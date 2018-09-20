KabataÅŸ Erkek Lisesi'nde yangÄ±n: Kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'ta KabataÅŸ Erkek Lisesi'nin bahÃ§esindeki sinema salonunun Ã§atÄ±sÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ'ta KabataÅŸ Erkek Lisesi'nin bahçesindeki sinema salonunun çatÄ±sÄ±nda saat 16.20 sÄ±ralarÄ±nda yangnÄ± çÄ±ktÄ±. Tadilat çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda çÄ±kan yangÄ±na müdahale için BeÅŸiktaÅŸ, BeyoÄŸlu, Ä°stinye ve ÅžiÅŸli itfaiye ekipleri sevkedildi. YangÄ±n nedeniyle ÇÄ±raÄŸan Caddesi trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Yolda trafik younluÄŸu oluÅŸtu. YangÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saatlik çalÄ±ÅŸma sonucu kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°tfaiyenin soÄŸutma çalÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor.

Ä°BB'DEN AÇIKLAMA

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi'nden yangÄ±nla ilgili açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada "KabataÅŸ Erkek Lisesi'nin bahçesinde tadilat halindeki 3 katlÄ± sinema salonunun çatÄ±sÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YangÄ±na BeÅŸiktaÅŸ, BeyoÄŸlu ve Ä°stinye itfaiyeleri müdahale ediyor. Olay yerine KadÄ±köy itfaiye ekipleri de sevk edildi. YangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±." denildi. YangÄ±n nedeniyle okul ve öÄŸrenciler açÄ±sÄ±ndan risk bulunmadÄ±ÄŸÄ± da bildirildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 17:27

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