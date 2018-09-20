HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin tutuklanmasÄ±na Avrupa'dan ve TÃ¼rkiye'den tepki

Avrupa'da iÅŸÃ§iler tutuklanan 3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. GÄ±da-Ä°ÅŸ ve Cam Keramik-Ä°ÅŸ de iÅŸÃ§iler iÃ§in aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Avrupa Ä°nÅŸaat ve AÄŸaç Ä°ÅŸçileri Federasyonu (EFBH) ve Almanya Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (IG BAU) yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada, insanca çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± talep ettikleri için tutuklanan havalimanÄ± iÅŸçilerinin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Avrupa Ä°nÅŸaat ve AÄŸaç Ä°ÅŸçileri Federasyonu (EFBH) BaÅŸkanÄ± Dietmar Schäfers de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Yeni ölümlerin olmamasÄ± için Ä°stanbul 3. HavalimanÄ±nda çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± derhal iyileÅŸtirilmeli” dedi. AynÄ± zamanda IG Bau Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olan Schäfers, kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±klarÄ± için tutuklanan bütün iÅŸçilerin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Almanya Ä°nÅŸaat, TarÄ±m ve Çevre SendikasÄ± (IG BAU) yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°stanbul 3. HavalimanÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nayarak, tutuklanan iÅŸçilerle dayanÄ±ÅŸma içinde olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. IG Bau Genel BaÅŸkanÄ± Robert Feiger yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “Güvenli çalÄ±ÅŸma ortamÄ± yaratÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± için meydana gelen iÅŸ kazalarÄ±nda iÅŸçiler öldü. AyrÄ±ca insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve düÅŸük ücretler dayatÄ±ldÄ±. Temel haklarÄ± için greve çÄ±kan iÅŸçilere yönelik yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar kabul edilemez” dedi. IG Bau, daha iyi çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± talep eden iÅŸçilerin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± ve tutuklanmasÄ±nÄ± ise “kabul edilemez” olarak tanÄ±mladÄ±. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

PAME: 3. HAVALÄ°MANI Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NÄ°N YANINDAYIZ

Yunanistan Mücadeleci Ä°ÅŸçiler Cephesi (PAME), Ä°stanbul’da yapÄ±mÄ± devam eden yeni havalimanÄ±nda eylem yaptÄ±ktan sonra tutuklanan iÅŸçiler için dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± yayÄ±nladÄ±.

Mesajda, çok sayÄ±da iÅŸçinin yaralandÄ±ÄŸÄ± veya hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda gerçekleÅŸen eyleme Türkiye hükümetinin ÅŸiddet, baskÄ± ve tutuklamalarla karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi kaydedildi.

“Ä°stanbul havalimanÄ± iÅŸçilerinin yanÄ±ndayÄ±z” denilen açÄ±klamada, iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸu belirtilerek eylemlere yönelik baskÄ±lar kÄ±nandÄ±.

PAME’nin açÄ±klamasÄ±, “Ä°nÅŸaat iÅŸçilerinin taleplerini destekliyor ve bir an önce karÅŸÄ±lÄ±k bulmasÄ±nÄ± istiyoruz” ifadesiyle son buldu. (DIÅž HABERLER)

‘Ä°ÅžÇÄ°LER DEÄžÄ°L BU ÅžARTLARI REVA GÖRENLER SUÇLUDUR’

3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin taleplerinin, yasalarda var olan kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklar olduÄŸunu dile getiren DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Seyit Aslan iÅŸçilerin tutuklanmasÄ±na tepki gösterdi. Aslan, “Bu saldÄ±rÄ± tüm iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na ve emekçilere verilmek istenen bir gözdaÄŸÄ±dÄ±r. Ekonomik kriz bahanesiyle her gün binlerce iÅŸçiyi iÅŸten atan patronlarÄ± cesaretlendiren, teÅŸvik eden hükümet, ücretleri eriyip giden milyonlarca emekçiyi sindirerek baskÄ± altÄ±na almaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin talepleri tüm iÅŸçilerin talepleridir ve yaptÄ±klarÄ± suç deÄŸildir. Aksine iÅŸçilere bu ÅŸartlarÄ± reva görenler ve buna izin verenler suçludur. Tutuklanan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ± ve iÅŸçilerin talepleri karÅŸÄ±lanmalÄ±dÄ±r. DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± olarak iÅŸçilere yapÄ±lan zulmü ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor ve sonuna kadar inÅŸaat iÅŸçileriyle dayanÄ±ÅŸma içinde olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ilan ediyoruz” dedi.

‘PATRONLARLA AYNI GEMÄ°DE OLDUÄžUNU GÖSTERMÄ°ÅžTÄ°R’

DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Cam Keramik-Ä°ÅŸ tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise “Hükümet kan ter içinde yükselen havalimanÄ±nda yaptÄ±klarÄ±yla kendi yasalarÄ±nÄ± çiÄŸnemiÅŸ, sadece patronlarla aynÄ± gemide olduklarÄ±nÄ± bir kez daha göstermiÅŸlerdir. Ekonomik kriz bahanesiyle her gün binlerce iÅŸçi atan patronlara cesaret, iÅŸçilere ise hak hukuk yok sesinizi çÄ±karmayÄ±n diyerek gözdaÄŸÄ± vermek istemiÅŸtir. Ä°ÅŸten çÄ±karmalarÄ± görmüyormuÅŸlar gibi, istihdamÄ± arttÄ±rmak bahanesiyle patronlara her gün yeni teÅŸvikler açÄ±klayan hükümeti, iÅŸçilere emekçilere dönük bu baskÄ±lardan vazgeçmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin talepleri hepimizin talepleridir ve sonuna kadar dayanÄ±ÅŸma içinde olacaÄŸÄ±z. Tutuklanan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ± ve iÅŸçilerin talepleri karÅŸÄ±lanmalÄ±dÄ±r” denildi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

‘TUTUKLANAN Ä°ÅžÇÄ°LER SERBEST BIRAKILSIN’

Ä°ÅŸçilerin tutuklanmasÄ± Kocaeli Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisinin çaÄŸrÄ±sÄ±yla Ä°zmit Ä°nsan HaklarÄ± (Sabri YalÄ±m) ParkÄ±’nda yapÄ±lan eylemle protesto edildi. Eyleme CHP, HDP, EMEP, Halkevleri, SYKP, KESK, DÄ°SK ile KODA üye ve yöneticileri de destek verdi.

Burada konuÅŸan Selçuk KarstarlÄ± “Bu gözaltÄ±lar ve tutuklamalarla sadece tutuklanan iÅŸçiler fiilen cezalandÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ, aynÄ± zamanda haksÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± çÄ±kan, haklarÄ± için mücadele eden iÅŸçilere de göz daÄŸÄ± verilmek istenmiÅŸtir ve sadece 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda deÄŸil tüm iÅŸçi direniÅŸlerinde görmeye alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir hal aldÄ± ve giderek emekçilerin mücadelesine yapÄ±lan müdahalelerin ÅŸiddeti artmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. KastarlÄ± dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, “iÅŸ cinayetlerine ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na” karÅŸÄ± iÅŸ bÄ±rakan 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin taleplerine gözaltÄ± ve tutuklamayla yanÄ±t verilmesini protesto etti. Platform adÄ±na konuÅŸan KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Gül, iÅŸçilerin derhal bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. (KOCAELÄ°/ÇORUM)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 15:41

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