Devlet BahÃ§eli: MHP Ä°stanbulâ€™dan aday Ã§Ä±karmayacak

MHP Lideri Devlet BahÃ§eli, yerel seÃ§imlerde Ä°stanbul'da aday Ã§Ä±karmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, “MHP, Ä°stanbul’da bir aday çÄ±kartarak, kendi kendini kandÄ±rarak, Türk siyasetinde varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devam ettiremez” diyerek, yerel seçimde Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi’nden “baÅŸkan adayÄ± göstermeyeceÄŸini” açÄ±kladÄ±. Bahçeli, Katar’dan hibe edilen uçak ile ilgili olarak da “Türkiye Cumhuriyeti devleti hediye ve hibe kabul etmez. Ä°htiyaç varsa satÄ±n alÄ±nmalÄ±. Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n da kabul etmemesi gerekir” dedi. Bahçeli, af yasa teklifini 24 Eylül’de Meclis’e sunacaklarÄ±nÄ± da kaydetti.

Bahçeli, gazetecilerle dün akÅŸam yemekte bir araya geldi. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardÄ±ÄŸÄ±na göre; Bahçeli, gazetecilerin sorularÄ±na ÅŸu yanÄ±tlarÄ± verdi:

‘TÜRKÄ°YE CUMHURÄ°YETÄ° HÄ°BE KABUL ETMEZ’

* Katar’dan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a bir VIP uçak hediye edildiÄŸi iddialarÄ±yla ilgili olarak ne söylersiniz?

O konuda benim görüÅŸüm çok nettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti hediye, hibe kabul etmez. Türkiye’de uçak ihtiyacÄ± varsa, bunun piyasasÄ± neredeyse, kendi kaynaklarÄ±yla almayÄ± tercih etmelidir. Åžu sualin cevabÄ± da netleÅŸmelidir. Türkiye’de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n ve devlet yönetiminin kendilerinin uluslararasÄ± iliÅŸkilerde taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ± olarak uçaklardan ihtiyacÄ± varsa onu satÄ±n alabilir, ihtiyaç yok ise almaya gerek yok. Ama “Bana hibe edildi. hediye edildi...” Bu, Türk milletinin kabul edeceÄŸi bir durum deÄŸil. Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düÅŸünüyorum.

MHP Ä°STANBUL'DA ADAY GÖSTERMEYECEK

* Ä°ttifak halinde aday çÄ±karmama durumu söz konusu olur mu?

Biz adaylarÄ±mÄ±zÄ± çÄ±karÄ±rÄ±z ama aday çÄ±karacaÄŸÄ±mÄ±z yer olur, çÄ±karmayacaÄŸÄ±mÄ±z yer olur. Ä°stanbul’da aday çÄ±karttÄ±k. Samimi konuÅŸuyorum, Ä°stanbul’da çÄ±karttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adaylarÄ±n geçmiÅŸte ne kadar oy aldÄ±klarÄ± belli. Aday çÄ±kartÄ±p, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanamayacaÄŸÄ±nÄ±z yerde bir aday çÄ±karÄ±p, “Bizim de adayÄ±mÄ±z var” demenin bir manasÄ± var mÄ±? Ama ilçelerinde bizim de aday çÄ±kartacaÄŸÄ±mÄ±z yerler var. Åžimdi bütün bunlara dikkat ederek konuÅŸuyoruz biz. Olmayacak olan bir ÅŸeye ‘olur’ damgasÄ± vurarak, kendi siyasetimizi ÅŸekillendirmeye çalÄ±ÅŸmÄ±yoruz. Gerçekçi davranÄ±yoruz.

* Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi’nde aday çÄ±karmÄ±yorsunuz, onu mu anlamalÄ±yÄ±z?

Ben de onu söylüyorum. MHP , Ä°stanbul’da bir aday çÄ±kartarak, kendi kendini kandÄ±rarak, Türk siyasetinde varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devam ettiremez. Çünkü aday çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z vakit kazanabilecek oran bizim için geçerli. Böyle bir durum karÅŸÄ±sÄ±nda kamuoyunda tartÄ±ÅŸmaya açÄ±p, bazÄ± isimleri söylemenin gereÄŸi yok.

'ANKARA VE Ä°ZMÄ°R'E BAKIYORUZ'

* Ankara için de geçerli mi? Ä°zmir için mesela...

Ankara’ya bakacaÄŸÄ±z. Hepsine bakacaÄŸÄ±z çalÄ±ÅŸÄ±yoruz üzerinde.

* Çok büyük bir özveride bulunuyorsunuz Ä°stanbul’da aday göstermeyerek... AynÄ± ÅŸekilde karÅŸÄ±dan da bir özveri bekliyor musunuz? Adana, Mersin ve Manisa için…

Bizim anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± anlayanlarla yola gidilir. AnlamayÄ±p “Ä°lle de benim dediÄŸim olacak” diyenleri de sÄ±rtÄ±mÄ±zda küfe yok, taÅŸÄ±mak mecburiyetinde deÄŸiliz. Yani gerçekçi siyaset yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Türkiye’yi düÅŸünerek yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.

* KayyÄ±m olan illerde nasÄ±l aday belirlemeyi planlÄ±yorsunuz?

Onu geniÅŸ tutuyoruz. Yani oranÄ±n yapÄ±sÄ±nÄ±, terörle mücadeleyi biliyoruz. PKK ile HDP ile Kürt kökenli kardeÅŸlerimizi ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z vakit orada memleketini seven çok sayÄ±da Kürt aÅŸireti vardÄ±r. Her biri saygÄ±ndÄ±r, her biri çevresinde etkin insanlardÄ±r. OnlarÄ± terör korkusundan arÄ±ndÄ±rÄ±p mahalli idareler seçimlerinde hangi partiyi istiyorlarsa oradan aday olmalarÄ±nÄ± teÅŸvik etmek lazÄ±m. Yani oranÄ±n iradesiyle bunu çözmek lazÄ±m. bunlarÄ± söylediÄŸimiz zaman biz de elimizden gelen bütün gayreti göstereceÄŸiz. Bizim de orada çok oyumuz var. Yoksa aday çÄ±kartÄ±lacaksa biz aday da çÄ±kartÄ±rÄ±z. Bunu haricinde yöntemler var onlar da geçmiÅŸte denendi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 14:01

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