Isparta'da iÅŸ cinayeti: GÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalan iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Isparta'da iÅŸ makinesiyle kazÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±na kalan iÅŸÃ§i Harun Alptekin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Isparta'nÄ±n Keçiborlu ilçesinde iÅŸ makinesiyle kazÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada göçük meydana geldi. Toprak altÄ±nda kalan 48 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸçi Harun Alptekin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Keçiborlu ilçesine baÄŸlÄ± Çukurören köyüne içme suyu saÄŸlamak amacÄ±yla daÄŸda çalÄ±ÅŸma yapan DSÄ° 18. Bölge MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± iÅŸ makinesinin kazÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda göçük meydana geldi. KazÄ± alanÄ±nda bulunan DSÄ°'de iÅŸçi Harun Alptekin toprak altÄ±nda kaldÄ±. Ä°ÅŸ makinesi operatörünün haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve saÄŸlÄ±k ekipleri ile DSÄ° Bölge MüdürlüÄŸü'nden ekipler sevk edildi. DSÄ° yetkilileri de olayÄ± haber alÄ±r almaz Çukurören köyüne hareket etti.

YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar sonrasÄ± toprak altÄ±nda kalan Harun Alptekin'e ulaÅŸÄ±ldÄ±. YaÅŸam belirtisi göstermeyen Alptekin'e saÄŸlÄ±k ekipleri kalp masajÄ± yaptÄ± ancak hayata döndüremedi. Harun Alptekin'in cenazesi yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan morga konuldu. Jandarma olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. (Isparta/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 18:02

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