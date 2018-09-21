Sendikacılar: İşçilerden öğrenmeli, mücadeleyi birleştirmeliyiz

Metehan UD

İzmir

İzmirli sendikacılar, 3. havalimanı inşaatında kötü çalışma koşullarına isyan ederek haklarını aradıkları için tutuklanmalarıyla, hükümetin mücadele etmek isteyen işçilere gözdağı vermeye çalıştığını ifade etti. Sendikacılar, inşaat işçilerinin verdiği mücadeleden ders çıkarılarak sokağa çıkılması ve mücadelenin birleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, yıllardan beri işçiler orada önlem alınmasını istemesine rağmen en ufak bir adım atılmadığını ifade ederek, “Ancak söz konusu hak aramaya gelince patron, polisi ve jandarmasıyla işçilerin eylemlerinin karşısına dikildi ve sonunda da 24 işçiyi tutuklattı. Bu diğer işçilere karşı verilmiş bir gözdağı. Bundan sonra iktidar haklı ve meşru bir işçi eylemini tutuklama ile sonlandırmaya çalışacağının mesajını verdi. Bu saldırıya karşı topyekün bir araya gelinerek mücadele verilmesi gerekiyor. İktidara, işçileri teslim alamayacağı mesajını çok net bir şekilde vermeliyiz” dedi.

‘TUTUKLANAN PATRON DUYDUNUZ MU’

DERİTEKS İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, iş cinayetlerine, kötü çalışma koşullarına karşı dünyanın en haklı istekleri için eylem yapan 3. havalimanı işçilerinin haklı taleplerinin yanında olduklarını dile getirerek şunları söyledi: “Biz bu koşulları iş kolumuz olan deri sektöründen biliriz ve yıllardır bu koşulların düzelmesi için mücadele ettik. Şimdi de insanca çalışmak isteyen yapı işçilerinin yanındayız ve bu haklı mücadelede taleplerini dile getirdikleri için tutuklanması bizleri hayretler içinde bırakmıştır. Türkiye’nin en fazla iş cinayetlerinin olduğu inşaat sektöründe ölümlerden sonra kaç patron gözaltına alınmış ya da tutuklanmıştır. Bu bize hukukun bir kez daha kimler için işlediğini göstermiştir. DERİTEKS olarak tutuklanan sendikacıların ve işçilerin derhal serbest kalmasını talep ediyoruz.”

‘KONFEDERASYONLAR SESSİZ KALMAMALI’

Hükümete yakın medya tarafından 3. havalimanındaki inşaat işçilerinin vatan hainliği ile suçlanarak algı yaratılmaya çalışıldığını belirten Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, “O işçilerin tek bir günahı var o da oradaki havalimanında çalışmaları. Haklarını aradıkları için maalesef kamu malına zarar vermekten tutuklandılar. Sendikacıların bu işçilerden öğreneceği çok şey var. Birçok sendikaya hak aramayı, mücadeleyi ve birlikteliği gösterdiler ama maalesef ki bugün 3 konfederasyon da sessiz durumda. Sendikalar, bu işçilerden örnek alarak alanlara, sokaklara çıkmak zorundalar” dedi.

UYARI EYLEMLERİ YAPILMALI

TEKSİF İzmir Şube Başkanı Faruk Aksoy: “İşçilerin kanundan doğan hakları gereği maaşları geç ödendiği için işi durdurma hakları var ve bu haklarını kullanan insanların bir anda ülke gündemine terörist gibi sokulması yarın öbür gün diğer işyerlerinde yapılacak eylemler için de benzer bir algının yaratılacağını düşünmekteyim. Konfederasyon ve sendika ayrımı gözetmeksizin acil bir şekilde taleplerine kulak verilmeli ve dayanışma içinde olunmalı. Emek güçleri birleşip yaşanan hukuksuzluğa karşı iktidara ve yandaş müteahhitlerine karşı uyarı eylemleri yapmalı.”

‘SERBEST BIRAKILMALARI İÇİN EYLEMLER YAPACAĞIZ’

Genel-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Güral Doğan: “Türkiye’de yaşanan iş cinayetleri giderek artmasına rağmen hükümet önlem almıyor, patronlardan yana tutum sergiliyor. Son örneğini Soma davasının sonucunda gördük. Bunlar da işçiye verilen değeri ortaya koyuyor. 3. havalimanı inşaatı işçilerinin hak arama eylemini tutuklamalarla sonlandırmaya çalışan iktidar diğer işçilere de gözdağı vermek istiyor. Bu işçilerin serbest bırakılması için ve taleplerinin kabul görmesi için eylemlerimiz devam edecek. Hem zam zulmüne hem de işçi cinayetlerine karşı sokağa ineceğiz.”