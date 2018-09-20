KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: GenÃ§ seÃ§meni kÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n farkÄ±ndayÄ±z

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, yerel seÃ§imlere ve Katarâ€™dan gelen uÃ§aÄŸa iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.Â

CHP Lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Halk periÅŸan, Saray lale devri yaÅŸÄ±yor” eleÅŸtirisinde bulundu, yerel seçimlere dair deÄŸerlendirmeler yaptÄ±.

Cumhuriyet’i kabul eden CHP Lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

BazÄ± belediye baÅŸkan adaylarÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ä°ttifak deÄŸil, dirsek temasÄ± olabilir.

VatandaÅŸ tabanda kendisi ittifak yapÄ±yor. Bu doÄŸal ittifak.

24 Haziran’da iyi sÄ±nav vermedik. KÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gençlerin fikirlerine açÄ±ÄŸÄ±z.

SarayÄ±, yeni uçaÄŸÄ± var. Ejder meyvesi, badem sütü ile besleniyor. Halk periÅŸan, Saray lale devrini yaÅŸÄ±yor. Tefeciler dahil, kimse hükümete güvenmiyor.”

Cumhuriyet’in röportajÄ±ndan öne çÄ±kanlar ise ÅŸöyle;

‘DOÄžAL Ä°TTÄ°FAK’

* Ä°ttifak tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

Milletvekili seçimlerinde bir ittifak var, çünkü yasasÄ± var. YasasÄ± olmayan bir ittifaksürecinin, sanki yasa varmÄ±ÅŸ da ittifak yapÄ±yormuÅŸuz gibi deklare etmeyi asla doÄŸru bulmadÄ±k. Böyle bir ittifak söz konusu deÄŸil. Yerel yönetimlerin merkezi yönetime göre bir farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± var. Orada adayÄ±n siyasi kimliÄŸinden çok daha öte kiÅŸinin kimliÄŸi, saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, tutarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, kent kültürünün olup olmadÄ±ÄŸÄ±, kente dair vaatleri öne çÄ±kar. DolayÄ±sÄ±yla bazen farklÄ± siyasi partilere oy vermiÅŸ vatandaÅŸlar belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± seçimlerinde beÄŸendiÄŸi belediye baÅŸkan adayÄ±na gider oyunu verir. VatandaÅŸ tabanda kendisi ittifak yapÄ±yor. Bu doÄŸal ittifak. Saadet Partisi’nin SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ± ‘ ittifak deÄŸil ama dirsek temasÄ± olabilir’ dedi. DoÄŸru, zaten dirsek temasÄ± her halukarda olacaktÄ±r.

‘GENÇ SEÇMENI KIRDIÄžIMIZIN, KIZDIRDIÄžIMIZIN FARKINDAYIZ’

* Genç seçmenlere nasÄ±l yaklaÅŸÄ±yorsunuz?

Biz 24 Haziran günü iyi bir sÄ±nav vermedik. Çok iyi bir sÄ±nav verdik dersek doÄŸru olmaz. Genç seçmeni kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n, kÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n farkÄ±ndayÄ±z. HaklÄ±lar, tereddüt yok. SandÄ±ÄŸa gitmeyeceÄŸiz diye twitler atÄ±lÄ±yor. Hepimiz sandÄ±ÄŸa gitmeliyiz oyumuzu kullanmalÄ±yÄ±z. Türkiye’yi içinde bulunduÄŸu çÄ±kmazdan kesinlikle kurtarmalÄ±yÄ±z. Bu iradeyi ortaya koyacak olan kitle, halk, genç, kadÄ±n, yaÅŸlÄ±, erkek Türkiye’yi aydÄ±nlÄ±ÄŸa çÄ±karabilir. Bizim küsme lüksümüz yoktur. SandÄ±ÄŸa gitmeme lüksümüz yoktur. Ülkemizi seviyorsak bunun mücadelesini vereceÄŸiz. Bizi eleÅŸtirebilirler, haklÄ±lar. Yeni yollar yöntemler öÄŸretebilirler, biz bunlarÄ±n hepsine açÄ±ÄŸÄ±z.

‘Ä°RADEYÄ° KATAR’A TESLÄ°M ETTI’

* Katar Emiri’nden uçak alÄ±nmasÄ± diplomatik teamüllere uygun mu?

Bu uçaÄŸÄ± kabul eden kiÅŸi Katar Emiri’ni eleÅŸtiremez. Katar Emiri’nin söylemlerini yerine getirir ancak. Katar emirini suçlamÄ±yorum. ErdoÄŸan zaten uçaÄŸÄ±n alÄ±nmasÄ± ile ilgili giriÅŸimlerde bulunmuÅŸ. AyÄ±p da burdan baÅŸlÄ±yor. Türkiye’de ekonomi bu haldeyken israfÄ±n önlenmesi gerekirken altÄ±nda birden fazla uçak varken, kalkÄ±yorsun bu uçaÄŸÄ± almak için giriÅŸimlerde bulunuyorsun. Ve Katar Emiri lutfediyor sana hibe ediyor. ErdoÄŸan onun için asla Katar Emiri’ni eleÅŸtiremez. Katar emirinden ancak talimat alÄ±r bu saatten sonra. Burada onuru incinen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun vatandaÅŸlarÄ±dÄ±r. AnÄ±msarsÄ±nÄ±z, ErdoÄŸan’Ä±n damadÄ± çÄ±ktÄ± ve Katar’Ä±n KÄ±brÄ±s açÄ±klarÄ±nda doÄŸalgaz aramasÄ±yla ilgili olarak sadece “Üzüldüm” diyebildi. Katar, Güney KÄ±brÄ±s’Ä±n öncülüÄŸünde Türkiye’nin itirazÄ±na raÄŸmen KÄ±brÄ±s açÄ±klarÄ±nda doÄŸalgaz arÄ±yor. Ve ErdoÄŸan ve damadÄ± sadece üzülüyor. Hibe uçak almanÄ±n bedeli budur, iÅŸte. Ä°radeyi Katar’a teslim etmektir.

* Ekonomik kriz aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor...

Siz bir hanedan devleti kurarsanÄ±z Türkiye’nin hiçbir sorunun çözemezsiniz, hanedanÄ±n sorununu çözersiniz. SarayÄ± var mÄ±, var. UçaklarÄ± var mÄ±, var. Yeni bir uçaÄŸÄ± var. Ä°stediÄŸi gibi beslenebiliyor. Ejder tohumu muydu, neydi, badem sütüne kadar besleniyor. Halk periÅŸan, Saray lale devrini yaÅŸÄ±yor. Åžimdi böyle bir tabloda, böyle bir tabloyu yaratan kiÅŸiden Türkiye’nin ekonomik sorununu çözmesini bekliyoruz. YanlÄ±ÅŸ buradan baÅŸlÄ±yor. Bu kiÅŸi bu tabloyu bilinçli olarak yarattÄ±, düzeltemez. Faize karÅŸÄ±yÄ±m diyen kiÅŸi Türkiye’yi tefecilere teslim eden kiÅŸi. Bu paradoksu da toplumun görmesi lazÄ±m. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 14:38

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