EskiÅŸehirâ€™i korumak isteyenler bir araya geliyor

KÃ¶mÃ¼rlÃ¼ termik santral tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan EskiÅŸehirâ€™de bu hafta sonu dolu dolu bir â€˜Ã‡evre ÅženliÄŸiâ€™ dÃ¼zenleniyor.

EskiÅŸehir Çevre ve YaÅŸam Platformu (ESÇEP), 22 ve 23 Eylül 2018 tarihlerinde kömürlü termik santral tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan EskiÅŸehir’de bir dizi etkinlikle ‘Çevre ÅženliÄŸi’ düzenliyor.

Çevre ÅženliÄŸi için farklÄ± ÅŸehir ve ülkelerden konuÅŸmacÄ±lar, iklim ve enerji uzmanlarÄ±, yerel hareket ve sivil toplum temsilcilerini EskiÅŸehir’e davet eden ESÇEP, tüm EskiÅŸehir halkÄ±nÄ± hem tanÄ±ÅŸmak hem de son bir yÄ±ldÄ±r verilen çevre mücadelesi hakkÄ±nda konuÅŸmak için hafta sonu boyunca sürecek etkinliklere çaÄŸÄ±rÄ±yor.

Hem Cumartesi hem Pazar günü devam edecek etkinliklerde, konusunun uzmanÄ± birçok kiÅŸiyi dinleme imkânÄ± var. Åženlik kapsamÄ±nda, özellikle son romanlarÄ±nda çevre konusunu edebiyata taÅŸÄ±yan yazar Buket Uzuner ‘ekokurgu’ üzerine konuÅŸurken, iklim krizinin Türkiye gündemine taÅŸÄ±nmasÄ±na öncülük eden gazeteci-yazar ve radyo programcÄ±sÄ± Ömer Madra iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin küresel boyutunu anlatacak. AyrÄ±ca ÅŸenlik, dünya çapÄ±nda iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ±ndaki geliÅŸmeleri takip eden Climate Tracker’Ä±n (Ä°klim Takipçileri) Almanya’daki kampanya sorumlularÄ±ndan Arthur Wyns’i de konuk edecek ve böylece kömür karÅŸÄ±tÄ± mücadelenin küresel örneklerine de yer verilecek.

22 Eylül Cumartesi günü konferans ve konuÅŸmalarÄ±n gerçekleÅŸeceÄŸi ÅŸenlikte, 23 Eylül Pazar günü ise Haller Gençlik Merkezi ParkÄ±’nda interaktif açÄ±k hava etkinlikleri, atölye ve oyunlar gerçekleÅŸecek.

EskiÅŸehir Çevre ve YaÅŸam Platformu sözcüsü Selim Kurnaz tüm EskiÅŸehir halkÄ±nÄ± Çevre ÅženliÄŸi’ne beklediklerini ifade etti ve termik santral karÅŸÄ±tÄ± mücadele için dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu: “Emeklerimizle güzelleÅŸtirdiÄŸimiz EskiÅŸehir'in kömürlü termik santralle kirlenmemesi için toplanÄ±rken, Çan Termik Santrali’nde geçtiÄŸimiz gün meydana gelen kazanÄ±n üzüntüsünü de yaÅŸÄ±yoruz. Tüm etkilerinin yanÄ± sÄ±ra kazalarla da gündeme gelen kömürlü termik santrallerin bir fazlasÄ±nÄ± ne EskiÅŸehir'de ne Türkiye'nin baÅŸka bir yerinde istemediÄŸimizi hatÄ±rlatÄ±rken sizleri de EskiÅŸehir'le dayanÄ±ÅŸmaya bekliyoruz” dedi.

ETKÄ°NLÄ°K PROGRAMI:

22 Eylül Cumartesi, Yer: Haller Gençlik Merkezi Konferans Salonu

10.00-10.30 AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±

10.30-11.30 Buket Uzuner - Edebiyat ve çevre; DünyanÄ±n Nefesi HAVA

11.30-12.30 Ömer Madra - Ä°klim krizi

12.30-13.30 ÖÄŸlen YemeÄŸi ArasÄ±

13.30-15.30 -Kardelen Afrodit Adsal - Artur Wyns - Deniz Selkan Polatkan Avrupa'da Enerji DönüÅŸümü, Moderatör: Ümit Åžahin

15.30-15.45 Kahve ArasÄ±

15.45-16.45 Özgür Gürbüz, Gamze Varol, BarÄ±ÅŸ DoÄŸru - Kömür Mücadelesi ve Ä°klim Krizi

16.45-17.00 Kahve arasÄ±

17.00-18.00 Nezahat AkiÅŸli, Ä°smail Atal, Süheyla DoÄŸan, Mustafa Tuncaeli - Yerel Hareketler ve KazanÄ±mlar

18.00-19.00 ESÇEP- EskiÅŸehir'de kömür

23 Eylül Pazar, Yer: Haller Gençlik Merkezi ParkÄ±

BaÅŸlangÄ±ç 11.30 / BitiÅŸ 14.00

AçÄ±lÄ±ÅŸ Oyunu (Ice breaker) – (Eski Tiyatro Grubu)

Atölyeler ve Oyunlar:

VelESBÄ°D DerneÄŸi – Bir Tur Versene

LARPES – Rol Yapma Oyunu

Ekolojik YaÅŸam TopluluÄŸu (tohum topu, kompost, sabun) Atölyesi

Yeryüzü DerneÄŸi – Haller KuÅŸu (15 KiÅŸi)

Yeryüzü DerneÄŸi – Renkli Hayvanlar (15 KiÅŸi)

Greenpeace - Çocuklar için Hayvan HaklarÄ± Atölyesi

Greenpeace - Çocuklar için Geri DönüÅŸüm Atölyesi

14:00-14:30 | SoytarÄ± Tiyatro MiniDisko

14:30-15:30 | Oldcity AfrikalÄ± Dans Grubu ve Müzik Grubu (Ä°nsan KaynaÄŸÄ±nÄ± GeliÅŸtirme VakfÄ±-EskiÅŸehir)

(EskiÅŸehir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 13:00

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