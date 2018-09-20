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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 18:19
Youtube'da yer alan 'Ya bu iÅŸler ne' klibinden ekran görüntüsü
Mabel Matizâ€™in â€˜FETÃ–â€™ soruÅŸturmasÄ±na takipsizlik kararÄ±
20 EylÃ¼l 2018 18:16
'FETÃ–' propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla hakkÄ±nda soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ÅŸarkÄ±cÄ± Mabel Mariz hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±k takipsizlik kararÄ± verdi.
ÅžarkÄ±cÄ± Mabel Matiz’in “Ya Bu Ä°ÅŸler Ne” adlÄ± parçasÄ±nÄ±n video klibindeki 1 Dolar görsellerini kullandÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle açÄ±lan 'FETÖ/PDY' soruÅŸturmasÄ±na savcÄ±lÄ±k takipsizlik kararÄ± verdi.
MATÄ°Z: KLÄ°BÄ°N KURGUSUNU BEN YAPMADIM
Matiz, soruÅŸturma ile ilgili savcÄ±lÄ±ÄŸa verdiÄŸi ifadesinde, klibin kurgusunun kendisi tarafÄ±ndan yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Matiz’in ifadesinin de alÄ±nmasÄ±ndan sonra “örgüt propagandasÄ± yapmak” suçunun unsurlarÄ±na rastlanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. (DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 18:19
Mabel Matiz, 'FETÃ–' suÃ§lamasÄ± kapsamÄ±nda ifade verdi
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