Madenlerde geÃ§miÅŸten ders Ã§Ä±karÄ±lmÄ±yor

Maden MÃ¼hendisleri OdasÄ± uyardÄ±: AlÄ±nmayan Ã¶nlemler nedeniyle Soma, Ermenek, Karadon ve benzeri iÅŸ cinayetlerinin tekrar yaÅŸanabilir.

TMMOB'ye baÄŸlÄ± Maden Mühendisleri OdasÄ± (MMO), 4 gün içinde peÅŸ peÅŸe maden kazasÄ± yaÅŸanmasÄ± sonucu yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, “4 kaza dikkatlice irdelendiÄŸinde tüm kazalarÄ±n geçmiÅŸte meydana gelen kazalarÄ±n çok benzeri olduÄŸu, geçmiÅŸten ders çÄ±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r” denildi.

Maden Mühendisleri OdasÄ±, 15-18 Eylül tarihleri arasÄ±nda KÄ±rÅŸehir, AdÄ±yaman, Bursa ve Çanakkale'de ard arda yaÅŸanan maden kazalarÄ± ile ilgili yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. YaÅŸanan kazalarda ölüm sayÄ±sÄ±nÄ±n bir olmasÄ±nÄ±n tamamen tesadüf olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, “4 kaza dikkatlice irdelendiÄŸinde tüm kazalarÄ±n geçmiÅŸte meydana gelen kazalarÄ±n çok benzeri olduÄŸu, geçmiÅŸten ders çÄ±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Yine kazalar incelendiÄŸinde karÅŸÄ±mÄ±za kaçak patlayÄ±cÄ± madde kullanÄ±mÄ± ve ucuz, eÄŸitimsiz yabancÄ± uyruklu iÅŸçi sorunu çÄ±kmaktadÄ±r” denildi.

Madencilik bilim ve tekniÄŸine uygun önlemler alÄ±nmadÄ±kça ölümler ve sakatlÄ±klarÄ±n devam edeceÄŸi ifade edilen açÄ±klamada, “YaÅŸanan kazalar Soma, Ermenek, Karadon ve benzeri facialarÄ±n tekrar yaÅŸanabileceÄŸini göstermektedir. Maden ve iÅŸ güvenliÄŸi mevzuatlarÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerin yetersiz olduÄŸunu göstermektedir. BaÅŸta madencilik olmak üzere tüm sektörlerde Enerji ve Tabi Kaynaklar, Aile ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler ile Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±klarÄ± denetim teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n güçlendirilmesi gerektiÄŸini göstermektedir” denildi.

MADEN KAZALARININ ÖNLENMESÄ° Ä°ÇÄ°N...

AçÄ±klamada, ölümlerin, sakatlanmalarÄ±n ve kazalarÄ±n son bulmasÄ± için sektör temsilcileri, üniversiteler, sendikalar, meslek odalarÄ± ve kamu ortak görüÅŸleri doÄŸrultusunda maden mevzuatÄ±nÄ±n yeniden düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmeye engel olan nedenlerin acilen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi. (Ankara/EVRENSEL)



Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 16:07

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