ErdoÄŸan Almanyaâ€™da salon konuÅŸmasÄ± yapmayacak

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Almanya ziyaretleri sÄ±rasÄ±nda salon konuÅŸmasÄ± yapmayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Önümüzdeki haftanÄ±n sonunda üç günlük resmi ziyaret için Almanya’da bulunacak olan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n ülkede yaÅŸayan Türkiyelilere hitaben konuÅŸma yapmayacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Türkiye’nin Berlin BüyükelçiliÄŸi Sözcüsü Refik SoÄŸukoÄŸlu “CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n büyük bir salonda konuÅŸma yapmasÄ±nÄ±n planlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” söyledi. SoÄŸukoÄŸlu ErdoÄŸan’Ä±n 29 Eylül’de Köln Merkez Camii’nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda kÄ±sa bir konuÅŸma yapmasÄ±nÄ±n mümkün olduÄŸunu belirtti.

ErdoÄŸan’Ä±n Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier ile birlikte Türkiyelilerle yapmasÄ± planlanan buluÅŸmanÄ±n da gerçekleÅŸmeyeceÄŸi tahmin ediliyor. Almanya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klamasÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ±n söz konusu buluÅŸmayla ilgili planlarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, geçtiÄŸimiz hafta Berlin’e giderek ErdoÄŸan’Ä±n ziyareti için temaslarda bulunmuÅŸtu. KalÄ±n, ErdoÄŸan’Ä±n konuÅŸma yapmasÄ± için yer arayÄ±ÅŸÄ±nda olduklarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

10 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°LÄ°K EYLEM YAPILACAK

ErdoÄŸan’Ä±n Almanya’ya gelecek olmasÄ± Sol Parti, YeÅŸiller ve Almanya için Alternatif’den (AfD) politikacÄ±lar tarafÄ±ndan eleÅŸtiriliyor. ErdoÄŸan karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n 28 Eylül’de Berlin’de düzenlemeyi planladÄ±ÄŸÄ± protesto gösterisine 10 bin kiÅŸinin katÄ±lmasÄ± bekleniyor. ErdoÄŸan Almanya’da yaÅŸayan Türklere en son 2014 ve 2015 yÄ±llarÄ±nda Köln ve Karlsruhe ÅŸehirlerinde hitap etmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 16:17

www.evrensel.net