Devlet BahÃ§eli: MHP Ä°stanbulâ€™dan aday Ã§Ä±karmayacak

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “MHP, İstanbul’da bir aday çıkartarak, kendi kendini kandırarak, Türk siyasetinde varlığını devam ettiremez” diyerek, yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden “başkan adayı göstermeyeceğini” açıkladı. Bahçeli, Katar’dan hibe edilen uçak ile ilgili olarak da “Türkiye Cumhuriyeti devleti hediye ve hibe kabul etmez. İhtiyaç varsa satın alınmalı. Recep Tayyip Erdoğan’ın da kabul etmemesi gerekir” dedi. Bahçeli, af yasa teklifini 24 Eylül’de Meclis’e sunacaklarını da kaydetti.

Bahçeli, gazetecilerle dün akşam yemekte bir araya geldi. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığına göre; Bahçeli, gazetecilerin sorularına şu yanıtları verdi:

‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ HİBE KABUL ETMEZ’

* Katar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir VIP uçak hediye edildiği iddialarıyla ilgili olarak ne söylersiniz?

O konuda benim görüşüm çok nettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti hediye, hibe kabul etmez. Türkiye’de uçak ihtiyacı varsa, bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir. Şu sualin cevabı da netleşmelidir. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı’nın ve devlet yönetiminin kendilerinin uluslararası ilişkilerde taşıyıcısı olarak uçaklardan ihtiyacı varsa onu satın alabilir, ihtiyaç yok ise almaya gerek yok. Ama “Bana hibe edildi. hediye edildi...” Bu, Türk milletinin kabul edeceği bir durum değil. Recep Tayyip Erdoğan’ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum.

MHP İSTANBUL'DA ADAY GÖSTERMEYECEK

* İttifak halinde aday çıkarmama durumu söz konusu olur mu?

Biz adaylarımızı çıkarırız ama aday çıkaracağımız yer olur, çıkarmayacağımız yer olur. İstanbul’da aday çıkarttık. Samimi konuşuyorum, İstanbul’da çıkarttığımız adayların geçmişte ne kadar oy aldıkları belli. Aday çıkartıp, belediye başkanlığını kazanamayacağınız yerde bir aday çıkarıp, “Bizim de adayımız var” demenin bir manası var mı? Ama ilçelerinde bizim de aday çıkartacağımız yerler var. Şimdi bütün bunlara dikkat ederek konuşuyoruz biz. Olmayacak olan bir şeye ‘olur’ damgası vurarak, kendi siyasetimizi şekillendirmeye çalışmıyoruz. Gerçekçi davranıyoruz.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde aday çıkarmıyorsunuz, onu mu anlamalıyız?

Ben de onu söylüyorum. MHP , İstanbul’da bir aday çıkartarak, kendi kendini kandırarak, Türk siyasetinde varlığını devam ettiremez. Çünkü aday çıkardığınız vakit kazanabilecek oran bizim için geçerli. Böyle bir durum karşısında kamuoyunda tartışmaya açıp, bazı isimleri söylemenin gereği yok.

'ANKARA VE İZMİR'E BAKIYORUZ'

* Ankara için de geçerli mi? İzmir için mesela...

Ankara’ya bakacağız. Hepsine bakacağız çalışıyoruz üzerinde.

* Çok büyük bir özveride bulunuyorsunuz İstanbul’da aday göstermeyerek... Aynı şekilde karşıdan da bir özveri bekliyor musunuz? Adana, Mersin ve Manisa için…

Bizim anlayışımızı anlayanlarla yola gidilir. Anlamayıp “İlle de benim dediğim olacak” diyenleri de sırtımızda küfe yok, taşımak mecburiyetinde değiliz. Yani gerçekçi siyaset yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’yi düşünerek yapmaya çalışıyoruz.

* Kayyım olan illerde nasıl aday belirlemeyi planlıyorsunuz?

Onu geniş tutuyoruz. Yani oranın yapısını, terörle mücadeleyi biliyoruz. PKK ile HDP ile Kürt kökenli kardeşlerimizi ayırdığımız vakit orada memleketini seven çok sayıda Kürt aşireti vardır. Her biri saygındır, her biri çevresinde etkin insanlardır. Onları terör korkusundan arındırıp mahalli idareler seçimlerinde hangi partiyi istiyorlarsa oradan aday olmalarını teşvik etmek lazım. Yani oranın iradesiyle bunu çözmek lazım. bunları söylediğimiz zaman biz de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bizim de orada çok oyumuz var. Yoksa aday çıkartılacaksa biz aday da çıkartırız. Bunu haricinde yöntemler var onlar da geçmişte denendi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Eylül 2018 14:01

