Gazeteci Metin Duran Mardinâ€™deki evine dÃ¶ndÃ¼

6 aya yakÄ±n bir sÃ¼re cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edilen Gazeteci Metin Duran Mardin'deki evine dÃ¶ndÃ¼.

GeçirdiÄŸi kalp krizi sonrasÄ± felç geçiren ve hafÄ±zasÄ±nÄ± yitiren yüzde 93 engelli Gazeteci Metin Duran, adli tÄ±p kurumunun (ATK) “cezaevinde kalamaz” raporu üzerine 17 Eylül’de tahliye edildi. Mart ayÄ±ndan bu yana tutulduÄŸu Sincan KapalÄ± Cezaevleri Kampüsünden tahliye edilen Duran, Ankara’daki saÄŸlÄ±k kontrollerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan evine döndü. Tutuklu bulunduÄŸu süreçte tedavisi aksayan Duran’Ä±n tahliye kararÄ± ailesi tarafÄ±ndan büyük bir sevinçle karÅŸÄ±landÄ±.

Önümüzdeki günlerde saÄŸlÄ±k kontrolüne götürülecek olan Duran, evinin salonunda bulunan bir sandalye üzerinden ziyaretçilerini güler yüzlü bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±yor.

‘BAÅžKALARINI GÖRMESÄ° Ä°YÄ° GELÄ°YOR’

Duran’a cezaevi hastanesinde 6 aya yakÄ±n bir süre refakat eden kardeÅŸi Zeydan Duran, aÄŸabeyinin saÄŸlÄ±k durumunun halen ilk günkü gibi olduÄŸunu aktardÄ±. AÄŸabeyini önümüzdeki günlerde nöroloji uzmanÄ±na göstermek için Antep’e tedaviye götüreceklerini kaydeden kardeÅŸ Duran, ardÄ±ndan ise fizik tedaviye baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± söyledi. aÄŸabeyine ÅŸu anda sadece ilaç tedavisi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Duran, eve döndükten sonra psikolojik olarak hem kendisinin hem de aÄŸabeyinin daha iyi olduÄŸunu ifade etti. aÄŸabeyinin, tanÄ±masa dahi baÅŸkalarÄ±nÄ± görmesinin kendisine iyi geldiÄŸine dikkat çeken Duran, “Kendisi için geldiklerini anlayabiliyor sanÄ±rÄ±m. Bu da durumunun ÅŸu an daha iyi olduÄŸunu gösteriyor” dedi.

Cezaevi hastanesinin koÅŸullarÄ±nÄ±n çok kötü olduÄŸunu kaydeden Duran, aÄŸabeyinin yaÅŸadÄ±klarÄ±na iÅŸaret ederek, ÅŸu çaÄŸrÄ±da bulundu: “Ben Metin ile beraber kaldÄ±ÄŸÄ±m süreçte hasta tutuklularÄ±n durumunu çok daha iyi anladÄ±m. Ä°nsani bir ÅŸekilde yaklaÅŸÄ±lmÄ±yor. Metin gibi. Cezaevinde kalamayacaklarÄ± ortada. Bu nedenle hasta tutuklularÄ±n kesinlikle bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerekiyor.”

METÄ°N DURAN KÄ°MDÄ°R?

Mardin’in KÄ±zÄ±ltepe ilçesinde bulunan ve kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Radyo Rengin çalÄ±ÅŸanÄ± olan Metin Duran, kentte yerel gazetelere haber yapÄ±yordu. Nusaybin’de sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi 10 Ekim 2015’te, kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Mardin Devlet Hastanesine giden Duran, tedavi edilmeyerek evine gönderildi. Duran, aynÄ± gece kalp krizi geçirerek, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. Ancak felç geçirdi. Bu sÄ±rada cezasÄ± onanan Duran, Sincan 2 No’lu KapalÄ± Cezaevine gönderildi. (Mardin/MA)

YÃ¼zde 93 engelli gazeteci Metin Duran tahliye edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 17:16

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