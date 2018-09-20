â€˜BaÅŸ TÄ°Pâ€™e geÃ§iyor, Atay kalÄ±yorâ€™ iddialarÄ±na yanÄ±t: DoÄŸru deÄŸil

BarÄ±ÅŸ Atay'Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ± Evrensel'e konuÅŸtu:'Erkan BaÅŸ TÄ°P'e geÃ§iyor, BarÄ±ÅŸ Atay HDPâ€™de kalÄ±yor' iddiasÄ± doÄŸru deÄŸil. Ä°kisi birlikte hareket edecek.

“HDP Milletvekili Erkan BaÅŸ Türkiye Ä°ÅŸçi Partisine (TÄ°P) geçiyor, BarÄ±ÅŸ Atay ise HDP’de kalÄ±yor” iddialarÄ±na yanÄ±t veren Atay’Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ± haberlerin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iki ismin birlikte hareket edeceÄŸini belirtti. DanÄ±ÅŸmanlar HDP ile yapÄ±lan görüÅŸmeler sonrasÄ±nda durumun netleÅŸeceÄŸine dikkat çekti.

HDP Ä°stanbul Milletvekili Erkan BaÅŸ ile HDP Hatay Milletvekili BarÄ±ÅŸ Atay’Ä±n HDP’den ayrÄ±lÄ±p ayrÄ±lmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Gündeme gelen son iddiaya göre HDP Ä°stanbul Milletvekili Erkan BaÅŸ, 30 Eylül’de yapÄ±lacak Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi kongresinde Genel BaÅŸkan olacak. Ä°stanbul Milletvekili BarÄ±ÅŸ Atay ise HDP’de kalacak.

Cumhuriyet’te yayÄ±nlanan haberde 1 Ekim’den sonra TÄ°P’in parlamentodaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± HDP’yle ortaklaÅŸa yürüteceÄŸi de ifade edildi.

HDP Ä°LE GÖRÜÅžMEDEN SONRA NETLEÅžECEK

Ä°ddiaya iliÅŸkin Evrensel’e konuÅŸan BarÄ±ÅŸ Atay’Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±, haberlerin doÄŸru olmaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Atay’Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±, “Haber doÄŸru deÄŸil, biz o haberi düzelttirdik. ‘BarÄ±ÅŸ Atay kalÄ±yor’ diye bir haber yok. Durumun ne olacaÄŸÄ± HDP ile yapÄ±lacak görüÅŸmeye baÄŸlÄ±, geçiyorlarsa birlikte geçecekler, kalÄ±yorlarsa birlikte kalacaklar. Ä°kisi birlikte hareket edecekler” açÄ±klamasÄ±nda bulundu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 15:23

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