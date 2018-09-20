BirGÃ¼n: Haber yapamaz hale geldik

BirgÃ¼n gazetesi, 'EditÃ¶rden' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, 'Bu baskÄ±lar nedeniyle neredeyse haber yapamaz hale geldik' ifadelerini kullandÄ±.

Birgün gazetesi, “Editörden” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla bir mesaj yayÄ±mlamak zorunda kaldÄ±.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n aÄŸabeyi, ATV, Sabah, Takvim gibi yayÄ±nlarÄ±n sahibi olan Turkuvaz Medya’nÄ±n BaÅŸkanvekili Serhat Albayrak ile AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Özhaseki’nin talepleri üzerine BirGün gazetesinin manÅŸeti “düzeltme ve cevap” kÄ±smÄ±na ayrÄ±ldÄ±.

Gazetenin açÄ±klamasÄ±nda, mahkeme kararÄ±yla bu metinlerin yayÄ±mlattÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bahsedilirken, ‘Editörden’ baÅŸlÄ±klÄ± notta “Gazetemizin bugünkü sayÄ±sÄ±nda mahkeme kararÄ±yla yayÄ±mlattÄ±rÄ±lan ‘cevap ve düzeltme’ metinlerini okuyacaksÄ±nÄ±z. YargÄ±nÄ±n kararÄ±yla yayÄ±mlanmasÄ± zorunlu hale getirilen bu metinlere yer verilmemesi durumunda gazetelere aÄŸÄ±r cezai yaptÄ±rÄ±mlar uygulanÄ±yor. Bu baskÄ±lar nedeniyle neredeyse haber yapamaz hale geldik. Mahkeme tarafÄ±ndan gazetemize iletilen tekzip metinlerini dikkatli ÅŸekilde okuyacaÄŸÄ±nÄ±zdan ÅŸüphemiz yok. ‘Cevap ve düzeltme’ metinlerinin, haberlerimizi yalanlayÄ±p yalanlamadÄ±ÄŸÄ± konusundaki takdiri siz deÄŸerli okurlarÄ±mÄ±za bÄ±rakÄ±yoruz” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 16:03

www.evrensel.net