Contemporary Ä°stanbul baÅŸladÄ±

Contemporary Ä°stanbul LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre ve Sergi SarayÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. 23 EylÃ¼lâ€™e kadar devam edecek.

Türkiye’nin ve dünyanÄ±n önde gelen galeri, sanatçÄ±, kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ± Ä°stanbul’da bir araya getirmeyi hedefleyen Contemporary Ä°stanbul Lütfi KÄ±rdar Kongre ve Sergi SarayÄ± açÄ±ldÄ±. 23 Eylül’e kadar devam edecek Contemporary Ä°stanbul’un Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ali Güreli, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye’de sanata verilen önemin giderek arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sanat ortamÄ±nÄ±n büyüyerek geliÅŸtiÄŸini söyledi.

Geçen seneki fuar ziyaretçilerine iliÅŸkin bilgi veren Güreli, “Geçen sene fuarÄ± ziyaret eden 81 bin kiÅŸinin yüzde 50.5’i 35 yaÅŸÄ±n altÄ±nda, yüzde 61’i hanÄ±m. Bunlar çok önemli göstergeler, burada bu profilleri görüyoruz. Fuardaki 83 galerinin 54’ü yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan, 22 farklÄ± ülkeden geldi. BurasÄ± çok büyük bir sergi alanÄ± ve 2 bin 500’e yakÄ±n sanat eseri burada sergileniyor.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Güreli, “Bu sene 5. yÄ±lÄ±na gelen, dünyanÄ±n teknolojilerinden etkilenen sanatÄ±n sergilendiÄŸi ‘Plugin’ adlÄ± bölümümüz yine var. Bütün dünyadan 18 sanatçÄ± ‘Plugin’ adlÄ± bölümde eserleri sergileniyor. Burada, yeni medya dediÄŸimiz dijital sanatlar, dijital dünyanÄ±n geliÅŸmesinden etkilenen sanatlar sergileniyor.” ifadelerini kullandÄ±.

YERLÄ° VE YABANCI YÜZLERCE ESER FUARDA

Fuar kapsamÄ±nda, Görsel Sanatlar VakfÄ±nÄ±n (GÖRSAV) ÅžiÅŸli Belediyesiyle düzenlediÄŸi sergide Bubi, Hüsamettin Koçan, Erdinç Bakla ve Devrim Erbil’in eserlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± seçki sanatseverlerin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Bir otel odasÄ±nÄ±n düÅŸündürdüÄŸü kavramlardan yola çÄ±karak hazÄ±rlanan “Blue Hotel-Every Room is Lonely”, aynÄ± anda aynÄ± sanatçÄ±larÄ±n odalarÄ±na müdahalelerinden oluÅŸan sergiye Conrad Ä°stanbul Bosphorus Oteli ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Yerli ve yabancÄ± galerilerin bünyesinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yüzlerce eserin sergilendiÄŸi fuarda, resim, fotoÄŸraf ve dijital sanatlara dair çalÄ±ÅŸmalar dikkati çekti. AyrÄ±ca SanatçÄ± Ahmet GüneÅŸtekin’in “Ölümsüzlük OdasÄ±” isimli eseri de fuarÄ±n giriÅŸinde izlenime sunuldu. (Ä°stanbul/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 17:45

www.evrensel.net