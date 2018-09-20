Rusya uÃ§ak arÄ±zasÄ±nÄ±n nedenini kabul etmedi

Rusya'ya ait bir uÃ§aÄŸÄ±n, Ä°srailâ€™in hava saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenlediÄŸi bir sÄ±rada Suriye savunma sistemi tarafÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin yankÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, 15 kiÅŸiyle düÅŸürülen Ä°l-20 uçaÄŸÄ±nÄ±n dost-düÅŸman tanÄ±ma sisteminde meydana gelen arÄ±za nedeniyle vurulduÄŸuna dair spekülasyonlarÄ± reddetti.

Sputnik’in haberine göre, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda söz konusu iddialarÄ± deÄŸerlendiren Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°gor KonaÅŸenkov, “Sözde uzmanlarÄ±n Ä°l-20 uçaÄŸÄ±nÄ±n dost-düÅŸman tanÄ±ma sisteminde meydana gelen arÄ±za nedeniyle düÅŸürüldüÄŸü yönündeki tüm çÄ±karÄ±mlarÄ±, sÄ±radan amatör fantezilerden ibaret” diye konuÅŸtu. .

‘S-200’DE RUS DOST-DÜÅžMAN TANIMA SÄ°STEMÄ° YOKTU’

Ä°l-20’yi vuran Suriye’ye ait S-200 savunma sisteminde dost-düÅŸman tanÄ±ma sisteminin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KonaÅŸenkov, “Dost-düÅŸman tanÄ±ma sistemi, her ülkeye özgü olup, askeri-teknik iÅŸ birliÄŸi kapsamÄ±nda Rusya’nÄ±n ihraç ettiÄŸi silahlara ve teçhizatlara hiçbir zaman yüklenmedi. Bu durum, Suriye’ye teslim edilen hava savunma sistemleri için de tamamen geçerlidir”ÅŸeklinde konuÅŸtu. KonaÅŸenkov, Rusya’da kullanÄ±lan dost-düÅŸman tanÄ±ma sisteminin yalnÄ±zca Rus olarak tanÄ±mlanan uçaklar ve hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Bu sistem, Rus tanÄ±mlama kodlarÄ±yla birlikte baÅŸka bir ülkeye teslim edilmedi ve ilkesel olarak da edilemez” diye konuÅŸtu.

RUSYA Ä°SRAÄ°L’Ä° SUÇLAMIÅžTI

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan uçaÄŸÄ±n düÅŸmesiyle ilgili olarak yapÄ±lan ilk açÄ±klamada, olaydan Ä°srail sorumlu tutulmuÅŸ ve “düÅŸmanca bir saldÄ±rÄ±” ifadesi kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail ise bu suçlamalarÄ± geri çevirmiÅŸti. Daha sonra açÄ±klama yapan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin yapÄ±lan açÄ±klamadan haberi olduÄŸunu belirterek, konuya ciddi yaklaÅŸmalarÄ± gerektiÄŸini söylemiÅŸti. “Bu adÄ±ma cevap vermeye gelince, cevabÄ±mÄ±zÄ± vereceÄŸiz. CevabÄ±mÄ±z öncelikle Suriye’deki Rus güçlerimiz ve üslerimizin güvenliklerini arttÄ±rmak ÅŸeklinde olacak. Bu adÄ±mlar herkesin hissedeceÄŸi türden olacak” açÄ±klamasÄ±nda bulanan Putin, Ä°srail’in saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Suriye’nin egemenliÄŸinin ihlali anlamÄ±na geldiÄŸini de ifade etmiÅŸti.

AKDENÄ°Z’E KURTARMA GEMÄ°SÄ°

Çanakkale BoÄŸazÄ±’ndan geçen Rusya deniz kuvvetlerine baÄŸlÄ± araÅŸtÄ±rma ve kurtarma gemisi ‘RFS Seliger’, Akdeniz’de düÅŸen Rus askeri uçaÄŸÄ± Ä°l-20’yi aramak için bölgeye gitti.

Rusya deniz kuvvetlerine baÄŸlÄ± 60 metre uzunluÄŸundaki araÅŸtÄ±rma ve kurtarma gemisi ‘RFS Seliger’ iki gün önce Sivastopol LimanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±. Önceki akÅŸam üzeri Ä°stanbul BoÄŸazÄ±’ndan geçen gemi, geceyi kötü hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Marmara Denizi’nde geçirdi. Dün sabah Çanakkale BoÄŸazÄ±’na giren araÅŸtÄ±rma ve kurtarma gemisi, geçtiÄŸimiz günlerde Akdeniz’de düÅŸen Rus askeri Ä°l-20 tipi uçaÄŸÄ± aramak için Akdeniz’e inecek. Tam donanÄ±mlÄ± araÅŸtÄ±rma ve kurtarma gemisinde 16 gemici ile 9 uzman araÅŸtÄ±rma görevlisi bulunuyor. Gemide ayrÄ±ca askeri personelden oluÅŸan derin deniz dalgÄ±ç ekibi de görev yapÄ±yor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 17:11

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