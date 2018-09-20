FotoÄŸraf: Evrensel
Flormar iÅŸÃ§ileri direniÅŸi Cenevreâ€™ye taÅŸÄ±dÄ±
Ä°ÅŸten atÄ±lan direniÅŸteki Flormar iÅŸÃ§ileri, Yves Rocher Ã¶nÃ¼nde eylem yaptÄ±, ILO ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Heyet Paris'e Yves Rocher merkezine gidecek.
Özgür AKTAÅž
Cenevre
Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten çÄ±kartÄ±lan Flormar iÅŸçilerinin direniÅŸi, 128. gününde Cenevre'ye taÅŸÄ±ndÄ±.
Ä°ÅŸten çÄ±kartÄ±lan iÅŸçiler ve Petrol-Ä°ÅŸ Genel Merkez yöneticileri ile Gebze Åžube BaÅŸkanÄ± Süleyman Akyüz'den oluÅŸun heyet, sabah saatlerinde IndustriALL Global Union'daki sendika yetkilileriyle görüÅŸtü. GörüÅŸmeden sonra Cenevre ÅŸehir merkezinde bulunan Yves Rocher maÄŸazasÄ± önünde eylem yapÄ±ldÄ±. Yves Rocher’in suç iÅŸlediÄŸi belirtilen açÄ±klamada Avrupa’daki kardeÅŸ sendikalara dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Yves Rocher maÄŸazasÄ± önünde bildiri daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, heyet ILO'da görüÅŸmelerde bulundu. AkÅŸam saatlerinde Cenevre'den ayrÄ±lan heyet, toplanan 123 bin imzayÄ± Paris'te Yves Rocher merkezi binasÄ± önünde yapÄ±lan açÄ±klamayla patrona iletecek.Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 14:44