Trump, mÃ¼ltecilere karÅŸÄ± utanÃ§ duvarÄ± Ã¶nerdi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±yla yine gÃ¼ndeme geldi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°spanya’ya, Akdeniz’den mültecilerin geçiÅŸini önlemek için için Sahra Çölü’ne duvar önerdi. Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Josep Borrell, Trump’Ä±n böyle bir öneride bulunduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

BBC’nin haberine göre, Josep Borrell, Ä°spanya KralÄ± Felipe ve Kraliçe Letizie’nin hazirandaki Beyaz Saray ziyaretine eÅŸlik etmiÅŸti. Trump’Ä±n duvar fikrini bu sÄ±rada ortaya attÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.Trump, önerisine karÅŸÄ±lÄ±k Sahra Çölü’nün uzunluÄŸunun yaklaÅŸÄ±k 5 bin kilometre olduÄŸunu söyleyen Ä°spanyol diplomatlara, “Sahra sÄ±nÄ±rÄ± bizim Meksika sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zdan daha büyük olamaz” diye yanÄ±t verdi. ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ± yaklaÅŸÄ±k 3 bin 200 kilometre.

Trump, 2016’daki seçim kampanyasÄ±nda mültecilerin geçiÅŸini engellemek için Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na “büyük, güzel bir duvar”örme vaadinde bulunmuÅŸtu.

Fas’ta kaçak olarak yaÅŸayan yüzlerce AfrikalÄ± mülteci her yÄ±l Avrupa’ya ulaÅŸmak umuduyla Ä°spanya’nÄ±n Kuzey Afrika’daki topraklarÄ± Ceuta ve Melilla’ya girmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu kentler Avrupa’nÄ±n Afrika’yla tek kara sÄ±nÄ±rlarÄ±. Bu bölgelerin çok küçük olmasÄ± nedeniyle, duvarÄ±n baÅŸka ülkelerin topraklarÄ±ndan geçmesi gerekiyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 17:13

www.evrensel.net