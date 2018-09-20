Temelli: MÃ¼cadelemizi parlamentoya sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmayacaÄŸÄ±z

Ãœlke gÃ¼ndemini deÄŸerlendiren HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, 'Parlamentoyu sokaÄŸÄ±n kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ haline getireceÄŸiz' dedi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, yurtdÄ±ÅŸÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± ziyareti, 3’üncü HavalianÄ±’nda iÅŸçilerin baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu eylemi, iÅŸçilerin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± ve HDP’nin yerel seçimlere dair çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.



Mezopotamya AjansÄ±na konuÅŸan Temelli, önceki hafta Fransa ve Almanya’da gerçekleÅŸtirdikleri ziyaretleri aktardÄ±. Temelli, ziyaretlerin amacÄ±nÄ±n gerçekçi bir Türkiye fotoÄŸrafÄ±nÄ± yansÄ±tmak ve OrtadoÄŸu’daki geliÅŸmeleri tartÄ±ÅŸmak olduÄŸunu söyledi. Temelli, “Çünkü tek yanlÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ± bir Türkiye’nin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Türkiye gerçeklerini olabildiÄŸince nesnel bir ÅŸekilde yansÄ±tmak istedik. Bütün bunlarÄ±n arkasÄ±nda yatan durumun otoriter, baskÄ±cÄ± ErdoÄŸan rejimini anlattÄ±k.” dedi.

‘MÜLTECÄ° MESELESÄ°NÄ°N ÇÖZÜMÜ SURÄ°YE BARIÅžINDAN GEÇÄ°YOR’

Avrupa’nÄ±n en önemli gündemlerinden birinin mülteci haklarÄ± meselesi olduÄŸunu belirten Temelli, mültecilerin durumunun pazarlÄ±k konusu yapÄ±lmasÄ±nÄ±n Akdeniz’i mülteci mezarlÄ±ÄŸÄ±na çevirmesine neden olabileceÄŸini ifade ettiklerini söyledi. Mülteci meselesinin çözümünün Suriye barÄ±ÅŸÄ±ndan geçebileceÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Temelli, “Suriye barÄ±ÅŸÄ±, Suriye halklarÄ±nÄ±n ortak çözümünden geçer. Bu konuda da eÄŸer Avrupa BirliÄŸi bir inisiyatif geliÅŸtiremezse Suriye çok daha fazla acÄ± çekecektir. Suriye’nin çektiÄŸi acÄ±larÄ±nÄ±n da en büyük bedelini yine Türkiye ve AvrupalÄ± halklar ödeyecek ya da göÄŸüsleyecektir. Ancak ErdoÄŸan iktidarÄ± bütün bu meseleleri bir pazarlÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ± içerisine sürüklüyor. Ve buradan iktidarÄ±nÄ±n ömrünü uzatmak için çeÅŸitli manevralar yapÄ±yor. EÄŸer AB, Almanya tuzaÄŸa düÅŸerse bu manevralarÄ±n bedelini Türkiye, Suriye halklarÄ± öder’’ diye konuÅŸtu.

‘PARLAMENTOYU SOKAÄžIN KÜRSÜSÜ HALÄ°NE GETÄ°RECEÄžÄ°Z’

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n parlamentoyu iÅŸlevsiz bÄ±rakmak istediÄŸini, buna karÅŸÄ± ise parti olarak parlamentoyu halkÄ±n kürsüsü haline getirmeye çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Temelli, “Elbette mecliste de muhalefeti güçlendireceÄŸiz. Bunu yaparken muhalefeti parlamentonun duvarlarÄ± içerisine sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmak yerine parlamentonun duvarlarÄ±nÄ± aÅŸan, toplumla buluÅŸan ve bütün emek güçleriyle, kadÄ±nlarla, gençlerle halklarÄ±mÄ±zla beraber sokakta, mahallede ve iÅŸ yerinde muhalefeti yükselten bir yol yürüyeceÄŸiz. Mücadelemiz ne parlamento içine sÄ±kÄ±ÅŸacak ne de tümüyle parlamentoyu terk edeceÄŸiz. Zaten ErdoÄŸan’Ä±n istediÄŸi, parlamento iÅŸlevsizleÅŸsin, kimse deÄŸer vermesin ben de her ÅŸeyi BeÅŸtepe’den yöneteyim. Biz buna izin vermeyeceÄŸiz. BeÅŸtepe’nin bu anlayÄ±ÅŸÄ±na muhalefetimizi güçlü bir ÅŸekilde yapacaÄŸÄ±z” sözlerini kullandÄ±.

‘KÖLE DEÄžÄ°LÄ°Z SLOGANI ÖNEMLÄ°DÄ°R’

3’üncü HavalimanÄ± iÅŸçilerinin kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± haklÄ± bir eylem yaptÄ±ÄŸÄ±na da deÄŸinen Temelli, haklÄ± eylemin otoriter rejim tarafÄ±ndan yine ÅŸiddetle bastÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Temelli, “29 Ekim’e havaalanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yetiÅŸtirilecek diye Latin Amerika’da köle plantasyonlarÄ± filmleri gibi çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na sahip iÅŸçilerden emekçilerden bahsediyoruz. Ä°ÅŸçiler ‘köle deÄŸiliz, iÅŸçiyiz, emekçiyiz hakkÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz’ sloganÄ±nÄ± atÄ±yor ve bu önemli bir slogan’’ dedi. Temelli, olaylarÄ±n kolluk güçleri tarafÄ±ndan ‘’terörize’’ edildiÄŸini, iÅŸçilerin, sendikacÄ±larÄ±n hatta partileri HDP’nin dahi suçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ‘’Ä°ÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± savunuyoruz diye yine partimiz suçlanmakta. Fakat biz iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± savunmaya devam edeceÄŸiz. Çünkü bu hepimizin mücadelesidir” dedi.

‘BULUÅžMALARIMIZ Ä°TÄ°RAZLARI YÜKSELTMEK Ä°ÇÄ°N OLACAK’

HDP’nin ileriki günlerde “Demokratik Muhalefet BuluÅŸmalarÄ±” adÄ±yla gerçekleÅŸtireceÄŸi halk buluÅŸmalarÄ±na da deÄŸinen Temelli, “BuluÅŸmalarÄ±n birkaç tane önemli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± var. Bir tanesi her ÅŸeyden önce muhalefet yapma anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± güçlendirmek, cesaretlendirmek. KoÅŸullar her ne kadar kötü olursa olsun biz itirazlarÄ±mÄ±zÄ± yükseltmek, bu itirazlarÄ±mÄ±zÄ± yan yana gelerek güçlendirmeliyiz ve bunu bizatihi toplumsal muhalefet zemininde örgütlemeliyiz. DiÄŸer taraftan yan yana gelenlerin parlamentoda da sesi olacaÄŸÄ±z. Üçüncü bir baÅŸlÄ±k da yerel seçimler geliyor. Bu merkezi iktidara karÅŸÄ± yerelin karÅŸÄ± iktidarÄ±nÄ±, yani halkÄ±n iktidarÄ±nÄ± var etmeliyiz. Madem ki merkez bu denli otoriter, vesayetçi o zaman yerel bizatihi kendi haklarÄ±nÄ± savunan, hak mücadelesini yükselten bir merkezi kuÅŸatan siyaseti güçlendirmek gerekir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

'24 Haziranâ€™daki eksiklikleri Ã§Ã¶zerek yerel seÃ§imlere hazÄ±rlanÄ±yoruz'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 13:19

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