CHP Ankara Milletvekili Gamze TaÅŸcÄ±er: UÃ§ak devlete teslim edilsin

CHP'li TaÅŸcÄ±er, CumhurbaÅŸkanÄ±na verilen hediyeler iÃ§in 'devlete teslim etme' zorunluluÄŸu getirilmesi yÃ¶nÃ¼nde meclise kanun teklifi sundu.

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze TaÅŸcÄ±er, geçtiÄŸimiz hafta gündeme getirdiÄŸi ve kamuoyunda geniÅŸ bir tartÄ±ÅŸma baÅŸlatan 500 milyon dolarlÄ±k uçaÄŸÄ±n devlete teslim edilmesini istedi.

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze TaÅŸcÄ±er, Katar Emiri’nden alÄ±nan uçaÄŸÄ± Türkiye gündemine taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan uçaÄŸÄ±n Katar Emiri tarafÄ±ndan hibe edildiÄŸini ifade etmiÅŸti.TaÅŸcÄ±er meclise bir kanun teklifi sunarak, mal bildirimi ve hediyelerin teslimi konusundan kanunen muaf olan CumhurbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n da kanuna dahil edilmesini istedi.

Kanuna göre seçimle gelen tüm kamu görevlileri, CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar mal bildiriminde bulunuyor. AyrÄ±ca kamu görevlilerinin kendilerine gelen hediyelerin deÄŸeri aylÄ±k net on asgari ücretin toplamÄ±nÄ±n üzerinde ise kurumlarÄ±na teslim etme zorunluluÄŸu bulunuyor. Gamze TaÅŸcÄ±er’in kanun teklifi onaylanÄ±rsa, mal bildiriminde bulunma ve kendisine gelen hediyeleri Devlete teslim zorunluluÄŸuna CumhurbaÅŸkanÄ± da dahil edilecek. AylÄ±k net on asgari ücret toplamÄ± düzenlemesi ise deÄŸeri asgari ücretin beÅŸte birinden fazla olan hediyeler olarak deÄŸiÅŸecek.

HEDÄ°YE Ä°SE DEVLETE TESLÄ°M ETMEK ZORUNDA DEÄžÄ°L

Kanun teklifi ile ilgili açÄ±klama yapan TaÅŸcÄ±er, Katar Emiri’nin uçaÄŸÄ±nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± için alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±karmasÄ± üzerine uçak için önce hediye denildiÄŸini, daha sonra ise hibe denildiÄŸini hatÄ±rlatarak, “Bu uçak satÄ±n mÄ± alÄ±ndÄ±, hediye mi, yoksa hibe mi diye bir tartÄ±ÅŸma var. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n beÅŸ gün sonra gelen ifadesine göre Katar ÅŸeyhinin ikinci el uçaÄŸÄ± Türkiye Cumhuriyeti’ne hibe edilmiÅŸ. Bu konuyu kamuoyunun takdirine bÄ±rakÄ±yorum. EÄŸer satÄ±n alÄ±ndÄ±ysa zaten büyük bir skandaldÄ±r. Ä°ktidar basÄ±nÄ±nÄ±n ilk ifadeleri ise uçaÄŸÄ±n hediye olduÄŸu yönündeydi. Bu iddiayÄ± ben deÄŸil iktidar tarafÄ±ndan yönetilen gazeteler ve Devletin resmi televizyonu TRT ortaya attÄ±. EÄŸer hediye ise ortada büyük bir belirsizlik var. Çünkü CumhurbaÅŸkanlarÄ± kendilerine verilen hediyeleri kanuna göre Devlete teslim etmek zorunda deÄŸil” ifadelerini kullandÄ±.

ABDULLAH GÜL HEDÄ°YELERÄ° TESLÄ°M ETMEMÄ°ÅžTÄ°

11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül döneminde yaÅŸanan hediye tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± hatÄ±rlatan TaÅŸcÄ±er, “Abdullah Gül’e verilen ve deÄŸeri çok yüksek olan hediyeler Devlete teslim edilmemiÅŸ ve geniÅŸ bir tartÄ±ÅŸma baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Halbuki 10. CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmet Necdet Sezer kendisine verilen tüm hediyeleri, kanunen zorunluluk olmamasÄ±na karÅŸÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Yani ortada kanuni bir boÅŸluk var. Abdullah Gül’e gelen hediyelerle ilgili o dönem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± mevcut kanunu hatÄ±rlatarak ‘yasa CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± kapsamÄ±yor’ demiÅŸti. (Ankara/EVRENSEL)



Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 17:14

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