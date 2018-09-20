HDP'den Kulp davasÄ± yorumu: Yeni rejim hukuksuzluk Ã¼zerine yÃ¼kseliyor

GÃ¶zaltÄ±nda kaybedilen 11 kiÅŸinin akÄ±betinin sorulduÄŸu Kulp davasÄ± cezasÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±.

GözaltÄ±nda kaybedilen 11 kiÅŸinin akÄ±betinin sorulduÄŸu Kulp davasÄ±, AÄ°HM ve Meclis kararÄ±, bulunan kemiklere raÄŸmen cezasÄ±zlÄ±kla sonuçlandÄ±. Dava istinafa taÅŸÄ±nacak. KararÄ± deÄŸerlendiren HDP Hukuk ve Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu Sözcüsü AyÅŸe Acar BaÅŸaran, “Suçu devlet arÅŸivlerinde bile sabitlenmiÅŸ faillerin yargÄ± eliyle aklanmasÄ± yeni rejimin üzerinde yükseldiÄŸi hukuksuzluÄŸun ilanÄ±dÄ±r” dedi.

DiyarbakÄ±r’Ä±n Kulp ilçesinin Alaca köyü ve MuÅŸ’a baÄŸlÄ± KayalÄ±sü köyünün (Licik mezrasÄ±) civarÄ±nda 8-25 Ekim 1993 tarihinde General Yavuz Ertürk KomutasÄ±ndaki Bolu DaÄŸ Komando TugayÄ± tarafÄ±ndan yürütülen askeri operasyonda aralarÄ±nda çocuklarÄ±n da olduÄŸu 11 kiÅŸi gözaltÄ±nda kaybedilmiÅŸti. YÄ±llar sonra olaya dair açÄ±lan davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± önceki gün Ankara’da görüldü. Dönemin Bolu DaÄŸ Komanda TugayÄ± KomutanÄ± Yavuz Ertürk, üzerine atÄ±lÄ± “Birden fazla kiÅŸiyi aynÄ± sebeple öldürme, halkÄ± isyana ve birbirini öldürmeye teÅŸvik, cürüm iÅŸlemek üzere teÅŸekkül oluÅŸturmak” suçlarÄ±ndan yeterli delil olmadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla beraat ederken, dava da zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle düÅŸtü.

20 YIL SONRA DAVA AÇILDI

Kaybedilen 11 köylünün aileleri 1993 yÄ±lÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulunmuÅŸ; ancak sonuç alamamÄ±ÅŸlardÄ±. 5 KasÄ±m 2004’te zorla kaybedilen 11 kiÅŸiye ait toplu mezar bulundu. 11 Ekim 2013 tarihinde konuyla ilgili DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca düzenlenen iddianame de DiyarbakÄ±r 7’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi. HazÄ±rlanan iddianamede emekli TuÄŸgeneral Yavuz Ertürk hakkÄ±nda 11 kez müebbet ve 25 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyordu. YargÄ±tay 5’inci Ceza Dairesi, DiyarbakÄ±r 7’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen davada sanÄ±k Ertürk’ün “güvenlik” gerekçesiyle yargÄ±lamanÄ±n baÅŸka ilde görülmesi yönündeki talebini deÄŸerlendirerek davanÄ±n Ankara’da görülmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. DiyarbakÄ±r 7’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde iki duruÅŸmasÄ± görülen davanÄ±n Ankara’daki ilk duruÅŸmasÄ± 26 MayÄ±s 2014 tarihinde Ankara 7’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü. Ertürk’ün beraat ettiÄŸi ve davanÄ±n düÅŸtüÄŸü yönündeki karar 18 duruÅŸma sonrasÄ± verildi.

KAYBEDÄ°LEN KÄ°ÅžÄ°LER

Kulp davasÄ± kapsamÄ±nda failleri aydÄ±nlatÄ±lmayÄ± bekleyen zorla kaybedilenler: Abdo YamÄ±k, Bahri ÅžimÅŸek, Behçet TutuÅŸ, Celal Aziz AydoÄŸdu, Hasan Avar, Mehmet Salih Akdeniz, Mehmet Åžah Atala, Mehmet Åžerif Avar, Nesrettin Yerlikaya, Ümit TaÅŸ ve Turan Demir.

AÄ°HM’DE MAHKUM EDÄ°LDÄ°

HDP Hukuk ve Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu Sözcüsü AyÅŸe Acar BaÅŸaran dava sürecine ve karara dair açÄ±klama yaptÄ±. Dava sürecine dair bilgiler paylaÅŸan BaÅŸaran, “Ailelerin 1993 yÄ±lÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa yaptÄ±klarÄ± baÅŸvurunun takipsizlikle sonuçlanmasÄ± sonrasÄ± dava 1994’te Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ ve AÄ°HM 31 MayÄ±s 2001’de davayÄ± sonlandÄ±rarak Türkiye’yi 11 kayÄ±p kiÅŸinin ölümünden sorumlu tutmuÅŸ ve etkili bir soruÅŸturma yürütmediÄŸi için mahkum etmiÅŸtir” dedi.

OLAYDAN 10 YIL SONRA KEMÄ°KLER BULUNDU

Olaydan 10 yÄ±l sonra o bölgede bazÄ± kemiklerin bulunduÄŸunu belirten BaÅŸaran, “adli tÄ±p kurumunun raporunda olay yerinde bulunan kemiklerin 10 yÄ±l önce gözaltÄ±nda katledilen yurttaÅŸlara ait olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Bunun üzerine açÄ±lan soruÅŸturmada savcÄ±lÄ±k, dosyayÄ± askeri savcÄ±lÄ±ÄŸa göndermiÅŸtir” dedi.

ZAMAN AÅžIMI KESÄ°LMÄ°ÅžTÄ° AMA

BaÅŸaran, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yürüttüÄŸü ayrÄ± bir soruÅŸturmada da savcÄ±nÄ±n Yavuz Ertürk hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karmasÄ± ile zaman aÅŸÄ±mÄ±nÄ±n kesildiÄŸini belirtti.

MECLÄ°S DE KABUL ETMÄ°ÅžTÄ°

BaÅŸaran, Kulp’taki 11 köylünün katledilmesi olayÄ±na iliÅŸkin 2004 yÄ±lÄ±nda Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Ä°nceleme Komisyonu tarafÄ±ndan “OlayÄ±n TuÄŸgeneral Yavuz Ertürk komutasÄ±ndaki operasyon sÄ±rasÄ±nda gerçekleÅŸtiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” ÅŸeklinde rapor düzenlendiÄŸini de hatÄ±rlattÄ±.

DAVALAR TEK TEK BERAATLE SONUÇLANIYOR

KararÄ± deÄŸerlendiren BaÅŸaran, “1990’lÄ± yÄ±llarda devlet eliyle gerçekleÅŸen binlerce cinayete raÄŸmen bir elin parmaklarÄ±nÄ± geçemeyecek kadar az sayÄ±da olan bu davalar tek tek beraat kararlarÄ±yla sonuçlanmaktadÄ±r. YargÄ±lamalar gerçek birer yargÄ±lama olarak yürütülmemektedir. Bu ÅŸekilde yargÄ±lamalar fiilen bitirilmekte ve benzer dosyalarda verilen kararlarla toplumsal vicdan ve adalet yok edilmektedir” dedi.

‘YENÄ° REJÄ°MDE HUKUK AKLAMA ÜZERÄ°NE KURULUYOR’

“Hukuk düzleminde, toplum önünde bu örgütlerle gerçek anlamda hesaplaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve bu cinayetlere ortak olunduÄŸunun itirafÄ±dÄ±r” diyen BaÅŸaran, “Karar yeni rejim hukukunun, eski rejim suçlarÄ±nÄ± aklama üzerine kurulduÄŸunun somut göstergesidir. Herhangi bir tweet attÄ±ÄŸÄ±, bir basÄ±n açÄ±klamasÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, siyaset yaptÄ±ÄŸÄ±, demokratik hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± için binlerce insanÄ±n cezaevlerine doldurulduÄŸu, aÄŸÄ±r cezalar verildiÄŸi bir dönemde, suçu devlet arÅŸivlerinde bile sabitlenmiÅŸ faillerin yargÄ± eliyle aklanmasÄ± yeni rejimin üzerinde yükseldiÄŸi hukuksuzluÄŸun ilanÄ±dÄ±r” dedi.

DAVA Ä°STÄ°NAFA TAÅžINACAK

MüÅŸteki avukatlarÄ±ndan Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) DiyarbakÄ±r Åžube BaÅŸkanÄ± Abdullah Zeytun verilen kararÄ± MA’dan Diren Yurtsever’e deÄŸerlendirdi. Zeytun, beraat kararÄ± ve zaman aÅŸÄ±mÄ± kararÄ± ile birlikte, devletin ’90’lÄ± yÄ±llarda yaÅŸanan aÄŸÄ±r insan hak ihlallerinin sahiplendiÄŸini belirtti. Zeytun, “Sonuçta somut deliller mevcut. O dönemde 11 kiÅŸiyle gözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerin beyanlarÄ±, Meclis araÅŸtÄ±rma raporu, adli tÄ±p kurumunun raporlarÄ±, tümüyle sanÄ±ÄŸÄ±n sorumluluÄŸunda olan Bolu Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iÅŸlediÄŸi bu suça iliÅŸkin” dedi. Zeytun, beraat ve zaman aÅŸÄ±mÄ±yla sonuçlanan davaya iliÅŸkin ileriki süreçte izleyecekleri hukuksal sürece dair, “DiÄŸer avukat arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla beraber, bu kararÄ± istinaf edeceÄŸiz. Ä°stinaf neticesinde eÄŸer olumsuz bir karar verilirse bunu Anayasa Mahkemesine taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z” bilgisini verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Kulp DavasÄ±nda karar:Â Dava dÃ¼ÅŸtÃ¼, sanÄ±ÄŸa beraat

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 17:44

www.evrensel.net