YargÄ±tay, Enis BerberoÄŸlu'nun salÄ±verilmesine karar verdi

YargÄ±tay, milletvekilliÄŸi sona erinceye kadar Enis BerberoÄŸlu'nun cezasÄ±nÄ±n infazÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na ve salÄ±verilmesine karar verdi.

YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi, CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'na, durdurulan MÄ°T tÄ±rlarÄ± görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Can Dündar'a ilettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, "gizli kalmasÄ± gereken bilgileri açÄ±klamak" suçundan verilen 5 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±, milletvekilliÄŸi sona erinceye kadar cezasÄ±nÄ±n infazÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na ve salÄ±verilmesine karar verdi.

Enis BerberoÄŸlu, durdurulan MÄ°T tÄ±rlarÄ± görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Can Dündar'a verdiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ± almÄ±ÅŸ, kararÄ±n temyiz edilmesi üzerine dosya YargÄ±tay 16. Ceza Dairesine gelmiÅŸti.

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini esastan tamamladÄ±.

Daire, oy çokluÄŸuyla BerberoÄŸlu'na, "devletin güvenliÄŸi, iç veya dÄ±ÅŸ siyasal yararlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan niteliÄŸi itibarÄ±yla gizli kalmasÄ± gereken bilgileri açÄ±klamak" suçundan verilen 5 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±. AyrÄ±ca, Anayasa'nÄ±n 83/3. maddesi uyarÄ±nca milletvekilliÄŸi sona erinceye kadar BerberoÄŸlu'nun cezasÄ±nÄ±n infazÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na ve salÄ±verilmesine karar verildi.

DAHA ÖNCE ‘DURMA’ TALEBÄ° REDDEDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

24 Haziran'da yapÄ±lan milletvekili genel seçiminde yeniden milletvekili seçilen Enis BerberoÄŸlu'nun avukatlarÄ±, YargÄ±tay 16. Ceza Dairesine baÅŸvurarak, BerberoÄŸlu hakkÄ±ndaki davanÄ±n durmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸ, YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi, bu talebi reddetmiÅŸti.

MAHKEME ‘CASUSLUK’ SUÇUNDAN CEZA VERMÄ°ÅžTÄ°

Enis BerberoÄŸlu, durdurulan MÄ°T tÄ±rlarÄ± görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Can Dündar'a verdiÄŸi iddiasÄ±yla Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yargÄ±landÄ±.

Mahkeme, BerberoÄŸlu'nu, "devletin güvenliÄŸi veya iç veya dÄ±ÅŸ siyasal yararlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan niteliÄŸi itibarÄ±yla gizli kalmasÄ± gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadÄ±yla açÄ±klamak" suçundan 25 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ± ve tutukladÄ±.

Dava dosyasÄ±, itiraz üzerine Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi (Ä°stinaf) 2. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± esastan bozarak dosyayÄ± Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gönderdi.

Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi ise Ä°stinaf Mahkemesinin bozma kararÄ±nÄ± usul ve yasaya aykÄ±rÄ± bularak, dosyayÄ± iade etti.

DosyayÄ± yeniden ele alan Ä°stinaf Mahkemesi, bu kez Enis BerberoÄŸlu'na "casusluk" suçundan deÄŸil, "devletin güvenliÄŸi, iç veya dÄ±ÅŸ siyasal yararlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan niteliÄŸi itibarÄ±yla gizli kalmasÄ± gereken bilgileri açÄ±klamak" suçundan 5 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ± verdi ve tutukluluÄŸunun devamÄ±na hükmetti.

Bu kararÄ± Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± temyiz etti. SavcÄ±lÄ±k, BerberoÄŸlu'nun "casusluk" suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talepli temyiz dilekçesini YargÄ±taya göndermiÅŸti. Dilekçede, BerberoÄŸlu'nun, "devletin güvenliÄŸi veya iç veya dÄ±ÅŸ siyasal yararlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan niteliÄŸi itibarÄ±yla gizli kalmasÄ± gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadÄ±yla açÄ±klama" suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edilmiÅŸti.

MUHARREM ERKEK: ÇOK GEÇ KALMIÅž BÄ°R KARAR

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muharrem Erkek, partisinin tutuklu milletvekili Enis BerberoÄŸlu için verilen tahliye kararÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ä°nfazÄ± durdurma kararÄ± çok geç kalmÄ±ÅŸ bir karar. Tek sevindiÄŸimiz nokta, bu akÅŸam ailesiyle birlikte olacaÄŸÄ±" dedi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muharrem Erkek, Ä°stanbul Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Enis BerberoÄŸlu için verilen tahliye kararÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmede bulundu. Muharrem Erkek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Bu haksÄ±z cezanÄ±n onanmasÄ± büyük bir adaletsizlik ve yargÄ±nÄ±n ne kadar aÄŸÄ±r baskÄ± altÄ±nda olduÄŸunu ve yargÄ±nÄ±n ne kadar siyasallaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gösteriyor. Ä°nfazÄ± durdurma kararÄ± çok geç kalmÄ±ÅŸ bir karar. Enis BerberoÄŸlu mazbatasÄ±nÄ± alÄ±r almaz yeniden milletvekili seçildiÄŸi anda infazÄ±n hatta davanÄ±n da durdurulmasÄ± gerekiyordu. Çünkü dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan bir milletvekili hakkÄ±nda bir dava bir dosya yürütülemez, bir karar verilemez, yargÄ±lama yapÄ±lamaz ve tutuklama da olamaz. Ama davayÄ± sonuçlandÄ±rmÄ±ÅŸ. YargÄ±tay 16'ncÄ± Ceza Dairesi anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kadarÄ±yla onama kararÄ± vermiÅŸ. DavayÄ± durdurmamÄ±ÅŸ, dosyayÄ± durdurmamÄ±ÅŸ sadece infazÄ± durdurmuÅŸ. Tek sevindiÄŸimiz nokta, bu akÅŸam ailesiyle birlikte olacaÄŸÄ±. Ama baÅŸka bir sürü hukuki sakÄ±nca arz eden bir kararla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z."

'HUKUKEN ANAYASA'YA AYKIRI BÄ°R KARAR'

Anayasa'ya aykÄ±rÄ± bir karar ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± ifade eden Muharrem Erkek, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"KesinleÅŸmiÅŸ bir ceza nedeni ile bu ceza Meclis'e gönderildiÄŸinde, milletvekilliÄŸini düÅŸürme gibi bir iÅŸlem karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±nabilir. O yüzden son derece, hukuken Anayasa'ya aykÄ±rÄ± bir kararla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Çünkü yeniden seçilen bir milletvekili hakkÄ±nda derhal ne dava olursa olsun o davanÄ±n durmasÄ± gerekir. Yeniden dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sürece bir dosya ile karar veremezsiniz. Ama karar verilmiÅŸ anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kadarÄ±yla. Onama kararÄ± son derece yanlÄ±ÅŸ. Dosya ve dava ile ilgili de durdurma kararÄ± verilmeliydi. KararÄ± gördüÄŸümüz zaman ayrÄ±ntÄ±lÄ± deÄŸerlendirme yapacaÄŸÄ±z." (DHA-AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 18:55

www.evrensel.net