dÃ¶vÃ¼p kolunu kÄ±rdÄ±lar

Antalya'da iÅŸitme engelli YÃ¼ksel GÃ¼zel isimli kadÄ±n, otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. SaldÄ±rÄ±da GÃ¼zel'in bir kolu kÄ±rÄ±ldÄ±.

Antalya’da, kendisine korna çalan kamyoneti geç fark eden iÅŸitme engelli 40 yaÅŸÄ±ndaki Yüksel Güzel otomobil sürücüsünün saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Sürücü, kadÄ±nÄ±n kolunu kÄ±rdÄ±ktan sonra olay yerinden kaçtÄ±.

Kendisini ziyarete gelen arkadaÅŸÄ±nÄ± uÄŸurlamak için akÅŸam saatlerinde sokaÄŸa çÄ±kan iÅŸitme engelli Yüksel Güzel, dönüÅŸte ÇarÅŸamba PazarÄ±’na uÄŸradÄ±. Güzel, alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ktan sonra pazardan ayrÄ±ldÄ±. ÇÄ±kÄ±ÅŸta, hareket halindeki kamyonetin sürücüsü korna çalarak Yüksel Güzel’e yolun kenarÄ±na çekilmesi için uyardÄ±. KornayÄ± duyamayan iÅŸitme engelli Güzel, kamyonetin geldiÄŸini geç fark etti. Bu sÄ±rada aracÄ± durdurup inen sürücü, Yüksel Güzel’e küfredip saldÄ±rarak sol kolunu kÄ±rdÄ± ve olay yerinden kaçtÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Güzel, tedavisinin ardÄ±ndan polise giderek saldÄ±rgandan ÅŸikayetçi oldu.

FotoÄŸraf: Hasan DemirbaÅŸ/DHA

Pek çok rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da olan yüzde 61 oranÄ±nda engelli Güzel, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± gözyaÅŸlarÄ± içinde anlattÄ±. Güzel, arkadaÅŸÄ±nÄ± uÄŸurladÄ±ktan sonra pazara gittiÄŸini belirterek, “Pazardan 2 kilo Ä±spanak alÄ±p çÄ±ktÄ±m. Pazar yerinden çÄ±kan bir kamyonetin sürücüsü korna çalarak kenara çekilmemi istemiÅŸ. Ä°ÅŸitme engelim yüzünden aracÄ± geç fark ettim. Daha sonra bu kiÅŸi araçtan inerek yanÄ±ma geldi ve küfür etti” dedi.

‘SÜR ARABAYI ÜSTÜNE!’

Kendisinin “Ne oluyor?” diye karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸini belirten Yüksel Güzel, sürücünün “Senin kolunu kÄ±rarÄ±m” dediÄŸini, ardÄ±ndan büktüÄŸü sol kolunu kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Güzel, “ArabanÄ±n üstüme geldiÄŸini gördüm, çekil demiÅŸ ama kulaÄŸÄ±m az duyduÄŸu için duymadÄ±m. Çok insan vardÄ± ama önce kimse müdahale etmedi. AÄŸza alÄ±nmayacak küfürler etti. YanÄ±ndaki kiÅŸi de ‘Sür arabayÄ± üstüne’ diye baÄŸÄ±rÄ±yordu” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Hasan DemirbaÅŸ/DHA

Yüksel Güzel, olay yerine gelen ambulansla hastaneye gittiÄŸini ve polise ÅŸikayette bulunduÄŸunu anlattÄ±. Güzel, “Çok kötü durumdayÄ±m. Bu kiÅŸileri tanÄ±mÄ±yorum, nasÄ±l böyle canice davranabiliyor anlamÄ±yorum. Bunlar ÅŸehir eÅŸkÄ±yasÄ±, bu hakkÄ± kendilerinde nasÄ±l buluyorlar. KadÄ±na el kalkar mÄ±, eÅŸim beni bu hale getirseydi boÅŸanma davasÄ± açardÄ±m. Bu kiÅŸilerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum” dedi. (Antalya/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 18:44

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