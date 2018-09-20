Ä°ÅŸten atÄ±lan Elimsan iÅŸÃ§ileri: Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zÃ¼ne bakamÄ±yoruz

Kocaeli Kartepe'de faaliyet gÃ¶steren Elimsan fabrikasÄ±nda iÅŸten atÄ±lan iÅŸÃ§iler, fabrika Ã¶nÃ¼nde eylem yaptÄ±.

Elimsan'da iÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler, fabrika önünde eylem yaptÄ±. 300'e yakÄ±n iÅŸçinin iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±; okullarÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ülkenin ekonomik krizde olduÄŸu dönemde parasÄ±z ve iÅŸsiz kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler, "ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yüzüne bakamayacak duruma geldik" dedi.

Kocaeli Kartepe'de kurulu bulunan Elimsan'da ocak ayÄ±ndan bu yana aralÄ±klarla iÅŸten çÄ±karmalar yaÅŸandÄ± ve iÅŸçiler tazminatlarÄ±nÄ± alamadÄ±. Dönem dönem Türkiye'nin 'Ä°kinci 500 Büyük Sanayi KuruluÅŸu' ve Türkiye’nin 'Ä°hracatçÄ± Ä°lk 1000 FirmasÄ±' listesinde yer alan Elimsan önünde toplanan ve slogan atarak patrona seslerini duyurmaya çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, haklarÄ±nÄ± istedi.

Ä°ÅŸçiler adÄ±na konuÅŸan iÅŸçi Engin Gökbay, haksÄ±z ve keyfi uygulamalarla Ocak ayÄ±ndan bu yana 300'e yakÄ±n iÅŸçinin iÅŸinden olduÄŸunu aktardÄ±. Gökbay, “AçÄ±klamayÄ± daha önce yapmalÄ±ydÄ±k ancak örgütlü bir sendikal yapÄ±lanmamÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ± için haklarÄ±mÄ±zÄ± tam olarak bilmemenin eksikliÄŸini yaÅŸadÄ±k. Üretimden gelen gücümüzü pazarlÄ±k masasÄ±nda kullanamadÄ±k" dedi. Fakat 2014 yÄ±lÄ±nda BirleÅŸik Metal SendikasÄ±nÄ±n örgütlenme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n önüne geçmek için 4 iÅŸçinin iÅŸine son verilmiÅŸ, baÅŸlatÄ±lan yasal süreç sonrasÄ± mahkeme, Elimsan patronunu sendikal örgütlenmenin önüne geçtiÄŸi için mahkum etmiÅŸti.

'OCAK AYINDAN BU YANA ZOR SÜREÇLER GEÇÄ°RDÄ°K'

Ocak ayÄ±ndan bu yana alacaklarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Gökbay, "HaksÄ±z ve keyfi uygulamalarla iÅŸlerine son verilen, emekli edilen 300’e yakÄ±n iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±z ihbar, kösem tazminatlarÄ±nÄ± ve birikmiÅŸ maaÅŸ alacaklarÄ±nÄ± alamamÄ±ÅŸtÄ±r. Ocak ayÄ±ndan bu yana Ramazan, Kurban ve yaz aylarÄ±nda yasal alacaklarÄ±mÄ±z ödenmedi ve zor süreçler geçirdik. OkullarÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ülkenin ekonomik krizde olduÄŸu dönemde parasÄ±z ve iÅŸsiz kaldÄ±k. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yüzüne bakamayacak duruma geldik. 300’e yakÄ±n iÅŸçinin iÅŸten çÄ±karÄ±lmasÄ±nda payÄ± olanlarÄ±n bu keyfi uygulamada sorumluluÄŸu olanlarÄ±n yaÅŸattÄ±ÄŸÄ± sosyal travmadan dolayÄ± Aile ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±’na Kocaeli ValiliÄŸi’ne Kartepe KaymakamlÄ±ÄŸÄ±’na ÅŸikayette bulunuyoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

YapÄ±lan açÄ±klama sonrasÄ± iÅŸçiler fabrika yöneticileriyle görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi. GörüÅŸmede bir tutanak da tutan iÅŸçiler, taleplerini sÄ±raladÄ±. 30 Eylül'e kadar birikmiÅŸ alacaklarÄ±nÄ± yasal faizi ile birlikte isteyen iÅŸçiler, bu gerçekleÅŸmediÄŸi taktirde eylemlerine devam edeceklerini söyledi. GörüÅŸmede, Elimsan Ticari Direktörü olan Alpgiray Bozkurt AvlaÄŸÄ± ise, maÄŸduriyetlerin giderilmesi için elinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ±, bu durumun uzlaÅŸÄ± ile çözülmesini istediklerini söyledi. (Kocaeli/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 13:31

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