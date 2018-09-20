103 â€˜Korkmazâ€™ Ä°nsan BarÄ±ÅŸ ve Dostluk TurnuvasÄ± iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler anÄ±sÄ±na 3. kez dÃ¼zenlenen '103 â€˜Korkmazâ€™ Ä°nsan BarÄ±ÅŸ ve Dostluk TurnuvasÄ±'na baÅŸvurular baÅŸladÄ±.

Mahir DOÄžAN

Antalya

10 Ekim Ankara KatliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren EMEP GYK Üyesi Korkmaz Tedik ÅŸahsÄ±nda patlamada hayatÄ±nÄ± kaybeden 103 kiÅŸi adÄ±na bu yÄ±l üçüncüsü düzenlenen “103 ‘Korkmaz’ Ä°nsan BarÄ±ÅŸ ve Dostluk TurnuvasÄ±” için geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. Turnuvaya son baÅŸvuru tarihi 1 Ekim 2018.

Antalya Emek ve Demokrasi güçleri tarafÄ±ndan organize edilen ve MuratpaÅŸa Belediyesi tarafÄ±ndan desteklenen turnuvaya geçen yÄ±l siyasi parti, iÅŸçi sendikalarÄ±, kamu emekçileri, gençler, öÄŸrenciler, dernekler, alevi kurumlarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 48 futbol takÄ±mÄ± katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Korkmaz Tedik’in babasÄ± ErdoÄŸan Tedik “Antalya’daki tüm emek ve demokrasi güçlerinin semtlerde, iÅŸyerlerinde takÄ±mlarÄ±nÄ± kurarak bize katkÄ± sunmalarÄ±nÄ± bekliyoruz. Burada sadece aileye deÄŸil, Türkiye’nin 41 iline gönderdiÄŸimiz cenazeler adÄ±na tüm halkÄ± duyarlÄ±lÄ±ÄŸa çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Çünkü biz barÄ±ÅŸ güvercinlerine, barÄ±ÅŸ elçilerine söz verdik. OnlarÄ±n mücadelesini devam ettireceÄŸiz, yarÄ±da bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. DüÅŸen bayraklarÄ±nÄ± kaldÄ±racaÄŸÄ±z, pankartlarÄ±nÄ± yeniden asacaÄŸÄ±z. Güzel gülüÅŸlerini yeniden yaÅŸatacaÄŸÄ±z” dedi.

Turnuvaya katÄ±lan takÄ±mlarÄ±n belirlenmesinin ardÄ±ndan turnuva tarihi ileriki günlerde açÄ±klanacak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 16:25

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