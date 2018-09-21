Eğitime merhaba 1980 lira

İstanbul’dan bir veli

Her eğitim öğretim yılı başlarken Milli Eğitim Bakanı ve diğer hükümet yetkilileri eğitimin parasız olduğunu, okullardan bağış alınmayacağını anlatıp durur. Gazete ve televizyonlar da bol bol haberini yaparlar. Gerçeğin farklı olduğunu bizzat yaşayan bir veli olarak yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ne kendi ismimi ne de okulun ismini yazmıyorum -yazamıyorum-. Eğer yetkililer dinlemek isterlerse bana Evrensel aracılığı ile ulaşabilirler....

Anlattığım okul İstanbul Üsküdar sınırları içerisinde. Tek çocuğumuzu okula yazdırmak için okula gittiğimizde müdür yardımcısı tarafından karşılandık. Kayıt yaptırmamızda bir sorun olmadığını ve okulun özelliklerini anlattı. Çocuğumuzun ‘iyi’ bir öğretmende okumasını istediğimizi söyleyince işler değişti. Tüm öğretmenlerin iyi olduğunu ancak E, öğretmenin sınıfını istersek okula bağış yapmamız gerektiğini söyledi. Ne kadar olduğunu sorunca bayramdan sonra tekrar gelmemizi söyledi. Bayram sonu tekrar görüştüğümüzde 500 lira verirsek çocuğumuzun ‘iyi’ öğretmenin sınıfına alınacağını öğrendik. Pazarlık yapmamıza rağmen indirim olmadı. Okul açılınca bazı velilerden 1000 ya da 1500 lira alındığını öğrendik.

Kayıt süreciyle beraber doların nerelere geldiğini ve peşi sıra gelen zamlarla beraber okul araç gereçlerine gelen zamlar biz velileri de vurdu. Okul kıyafetlerinin mahallede sadece 1 yerde satılmasına ‘izin’ verilmiş. Geçen yıl 120 liraya alınan okul kıyafetlerini 270 liraya aldık. Okul çantası beslenme çantası ve suluk için verdiğimiz 100 lira da var bu arada. Okulun açılmasından 2 gün sonra yapılan veli toplantısında ise daha yolun başında olduğumuzu gördük. Yardımcı kitaplar için 300 lira vermemiz gerektiği söylendi. İngilizce öğretecek öğretmen için yıllık 600 lira, beden eğitimi öğretmeni için de ayda 10 lira vereceğimizi söylediler. Kırtasiye listesinin tamamı için de 200 lira verdik bu arada. Önümüzdeki günlerde nelerle karşılaşacağımızı merakla bekliyoruz! Eğitimin parasız olduğu memleketimde 10 günde 1980 lira ödedik. Asgari ücret kaç liraydı bu arada sayın yetkililer biliyor mu acaba...

Biz, hala, amca, dayı, dede dayanışmasıyla bu süreci atlattık. Yeni istekler için ne gibi taktikler göstereceğimizi tartışıyoruz. Ama şunu söylemeliyim ki birçok veli süreci borçlanarak ya da çocuğunun ihtiyaçlarının yarısını alarak geçirdi. Bizzat birebir görüştüğüm veliler tepkili ama ne yapacağını bilmiyorlar. Muhalefet partilerinin eğitim sendikalarının ve derneklerinin sessizliği okulların paralı hale gelmesine neden oluyor. Hükümetin eğitim politikasının altında veliler eziliyor. Parası olanın çocuğu ‘iyi’ eğitim alırken fakirin, asgari ücretlinin çocuğuna ise işçilik yolu daha 1. sınıfta açılıyor...