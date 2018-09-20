KarabÃ¼k Belediye BaÅŸkanÄ± canlÄ± yayÄ±nda KARDEMÄ°R'i ÅŸikayet etti

KarabÃ¼k Belediye BaÅŸkanÄ± Rafet Vergili,Â KARDEMÄ°R'e ait skal kÄ±rma tesisleri iÃ§in Ã§evre il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne suÃ§ duyurusunda bulundu.

Karabük Belediye BaÅŸkanÄ± Rafet Vergili, Karabük Demir ve Çelik FabrikalarÄ± (KARDEMÄ°R) AÅž’de skal kÄ±rma tesislerinin hiçbir yönetmeliÄŸe uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Sosyal medyada canlÄ± yayÄ±n yapan Vergili, çevre il müdürlüÄŸüne suç duyurusunda bulundu.

BaÅŸkan Vergili, ÅŸu açÄ±klamada bulundu, “Åžu anda skal kÄ±rma tesislerinin karÅŸÄ±sÄ±nda bulunmaktayÄ±m. Burada bulunan tesislerin Karabük Mahallesi’ne vermiÅŸ olduÄŸu zararlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Var olan bütün atölyelerin camlarÄ±nÄ±n dahi kapatÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden çevre il müdürlüÄŸü, burada yer alan tesis ile ilgili görevini neden yerine getirmiyor? AyrÄ±ca bu sahanÄ±n tam anlamÄ±yla kapalÄ± bir olmasÄ± gerekmektedir. Filtrelerin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla oluÅŸan tozun dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kmamasÄ± gerekmektedir. BahsettiÄŸim durumlardan nemalanan herkes, adaletin karÅŸÄ±sÄ±nda yargÄ± yolu ile bunun hesabÄ±nÄ± verecektir.” Vergili, yapmÄ±ÅŸ olduÄŸum bu canlÄ± yayÄ±nla çevre il müdürlüÄŸüne suç duyurusunda bulunduÄŸumu buradan bildiriyorum” dedi. (Karabük/DHA)

BURADAN KARDEMÄ°R YÖNETÄ°CÄ°LERÄ° VE ÇEVRE VE ÅžEHÄ°RCÄ°LÄ°K Ä°L MÜDÜRLÜÄžÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM. pic.twitter.com/2uQFjLiKlW — Rafet Vergili (@RafetVergili1) 19 Eylül 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 17:56

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