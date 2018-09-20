RektÃ¶rden 'aile Ã¼niversitesi' savunmasÄ±: Evlenmeyin mi diyeyim?

Ã‡orum Hitit Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼, soy ismi aynÄ± olan 30 akademisyen iÃ§in ÅŸaÅŸÄ±rtan bir savunmada bulundu: AyrÄ±lÄ±p, boÅŸanÄ±n gelin mi diyeyim?

Çorum Hitit Üniversitesinde görevli yaklaÅŸÄ±k 30 akademisyenin soyadlarÄ±nÄ±n aynÄ± olmasÄ± sosyal medyada ‘aile üniversitesi’ yorumlarÄ±na neden olmuÅŸtu.

Hürriyet’in haberine göre konuyla ilgili açÄ±klama yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, çalÄ±ÅŸanlarÄ± liyakatle iÅŸe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak “KarÄ± kocanÄ±n birlikte çalÄ±ÅŸmasÄ± yasak mÄ±” dedi.

2011’den beri görevde olduÄŸunu ve 500 kiÅŸiyi iÅŸe aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Alkan, “Aile birliÄŸi denen bir kavram var. Birçok sendika bunlarÄ±n bir araya getirilmesi gerektiÄŸini Ä±srarla söyler. KarÄ± kocanÄ±n birlikte çalÄ±ÅŸmasÄ± yasak mÄ±? Burada birbirinizle evlenmeyin demeyi yeni öÄŸrendim” diye konuÅŸtu. “Bundan sonra Hitit Üniversitesine gelenler evlenemeyecekler! Demek ki yanlÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ bu” diyerek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Kamuya evlenmeyi yasaklayalÄ±m o zaman. Evlenenlere evlenmeyin mi diyeyim? KarÄ± koca baÅŸvurmuÅŸ, ne yapayÄ±m almayayÄ±m mÄ±? AyrÄ±lÄ±p, boÅŸanÄ±n gelin mi diyeyim? Benim 1400 elemanÄ±m var. 20-30 kiÅŸiyle nasÄ±l genelliyorlar anlamakta güçlük çekiyorum.” (HABER MERKEZÄ°)

â€˜BÃ¼yÃ¼k Hitit Ailesiâ€™ Ãœniversitesi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 16:40

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