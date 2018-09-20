â€˜Hz. Ali'nin torunuyumâ€™ diyerek koyunlarÄ± Ã§aldÄ±lar

EskiÅŸehir'debir bir baba-oÄŸul, 'Hz. Ali'nin torunuyum' diyerek bir kadÄ±nÄ±n iki kuzusunu aldÄ±lar. DolandÄ±rÄ±lan kadÄ±n, 'Omzuma dokunup dua okudu' dedi.

EskiÅŸehir'de köyleri gezerek Ä°mam Hüseyin'in çerçeveli resmini satan ve "Hz. Ali'nin torunuyum" diyerek bir kadÄ±nÄ±n iki kuzusunu aldÄ±klarÄ± iddia edilen baba oÄŸlun yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki ilk duruÅŸmada, tutuksuz sanÄ±klar Ali Ç. (42), oÄŸlu Ertan Ç. (19), maÄŸdure Kibar D. (48) ve avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.

Ä°ddianamenin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sanÄ±k Ali Ç, suçlamalarÄ± kabul etmeyerek beraatini istedi.

SanÄ±k Ali Ç, olay günü oÄŸlu Ertan Ç.’nin kendisini Seyitgazi ilçesine baÄŸlÄ± Akin köyüne götürdüÄŸünü söyleyerek, "Orada muhtar ile çay içtik. Köye Ä°mam Hüseyin’in resimlerini satmak için gitmiÅŸtik. Bütün evleri gezdik. En son kapÄ±sÄ±nda 'çiftlik' yazan bir eve geldik. S.D. isimli biri çÄ±ktÄ± ve bizi içeri aldÄ±. Kendisine iki tane çerçeve hediye ettik. Oda bize 10 lira verdi. S.D. bize 'dayÄ±mlarÄ±n evi var, oraya da bir uÄŸrayÄ±n.' dedi. Sonra oraya giderek Kibar D'ye iki çerçeve verdik. Bize parasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 'ikiz kuzularÄ±mdan bir tanesini vereyim.' dedi. Biz de aldÄ±k. Kendisinden helallik aldÄ±k. Giderken diÄŸer kuzuyu da bize verdi. Sonra ÅŸikayetçi olmuÅŸ." dedi.

‘OMZUMA DOKUNUP DUA OKUDU’

MaÄŸdure Kibar D. ise olayÄ±n sanÄ±klarÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ± gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "SanÄ±k Ali bana resim verdi ve hediye edeceÄŸini söyledi. Sonra aÄŸÄ±ldan kuzularÄ±n sesini duydu. KuzularÄ± alÄ±p arabaya koydu. 'Hz. Ali’nin torunuyum' diyerek omzuma dokunup dua okudu. Sonra gittiler. OÄŸlum eve geldiÄŸinde kendisine anlattÄ±m. Polise giderek ÅŸikayetçi olduk. KuzularÄ±mÄ±zÄ± daha sonra geri getirdiler ama halen ÅŸikayetim devam ediyor." diye konuÅŸtu.

Mahkeme heyeti, mütalaa için duruÅŸmayÄ± 18 AralÄ±k’a erteledi.

Ali Ç. ile oÄŸlu Ertan Ç, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k iddiasÄ±yla 2 MayÄ±s'ta gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (EskiÅŸehir/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 15:00

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