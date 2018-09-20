Hakkari'de 30 bÃ¶lgeye yasak getirildi

Hakkari ValiliÄŸi, kent genelinde 30 bÃ¶lgeyi 'Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi' ilan ederek giriÅŸ -Ã§Ä±kÄ±ÅŸa yasakladÄ±.Â

Hakkari ValiliÄŸi, kent merkezi ile Çukurca, Åžemdinli ve Yüksekova ilçeleri sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki 30 bölgeyi 15 gün süreyle "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan ederek giriÅŸ- çÄ±kÄ±ÅŸlara yasakladÄ±.

“Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilen alanlarla ilgili yapÄ±lan açÄ±klamada: “2565 sayÄ±lÄ± Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereÄŸince; ilimiz merkez, Çukurca, Åžemdinli ve Yüksekova ilçeleri sÄ±nÄ±rlarÄ±nda bulunan 30 bölge 21 Eylül -05 Ekim tarihleri arasÄ±nda ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiÅŸ olup, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bu bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 16:42

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