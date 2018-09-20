Dere yataÄŸÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalÄ± ev iÃ§in nihayet yÄ±kÄ±m kararÄ± alÄ±ndÄ±

Sahibinin Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±â€™ndan yararlanmak iÃ§in baÅŸvuruda bulunduÄŸu dere yataÄŸÄ±na inÅŸa edilen 7 katlÄ± bina ile ilgili yÄ±kÄ±m kararÄ± verildi.

Rize'nin Muradiye beldesinde, 2 AÄŸustos’ta meydana gelen sel ve heyelanda Kömürcüler köyünde gündeme gelen ve sahibinin ‘Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±’ndan yararlanmak için baÅŸvuruda bulunduÄŸu dere yataÄŸÄ±na inÅŸa edilen 7 katlÄ± bina ile ilgili yÄ±kÄ±m kararÄ± verildi.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, arazisini kamulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ± bina için yÄ±kÄ±m kararÄ± aldÄ±. Rize’de, 2 AÄŸustos’ta, sel ve heyelanda merkeze baÄŸlÄ± Muradiye ve Salarha beldelerinde ev ve iÅŸyerlerini su bastÄ±, alt yapÄ±da hasarlar meydana geldi. Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde, gündeme gelen dere yataÄŸÄ±na inÅŸa edilen 7 katlÄ± bina da selden hasar gördü. BakanlÄ±k, bina sahipleri ile imzalanacak sözleÅŸmenin ardÄ±ndan araziyi kamulaÅŸtÄ±rarak, binanÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirecek.

‘YENÄ° BÄ°R HAYAT KURACAÄžIZ’

Bina sahiplerinden Nihat YazÄ±cÄ±, Karadeniz’de arazi sorunu yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek baÅŸka arazileri olmamasÄ± nedeniyle 15 yÄ±l önce 6 kardeÅŸ olarak binayÄ± dere kenarÄ±na yapmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. YazÄ±cÄ±, “YakÄ±n bir zamanda sel afeti yaÅŸadÄ±k, binamÄ±z gündeme geldi. BakanlÄ±k arazimizi kamulaÅŸtÄ±racak ve binamÄ±z yÄ±kÄ±lacak. Biz de bundan böyle köyde 6 kardeÅŸ birlikte yeni bir hayat kuracaÄŸÄ±z” dedi.

Muradiye Belediye BaÅŸkanÄ± Musa Süreyya BalcÄ± da binanÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ± ile yaÅŸanan sorunun ortadan kalkacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. (Rize/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 16:10

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