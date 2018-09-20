Palm yaÄŸÄ± Ã¼retimi iÃ§in ormanlarÄ± katlediyorlar

Greenpeace: Palm yaÄŸÄ± iÃ§in Ä°stanbul kadar orman yok edildi

Greenpeace, dünyanÄ±n en büyük markalarÄ±nÄ±n 3 yÄ±ldan kÄ±sa bir süre içerisinde palm yaÄŸÄ± üretimi için neredeyse Ä°stanbul büyüklüÄŸünde yaÄŸmur ormanÄ±nÄ± katlettiklerini ortaya çÄ±kardÄ±.

Greenpeace palm yaÄŸÄ± üretiminin, yaÄŸmur ormanlarÄ±nda neden olduÄŸu yÄ±kÄ±mÄ± “YaÄŸmur OrmanlarÄ± için Geri SayÄ±m” adlÄ± raporunda gözler önüne serdi. 25 büyük palm yaÄŸÄ± üreticisinin neden olduÄŸu orman tahribatÄ±nÄ±n incelendiÄŸi raporunda, Greenpeace ÅŸu çarpÄ±cÄ± verilere ulaÅŸtÄ±;

* 25 palm yaÄŸÄ± üreticisi 2015’ten bugüne 130 bin hektar yaÄŸmur ormanÄ±nÄ± yok etti.

* Bu ormansÄ±zlaÅŸmanÄ±n yüzde 40’Ä± Endonezya’nÄ±n Papua bölgesinde gerçekleÅŸti. Papua, palm yaÄŸÄ± endüstrisinin “keÅŸfi”nden önce dünyada biyoçeÅŸitliliÄŸin en zengin olduÄŸu bölgelerden biriydi.

* Dünyaca bilinen 12 büyük firma ürünlerinde kullandÄ±klarÄ± palm yaÄŸÄ±nÄ±, tahribata neden olan palm yaÄŸÄ± üreticilerinden temin ediyor. Bu markalar arasÄ±nda Colgate-Palmolive, General Mills, Hershey, Kellogg’s, Kraft Heinz, L’Oreal, Mars, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, Reckitt Benckiser ve Unilever bulunuyor.

Dünyadaki en büyük palm yaÄŸÄ± tedarikçisi Wilmar da palm yaÄŸÄ±nÄ± yine tahribata sebep olan üreticilerden alÄ±yor. Ne var ki Wilmar bu yÄ±kÄ±m ilk gözler önüne serildiÄŸinde palm yaÄŸÄ± için yaÄŸmur ormanlarÄ±nÄ±n yok edilmesine ‘dur’ diyeceÄŸine dair söz vermiÅŸti. Greenpeace ise son raporu ile Wilmar’Ä±n verdiÄŸi sözde durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belgeleyerek, bir an önce palm yaÄŸÄ± için yaÄŸmur ormanlarÄ±nÄ±n talanÄ±na son verilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

PALM YAÄžI NEDÄ°R?

Palm yaÄŸÄ± ya da diÄŸer adÄ±yla Palmiye yaÄŸÄ±, palmiye meyvesinden edilen bir yarÄ± katÄ± bitkisel yaÄŸdÄ±r. Palmiye yaÄŸÄ± aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak makina yaÄŸÄ± ve dizel veya biyodizel üretiminde kullanÄ±lÄ±rken Nutella baÅŸta olmak üzere birçok gÄ±da ürünün içersinde yer alÄ±yor.

PALM YAÄžININ Ä°NSANLARA VE DOÄžAYA ZARARLARI

* Son 16 yÄ±lda Bornea orangutanlarÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± yaÄŸmur ormanlarÄ±ndaki tahribat nedeniyle yok oldu. Küresel çapta tehlike altÄ±ndaki 193 tür palm yaÄŸÄ± üretiminin tehdidi altÄ±nda.

* Endonezya’da 1990-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 24 milyon hektarlÄ±k yaÄŸmur ormanÄ± yok edildi.

* Harvard ve Columbia Üniversiteleri’nin gerçekleÅŸtirdiÄŸi araÅŸtÄ±rmalar 2015’te Endonezya yaÄŸmur ormanlarÄ±nda çÄ±kan yangÄ±nlar nedeniyle 100 bin prematüre ölümü yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hesapladÄ±. Dünya BankasÄ±’na göre bu felaketlerin toplam maliyeti 16 milyar dolar. (HABER MERKEZÄ°)



Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 15:20

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