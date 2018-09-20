Adalet NÃ¶beti: Ä°ÅŸÃ§ileri tutuklayÄ±p gÃ¶zdaÄŸÄ± vermek istiyorlar

Adalet NÃ¶betiâ€™nin 71â€™inci haftasÄ±nda gÃ¼ndem 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin tutuklanmasÄ±ydÄ±. Ä°ÅŸÃ§ilere destek veren avukatlar, 'PeÅŸinin bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z' dedi.

AvukatlarÄ±n Ä°stanbul Adliyesinde tutuklu meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± amacÄ±yla baÅŸlattÄ±klarÄ± Adalet Nöbeti, 71’inci haftasÄ±nda devam etti. ÇaÄŸlayan’daki Adliyenin Atrium alanÄ±nda bulunan Themis Heykeli önünde bir araya gelerek nöbet tutan avukatlar, daha sonra adliyenin önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Eylemde “Herkes için adalet” pankartÄ± açÄ±ldÄ±.

‘HUKUKSUZLUÄžUN PEÅžÄ°NÄ° BIRAKMAYACAÄžIZ’

Bu haftaki eylemde konuÅŸan Toplum Ve Hukuk AraÅŸtÄ±rmalarÄ± VakfÄ± (TOHAV) EÅŸ Sözcüsü Avukat Rengin Ergül, 3’üncü havalimanÄ± ÅŸantiyesinde iÅŸçilerin eylemine ve sonrasÄ±ndaki hukuki sürece deÄŸinerek, iÅŸçilerin yasal bir eylem gerçekleÅŸtirdikleri için hukuksuz bir ÅŸekilde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Eylem sonrasÄ±nda 24 inÅŸaat iÅŸçisinin tutuklanmasÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ergül, “GözdaÄŸÄ± vermek için tutuklandÄ±lar. Orada resmi rakamlara yansÄ±yan 37 ölüm gerçekleÅŸti. Ä°ÅŸverenler iÅŸçi ölümlerinden dolayÄ± yargÄ±landÄ± mÄ± ya da buna iliÅŸkin bir soruÅŸturma var mÄ±? Yok. Ama buna karÅŸÄ± çÄ±kan, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullara karÅŸÄ± çÄ±kanlar tutuklandÄ±. Halka, geriye kalan iÅŸçilere tamamen gözdaÄŸÄ± vermek için 24 kiÅŸiyi tutukladÄ±lar. Bizler iÅŸçilerin arkasÄ±nda durduÄŸumuz gibi iÅŸkence eden polislerin yargÄ±lamalarÄ±nÄ± da, iÅŸçi ölümlerine sebep olan patronlarÄ±n da peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Bu hukuksuzluÄŸun peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

KARAKAÅž: ADALET ARAMAK HERKESÄ°N GÖREVÄ°

71 haftadÄ±r adalet için nöbet tuttuklarÄ±na dikkat çeken Sosyal Demokrasi VakfÄ± (SODEV) Onursal BaÅŸkanÄ± Ercan KarakaÅŸ da adaletsizliÄŸin her gün daha da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Tüm yurttaÅŸlar için adalet arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdüklerini ifade eden KarakaÅŸ, “HaksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayan herkes için, her yerde adalet istiyoruz. Ä°ÅŸçiler emeklerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamazken, iÅŸverenler binlerce iÅŸçinin üzerinden servetlerine servet katÄ±yorlar. Ä°ÅŸçilerin haklarÄ± gasbedildiÄŸinde adalet aramak görevi insanlÄ±k onuruna sahip çÄ±kan herkesin görevi olmaktadÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

‘HUKUK AYAKLAR ALTINA ALINMIÅžTIR’

HalkÄ±n Hukuk Bürosu (HHB) ve ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) üyesi avukatlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±ndan hemen sonra yeniden tutuklanmasÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KarakaÅŸ, “YargÄ±lanan bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z yÄ±llardÄ±r maÄŸdurlarÄ±n haklarÄ±nÄ± savunuyorlar. Bu avukatlar tutuklanarak bir yÄ±la yakÄ±n cezaevinde kaldÄ±lar. GeçtiÄŸimiz günlerde mahkeme oy birliÄŸiyle bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± serbest bÄ±raktÄ±. Ä°lk defa bir mahkeme küçük bir umut verdi. Aradan 8 saat geçtikten sonra aynÄ± mahkeme bu avukatlarÄ±n yeniden tutuklanmasÄ±na karar verdi. Bu bir tarihi çeliÅŸkidir. Rezalettir. Hukukun ayaklar altÄ±na alÄ±nmasÄ±dÄ±r. Bu hakimler neden oradan alÄ±nÄ±p baÅŸka bir yere verildiler. Bu siyasi bir müdahaledir. Bu mutlaka ortaya çÄ±kacaktÄ±r” diye belirtti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemiyle adalet konusunda daha büyük sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen KarakaÅŸ, “Yasama, yargÄ±, yürütme birbirinden ayrÄ± olmalÄ±. Birbirini denetlemeli. Tüm bunlar Türkiye’de yok edilmek üzere. Bu nedenle adalet arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z aynÄ± zamanda bir demokrasi, özgürlük arayÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Elbette dayanÄ±ÅŸmacÄ± toplum arayÄ±ÅŸÄ±dÄ±r” dedi. (Ä°stanbul/MA)

HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin tutuklanmasÄ±na Avrupa'dan ve TÃ¼rkiye'den tepki

Ankara'da avukatlarÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na engelleme

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 16:07

www.evrensel.net