Ä°sveÃ§, Interpolâ€™un istismarÄ±nÄ±n engellenmesini istiyor

Ä°sveÃ§, Interpolâ€™un bazÄ± Ã¼lkeler tarafÄ±ndan siyasi amaÃ§larla kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n engellenmesi iÃ§in sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§abalara destek verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Margot WallstrÃ¶m, bazÄ± Ã¼lkelerin Interpol'un siyasi amaÃ§larla kullanÄ±lmasÄ±na dair sunulan soru Ã¶nergesine yanÄ±t verdi.

Sol Parti Milletvekili Amineh Kakabaveh, TÃ¼rkiyeâ€™de bir mahkemenin YayÄ±ncÄ±, Gazeteci-Yazar RagÄ±p Zarakoluâ€™nun KÄ±rmÄ±zÄ± BÃ¼ltenâ€™le aranmasÄ±na karar vermesinden sonra konuyu yazÄ±lÄ± bir soru Ã¶nergesi ile parlamentonun gÃ¼ndemine getirmiÅŸti. Kakabaveh, Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± WallstrÃ¶mâ€™e TÃ¼rkiyeâ€™nin siyasi muhalifleri susturmak ve sindirmek iÃ§in Interpolâ€™u istismar etmesine karÅŸÄ± ne yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ sorusunu yÃ¶neltmiÅŸti.

Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± WallstrÃ¶m soru Ã¶nergesine verdiÄŸi yanÄ±tta; Interpolâ€™un aÄŸÄ±r suÃ§lara karÅŸÄ± mÃ¼cadelede Ã¶nemli bir fonksiyonu yerine getirdiÄŸini ve tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã¶rgÃ¼tÃ¼n siyasi amaÃ§larla kullanÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k bir biÃ§imde vurgulandÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.

Interpolâ€™a Ã¼ye olan her Ã¼lkenin Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± arama kararlarÄ±nÄ±n siyasi nitelikle olmamasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸunu hatÄ±rlatan WallstrÃ¶m, Ä°sveÃ§â€™in Interpol iÃ§inde kontrol mekanizmalarÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi iÃ§in sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§abalara destek verdiÄŸini sÃ¶yledi.

WallstrÃ¶m, TÃ¼rkiyeâ€™nin Interpolâ€™u istismar etmesini bir Ã§ok kez Interpol ve Avrupa BirliÄŸiâ€™nde gÃ¼ndeme getirdiÄŸini, TÃ¼rkiye ile yapÄ±lan ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel ile birlikte Avrupa BirliÄŸiâ€™nin dÄ±ÅŸ politikadan sorumlu temsilcisi Federica Mogheriniâ€™ye geÃ§en yÄ±l mektup yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konuyu tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in Avrupa BirliÄŸi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme getirdiÄŸini ifade etti.Â (Stockholm/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 17:35

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