Enis BerberoÄŸlu tahliye edildi!

YargÄ±tay'Ä±n, milletvekilliÄŸi sona erinceye kadar cezasÄ±nÄ±n infazÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na karar verdiÄŸi Enis BerberoÄŸlu, cezaevinden tahliye edildi.

YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi'nin, milletvekilliÄŸi sona erinceye kadar cezasÄ±nÄ±n infazÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na karar verdiÄŸi CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu, cezaevinden tahliye edildi.

Maltepe Cezaevi'nden çÄ±kan BerberoÄŸlu, ailesi ve partililer tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. Burada gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan BerberoÄŸlu, en çok eÅŸini ve kÄ±zÄ±nÄ± özlediÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

FotoÄŸraf: Serhat ÇaÄŸdaÅŸ/AA

"Bir CHP milletvekili olarak Maltepe Cezaevi'ne girdim, yine bir milletvekili olarak dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kÄ±yorum. Takdir edersiniz ki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 16 aylÄ±k süreç, üzerinde düÅŸünülecek, Türkiye'nin karar vermesini gerektirecek bir süreç. Beni mazur görün, birkaç gün aileme, partime bir danÄ±ÅŸayÄ±m bundan sonraki hareket tarzÄ±mÄ± anlayayÄ±m, ilginize teÅŸekkür ederim. Özellikle eski meslektaÅŸlarÄ±m, medyanÄ±n Maltepe Cezaevi'nde beni hiç yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±m."

BerberoÄŸlu, bir soru üzerine, "16 aydÄ±r tecritte yaÅŸÄ±yorum, az konuÅŸmaya alÄ±ÅŸtÄ±k, siz de alÄ±ÅŸÄ±n." dedi.

KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan BerberoÄŸlu, buradan ayrÄ±ldÄ±.

YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi, CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'na, durdurulan MÄ°T tÄ±rlarÄ± görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Can Dündar'a ilettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, "gizli kalmasÄ± gereken bilgileri açÄ±klamak" suçundan verilen 5 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ±nÄ± onamÄ±ÅŸ, milletvekilliÄŸi sona erinceye kadar cezasÄ±nÄ±n infazÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na ve salÄ±verilmesine karar vermiÅŸti.

FotoÄŸraf: Serhat ÇaÄŸdaÅŸ/AA

KILIÇDAROÄžLU: KENDÄ°SÄ°YLE KUCAKLAÅžACAÄžIM

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Enis BerberoÄŸlu'nun tahliye kararÄ±yla ilgili olarak ilk açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±: Bu akÅŸam kendisi ile buluÅŸacaÄŸÄ±m, kucaklaÅŸacaÄŸÄ±m. Ama kararÄ±, kendisini görmediÄŸim için bugünden, ÅŸu anda yorum yapmayÄ± doÄŸru bulmuyorum

Enis BerberoÄŸlu, durdurulan MÄ°T tÄ±rlarÄ± görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Can Dündar'a verdiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ± almÄ±ÅŸ, kararÄ±n temyiz edilmesi üzerine dosya YargÄ±tay 16. Ceza Dairesine gelmiÅŸti.

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini esastan tamamladÄ±.

Daire, oy çokluÄŸuyla BerberoÄŸlu'na, "devletin güvenliÄŸi, iç veya dÄ±ÅŸ siyasal yararlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan niteliÄŸi itibarÄ±yla gizli kalmasÄ± gereken bilgileri açÄ±klamak" suçundan verilen 5 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±. AyrÄ±ca, Anayasa'nÄ±n 83/3. maddesi uyarÄ±nca milletvekilliÄŸi sona erinceye kadar BerberoÄŸlu'nun cezasÄ±nÄ±n infazÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na ve salÄ±verilmesine karar verildi.

MUHARREM ERKEK: ÇOK GEÇ KALMIÅž BÄ°R KARAR

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muharrem Erkek, partisinin tutuklu milletvekili Enis BerberoÄŸlu için verilen tahliye kararÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ä°nfazÄ± durdurma kararÄ± çok geç kalmÄ±ÅŸ bir karar. Tek sevindiÄŸimiz nokta, bu akÅŸam ailesiyle birlikte olacaÄŸÄ±" dedi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muharrem Erkek, Ä°stanbul Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Enis BerberoÄŸlu için verilen tahliye kararÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmede bulundu. Muharrem Erkek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Bu haksÄ±z cezanÄ±n onanmasÄ± büyük bir adaletsizlik ve yargÄ±nÄ±n ne kadar aÄŸÄ±r baskÄ± altÄ±nda olduÄŸunu ve yargÄ±nÄ±n ne kadar siyasallaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gösteriyor. Ä°nfazÄ± durdurma kararÄ± çok geç kalmÄ±ÅŸ bir karar. Enis BerberoÄŸlu mazbatasÄ±nÄ± alÄ±r almaz yeniden milletvekili seçildiÄŸi anda infazÄ±n hatta davanÄ±n da durdurulmasÄ± gerekiyordu. Çünkü dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan bir milletvekili hakkÄ±nda bir dava bir dosya yürütülemez, bir karar verilemez, yargÄ±lama yapÄ±lamaz ve tutuklama da olamaz. Ama davayÄ± sonuçlandÄ±rmÄ±ÅŸ. YargÄ±tay 16'ncÄ± Ceza Dairesi anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kadarÄ±yla onama kararÄ± vermiÅŸ. DavayÄ± durdurmamÄ±ÅŸ, dosyayÄ± durdurmamÄ±ÅŸ sadece infazÄ± durdurmuÅŸ. Tek sevindiÄŸimiz nokta, bu akÅŸam ailesiyle birlikte olacaÄŸÄ±. Ama baÅŸka bir sürü hukuki sakÄ±nca arz eden bir kararla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z."

'HUKUKEN ANAYASA'YA AYKIRI BÄ°R KARAR'

Anayasa'ya aykÄ±rÄ± bir karar ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± ifade eden Muharrem Erkek, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"KesinleÅŸmiÅŸ bir ceza nedeni ile bu ceza Meclis'e gönderildiÄŸinde, milletvekilliÄŸini düÅŸürme gibi bir iÅŸlem karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±nabilir. O yüzden son derece, hukuken Anayasa'ya aykÄ±rÄ± bir kararla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Çünkü yeniden seçilen bir milletvekili hakkÄ±nda derhal ne dava olursa olsun o davanÄ±n durmasÄ± gerekir. Yeniden dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sürece bir dosya ile karar veremezsiniz. Ama karar verilmiÅŸ anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kadarÄ±yla. Onama kararÄ± son derece yanlÄ±ÅŸ. Dosya ve dava ile ilgili de durdurma kararÄ± verilmeliydi. KararÄ± gördüÄŸümüz zaman ayrÄ±ntÄ±lÄ± deÄŸerlendirme yapacaÄŸÄ±z." (DHA-AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 19:46

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