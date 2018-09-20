SaÄŸlÄ±k emekÃ§ilerinin tamamÄ±nÄ± kapsamayan yÄ±pranma payÄ±

Ankara, Ä°zmir ve Adana'da saÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tleri, yÄ±pranma payÄ± haklarÄ± iÃ§in mÃ¼cadeleye devam edecekleriniÂ duyurdu.

ANKARA

AralarÄ±nda SaÄŸlÄ±k Emekçileri SendikasÄ± (SES), Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB), Türk DiÅŸ Hekimleri BirliÄŸi ( TDB), Türk Psikologlar DerneÄŸi'nin (TPD) de aralarÄ±nda bulunduÄŸu sekiz saÄŸlÄ±k örgütü, 3 AÄŸustos'ta 663 sayÄ±lÄ± kararname ile torba yasada yer alan fiili hizmet süresi zammÄ±na (yÄ±pranma payÄ±), saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçilerinin tamamÄ±nÄ± kapsamadÄ±ÄŸÄ± haliyle yürürlüÄŸe girmesine karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor.

SES Genel Merkezinde yapÄ±lan ortak açÄ±klamayÄ± okuyan SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Gönül Erden, bugünden itibaren imza kampanyasÄ± baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± ve Ekim ayÄ± sonunda çeÅŸitli etkinlikler ile sonlandÄ±racaklarÄ±nÄ± duyurdu. Erden, “Taleplerini sÄ±ralayarak hakkÄ±mÄ±z olanÄ± alana kadar kararlÄ±lÄ±kla mücadele etmeye devam edeceÄŸiz”dedi.

YASA BU ÅžEKLÄ°YLE YÜRÜRLÜÄžE GÄ°RMEMELÄ°

Düzenlemenin saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçilerinin tamamÄ±nÄ±n kapsanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Gönül Erden, iÅŸ kolu olarak, aÄŸÄ±r ve yÄ±pratÄ±cÄ± iÅŸlerde çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti ve, “Ä°ÅŸ kolumuz aÄŸÄ±r ve tehlikeli iÅŸ kapsamÄ±nda sayÄ±lÄ±yor olmakla birlikte bÄ±rakalÄ±m tüm saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçilerini kapsayacak ve hakkaniyetli bir fiili hizmet süresi zammÄ±nÄ±n kanunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, iktidarlarÄ±n ÅŸimdiye kadarki tavrÄ± var olan kÄ±rÄ±ntÄ±larÄ± bile tÄ±rpanlamak yönünde olmuÅŸtur”dedi.

TORBA YASADAN SAÄžLIKLARIN TALEPLERÄ° ÇIKMADI

ÇalÄ±ÅŸma ortamlarÄ±nÄ±n fiziksel, kimyasal, biyolojik, psiko-sosyal ve ergonomik pek çok tehlike barÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Erden, “Siyasi iktidar tarafÄ±ndan her 14 Mart’ta fiili hizmet tazminatÄ±nÄ±n verileceÄŸi vadedilmiÅŸ, her seçim döneminde vaatler tekrarlanmÄ±ÅŸ, gazetelerde-medyada müjde üstüne müjde yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ, ancak hiçbir ÅŸekilde somut adÄ±m atÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.

Torba yasa kanununda yer alan maddeye göre insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili iÅŸlerde çalÄ±ÅŸanlara yÄ±llÄ±k 60 gün olmak üzere yÄ±pranma payÄ±nÄ±n düzenlenmesinde taleplerinin torbaya sÄ±ÄŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Erden, “YapÄ±lan düzenleme saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçilerinin tamamÄ±nÄ± kapsamamaktadÄ±r; geçmiÅŸ çalÄ±ÅŸma yÄ±llarÄ±nÄ± kapsamamaktadÄ±r, özelde çalÄ±ÅŸanlarÄ± kapsamamaktadÄ±r, fiili çalÄ±ÅŸma ÅŸartÄ±na baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r, yÄ±llÄ±k izinlerimiz, hafta sonu tatillerimiz, dinlenme hakkÄ±mÄ±z gasp edilmektedir. Yani taleplerimiz karÅŸÄ±lanmamÄ±ÅŸtÄ±r”diye konuÅŸtu.

3 TEMEL TALEP

Bugün itibariyle ve Ekim ayÄ± sonuna kadar devam edecek imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Erden, yasanÄ±n yapÄ±mÄ± sürecinde fikirlerinin sorulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “ SaÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet iÅŸ kolunda çalÄ±ÅŸan tüm emekçilerin dahil edilmesi. GeçmiÅŸ çalÄ±ÅŸma yÄ±llarÄ±nÄ±n kapsanmasÄ±. Fiili çalÄ±ÅŸma süresi ÅŸartÄ±nÄ± kaldÄ±ran,yeni bir yasal düzenlemenin yapÄ±lmasÄ±” olan üç temel taleplerini sÄ±raladÄ±.

Erden, “Biz saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçileri geçmiÅŸten bugüne mücadelemizi sürdürdük, hakkÄ±mÄ±z olanÄ± alana kadar da kararlÄ±lÄ±kla mücadele etmeye devam edeceÄŸiz”dedi.

Ä°ZMÄ°R

'KARARLILIKLA MÜCADELE EDECEÄžÄ°Z'

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°zmir’de SaÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçileri geçmiÅŸe yönelik yÄ±pranma payÄ± ile enflasyondan kaynaklanan ücret farkÄ± haklarÄ±nÄ± istemek için basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. AçÄ±klamada taleplerini dile getiren emekçiler, “HakkÄ±mÄ±z olanÄ± alana kadar kararlÄ±lÄ±kla mücadele edeceÄŸiz” dedi.

Ä°zmir Tabip OdasÄ±, Ä°zmir DiÅŸ Hekimleri OdasÄ±, SES Ä°zmir Åžubesi, Türk Psikologlar DerneÄŸi, Sosyal Hizmet UzmanlarÄ± DerneÄŸi, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri DerneÄŸi gibi saÄŸlÄ±k örgütleri adÄ±na yapÄ±lan açÄ±klamayÄ± SES Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi PÄ±nar Ä°çel okudu.

‘TALEPLERÄ°MÄ°Z GERÇEKLEÅžENE KADAR MÜCADELE SÜRECEK’

Ä°çel, siyasi iktidar tarafÄ±ndan her 14 Mart’ta fiili hizmet tazminatÄ±nÄ±n verileceÄŸinin vaddedildiÄŸini, her seçim döneminde bu vaatlerin tekrarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak somut hiçbir adÄ±mÄ±n atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Ä°çel, “Torba yasada yer alan maddeye göre insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili iÅŸlerde çalÄ±ÅŸanlara yÄ±llÄ±k 60 gün olmak üzere yÄ±pranma payÄ± düzenlemesi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Oysaki saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçilerinin tamamÄ±nÄ± kapsamamaktadÄ±r, fiili çalÄ±ÅŸma ÅŸartÄ±na baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r, yÄ±llÄ±k izinlerimiz, hafta sonu tatillerimiz, dinlenme hakkÄ±mÄ±z gasbedilmektedir. Yani taleplerimiz karÅŸÄ±lanmamÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. YÄ±llardÄ±r saÄŸlÄ±k ve meslek örgütlerinin gerekçelerini de sunarak yapÄ±lan iÅŸin yÄ±pratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa göre düzenlenmiÅŸ fiili hizmet tazminatÄ± kanun teklifinin görmezden gelindiÄŸini belirten Ä°çel, “3 temel talebimizin karÅŸÄ±lanmasÄ± için tüm saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçileri olarak imza kampanyamÄ±z baÅŸta olmak üzere kesintisiz mücadele etmeye devam edeceÄŸiz. Taleplerimiz, saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet iÅŸ kolunda çalÄ±ÅŸan tüm emekçilerin dahil edildiÄŸi, geçmiÅŸ yÄ±llarÄ± kapsayan, fiili çalÄ±ÅŸma süresi ÅŸartÄ±nÄ± kaldÄ±ran yeni bir yasal düzenleme yapÄ±lmasÄ±dÄ±r” diye ifade etti.

DÄ°YARBAKIR

‘HAKKIMIZI ALANA KADAR MÜCADELE EDECEÄžÄ°Z’

FotoÄŸraf: Evrensel

SES DiyarbakÄ±r’da yÄ±pranma payÄ± ve fiili hizmet zammÄ±na iliÅŸkin basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. DiyarbakÄ±r Gazi YaÅŸargil EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi önünde yapÄ±lan açÄ±klamaya SES Genel Merkez yöneticisi Ali Önal katÄ±lÄ±rken, açÄ±klamada konuÅŸan SES Åžube Sekreteri Mehmet Nur Ulus, 3 AÄŸutosta yayÄ±nlanan 663 sayÄ±lÄ± KHK’de fiili hizmet süresi zammÄ±nÄ±n tüm saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± kapsamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek çÄ±kan torba yasada saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n emeklerinin gasp edildiÄŸine dile getirerek tepki gösterdi.

HAKKIMIZ OLANI ALANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM

Ulus, saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n hastalÄ±k, hasta yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸramasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra aÄŸÄ±r ve tehlikeli iÅŸ kapsamÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen fiili hizmet süresi zammÄ±nÄ±n tüm saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçilerini kapsamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek bu yasanÄ±n tüm saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± kapsayacak ÅŸekilde düzenlenmesi gerektiÄŸine dikkat çekti. Ulus, “ 3 AÄŸustos tarihinde Resmi Gazete’de yayÄ±nlanan Askerlik Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda ve 663 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname'de saÄŸlÄ±k alanÄ±yla ilgili de SaÄŸlÄ±k Turizmi baÅŸta olmak üzere pek çok madde bulunmaktadÄ±r. Bu maddelerden birisi de fiili hizmet süresi zammÄ±yla ilgilidir. Torba kanunda yer alan maddeye göre insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili iÅŸlerde çalÄ±ÅŸanlara yÄ±llÄ±k 60 gün olmak üzere yÄ±pranma payÄ± düzenlemesi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Oysaki yapÄ±lan düzenleme saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçilerinin tamamÄ±nÄ± kapsamamaktadÄ±r; geçmiÅŸ çalÄ±ÅŸma yÄ±llarÄ±nÄ± kapsamamaktadÄ±r, özelde çalÄ±ÅŸanlarÄ± kapsamamaktadÄ±r, fiili çalÄ±ÅŸma ÅŸartÄ±na baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r, yÄ±llÄ±k izinlerimiz, hafta sonu tatillerimiz, dinlenme hakkÄ±mÄ±z gasp edilmektedir. Bu yasanÄ±n bu haliyle yürürlüÄŸe girmesini kabul etmiyoruz. Taleplerimiz, SaÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet iÅŸkolunda çalÄ±ÅŸan tüm emekçilerin dahil edildiÄŸi, GeçmiÅŸ çalÄ±ÅŸma yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan, Fiili çalÄ±ÅŸma süresi ÅŸartÄ±nÄ± kaldÄ±ran, yeni bir yasal düzenlemenin yapÄ±lmasÄ±dÄ±r. Biz saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçileri geçmiÅŸten bugüne mücadelemizi sürdürdük, hakkÄ±mÄ±z olanÄ± alana kadar da kararlÄ±lÄ±kla mücadele etmeye devam edeceÄŸiz” dedi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

ADANA

'VERÄ°LMÄ°Åž GÄ°BÄ° GÖRÜNDÜ AMA VERÄ°LMEDÄ°'

KampanyanÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± Adana'da da SES Genel Örgütlenme Sekreteri Fikret ÇalaÄŸan'nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ç. Ü. BalcalÄ± Hastanesi SES iÅŸyeri temsilciliÄŸinde yapÄ±lan basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile yapÄ±ldÄ±.

‘SAÄžLIK EMEKÇILERI AR ARASINDA Ä°NTÄ°HARLAR ARTTI’

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan ÇalaÄŸan, hükümetin aslÄ±nda verilmemiÅŸ bir hakkÄ± verilmiÅŸ gibi gösterdiÄŸini belirterek herkesi kapsayacak ÅŸekilde düzenleme yapÄ±lmasÄ± için kampanya baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerle aÄŸÄ±r ve hastalÄ±klara neden olan, meslek hastalÄ±klarÄ±nÄ±n ölümlere neden olduÄŸu bir iÅŸ kolunda çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden ÇalaÄŸan, “Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda Bu yönetim anlayÄ±ÅŸÄ± ile uzun çalÄ±ÅŸmalarÄ±n intiharlar a neden olduÄŸunu, son yÄ±llarda intiharlarÄ± arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± görebiliyoruz” dedi.

‘HÜKÜMET SEÇÄ°M, SAÄžLIK SEN YETKÄ° Ä°ÇÄ°N KULLANDI’

YÄ±pranma payÄ±nÄ±n seçim dönemlerinde iktidar partisi, yetkili olduklarÄ± dönemlerde SaÄŸlÄ±k Sen tarafÄ±mdan istismar edildiÄŸini söyleyen ÇalaÄŸan, “2017 yasa taslaÄŸÄ±na bakanlÄ±k sahip çÄ±ktÄ±. Daha çok çalÄ±ÅŸÄ±rsan, ‘nöbet tutarsan yÄ±pranma payÄ± alÄ±rsÄ±n’ dendi. Torba yasa içinde çÄ±ktÄ±” dedi. Yasaya itirazlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu ifade eden ÇalaÄŸan, yasanÄ±n tüm saÄŸlÄ±k emekçilerini deÄŸil, belli meslek gruplarÄ±nÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, içinde dinlenme, yÄ±llÄ±k izin ve tatil olmadÄ±ÄŸÄ± için yÄ±lda 60 yerine 40 gün yÄ±pranma payÄ±na denk geldiÄŸini söyledi.

‘KRÄ°ZÄ°N YÜKÜNÜ KABUL ETMEYECEÄžÄ°Z’

Bugün ekonomik kriz gerekçesi ile bu talepten vazgeçirmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden ÇalaÄŸan, “Sorumlusu biz deÄŸiliz sorumlusu olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z krizin yükünü taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ±z. Kamu harcamalarÄ±, sarayÄ±n harcamalarÄ± arttÄ±. Oradan kÄ±ssÄ±nlar. Biz bu yükü etmeyeceÄŸiz” dedi. Ä°lk etapta imza kampanyasÄ± baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± ifade eden ÇalaÄŸan, kazanana kadar farklÄ± mücadele yöntemlerini deneyeceklerini söyledi.

VERILMIÅž GIBI GÖRÜDÜ, AMA VERÄ°LMEDÄ°

TTB Merkez Konsey Üyesi YaÅŸar UlutaÅŸ, her 14 Mart'ta saÄŸlÄ±k emekçilerine vaat edilen ve hak edilen bir hakkÄ±n söz konusu olduÄŸunu ancak çok sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da saÄŸlÄ±k emekçisinin yasanÄ±n kapsamÄ±na girdiÄŸini söyledi. Bu hakkÄ±n kamuoyunda hala verilmiÅŸ gibi göründüÄŸünü dile getiren UlutaÅŸ, bu hak alÄ±nana kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.

Adana Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Prof Dr. Ahmet Hilal de SES'in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanyayÄ± desteklediklerini ifade etti. (Ankara-Ä°zmir- DiyarbakÄ±r-Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 16:41

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