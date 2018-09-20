Ä°talya'da kurt saldÄ±rÄ±larÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerisi: Sivas KangalÄ± alÄ±n

Ä°talya'da geÃ§miÅŸte kurt nÃ¼fusunun Ã§ok azalarak 1960'larda 100'e inmesi Ã¼zerine 1971'de kurtlar koruma altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ± ve avlanmalarÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°talya'nÄ±n Toskana bölgesinde son aylarda sÄ±klÄ±kla koyun sürülerine kurtlarÄ±n saldÄ±rmasÄ± ve uygulanan önlemlerin yetersiz kalmasÄ± üzerine Sivas Kangal cinsi köpeklerin kullanÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Son olarak önceki gece Siena kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki bir çiftlikte 70 koyunun kurt saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ölmesi üzerine Toskana Bölge Meclisi üyesi Roberto Salvini, daha önce de dile getirdiÄŸi kangal köpekli çözüm önerisini yineledi.

Lig Partisi'nden bölge meclisi üyesi olan Salvini, "Kurtlara karÅŸÄ± tel örgü yöntemi iÅŸe yaramadÄ±. Sürülerin kontrol ve korunmasÄ± için alÄ±nan köpekler de yÄ±rtÄ±cÄ± hayvanlarÄ± görür görmez kaçÄ±yor. Sürekli tekrarlanan bu olaylarla baÅŸ etmek için harika bir önlem olan Sivas Kangal köpeklerinin alÄ±mÄ±nÄ± önermiÅŸtik ama bu önerimiz dikkate alÄ±nmadÄ±" dedi.

FotoÄŸraf: Ä°rfan ÖzÅŸeker/DHA

BBC Türkçe'deki habere göre, Salvini, geçen Temmuz ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir açÄ±klamada da Toskana'da kurtlarÄ±n çoÄŸalmasÄ±yla igili bir araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu araÅŸtÄ±rma sonucunda en iyi tedbirin Sivas KangallarÄ± olduÄŸunu belirlediÄŸini söylemiÅŸti.

Bölge Meclis Üyesi, "Kangal köpekleri, sürüleri yÄ±rtÄ±cÄ±lardan koruma kapasitesine sahiptir. Türkiye kökenli bu köpek Ä±rkÄ±, büyük bir fiziksel güce sahiptir ve 80 kg'nin üzerindeki aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±yla kurt ve kurt melezlerine kafa tutarak onlarÄ± alt edebilir" demiÅŸti.

Ä°talya'da kurtlarÄ±n koruma altÄ±nda olmasÄ± nedeniyle öldürülmelerine izin verilmiyor. BazÄ± bölgeler son yÄ±llarda kurt sayÄ±larÄ±nÄ±n artmasÄ± ve sürülere zarar vermeleri nedeniyle kurtlarÄ± öldürme planÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸ ancak bu plan Çevre BakanÄ±'nÄ±n engellemesiyle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Geçen yÄ±l da ülkedeki kurtlarÄ±n yüzde 5'inin öldürülmesi planlanmÄ±ÅŸ, ancak bu plan da hayvan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n tepkisi üzerine rafa kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°talyan TarÄ±mcÄ±lar DerneÄŸi Coldiretti ise kurt saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hayvan yetiÅŸtiricilerine büyük zarar verdiÄŸini belirtiyor ve bu zararÄ±n maliyetinin karÅŸÄ±lanmasÄ± için kaynaklarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyor.

Ä°talya'da geçmiÅŸte kurt nüfusunun çok azalarak 1960'larda 100'e inmesi üzerine 1971'de kurtlar koruma altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ± ve avlanmalarÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu tedbirler sayesinde ülkedeki kurt sayÄ±sÄ±nÄ±n artarak bugün yaklaÅŸÄ±k 1600'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 16:57

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