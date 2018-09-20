Metal iÅŸkolunda EMÄ°S sÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rÃ¼yor

Metal iÅŸ kolunda örgütlü Elektromekanik Metal Ä°ÅŸverenleri SendikasÄ± (EMÄ°S) ile fabrikalarda örgütlü BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± arasÄ±nda yürütülen grup sözleÅŸmeleri bugün devam edecek. SözleÅŸme görüÅŸmeleri 2 bin 500 iÅŸçiyi ilgilendiriyor.

SözleÅŸme görüÅŸmesi öncesi ÇiÄŸli Schneider’de açÄ±klama yapan Ä°ÅŸyeri Temsilcisi Sedat Sadak, sözleÅŸme görüÅŸmelerine dair bilgi verdikten sonra 3. havalimanÄ± iÅŸçilerine iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. Ä°ÅŸçilerin insani talepleri için eylem yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Sadak, 24 iÅŸçinin tutuklanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Krizin bedelini Ã¶demek istemiyorsak aklÄ±mÄ±zÄ± baÅŸÄ±mÄ±za almalÄ±yÄ±z

HavalimanÄ± iÅŸÃ§isi: Kimse bizi kÄ±ÅŸkÄ±rtmadÄ±, herkes Ã¶yle dolu ki...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 14:49

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