EMEPâ€™ten BBS iÅŸÃ§ilerine ziyaret

Gebze'de Emek Partisi, sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan BBS Metal iÅŸÃ§ilerini ziyaret etti.

Emek Partisi sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan BBS Metal iÅŸçilerine dayanÄ±ÅŸma ziyaretinde bulundu.

Gebze’de bulunan BBS Metal fabrikasÄ±nda BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ üyesi olan iÅŸçilerden 11’i iÅŸten çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve direniÅŸe baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. DireniÅŸin 9. gününde Emek Partisi Gebze Ä°lçe Örgütü iÅŸçileri ziyaret etti.

Ä°lçe yöneticileri çeÅŸitli deneyimleri aktarÄ±rken, iÅŸçiler de ziyaretin dayanÄ±ÅŸmayÄ± büyüttüÄŸünü belirtti. Kamuoyuna da dayanÄ±ÅŸma ve mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yapan iÅŸçiler, sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±lan Flormar ve Cargill iÅŸçilerine birlik mesajÄ± verdi. (Gebze/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 15:30

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